Proiecții de spectacole Royal Ballet & Opera din Londra la MNAR, în parteneriat cu Happy Cinema, sub egida Festivalului Internațional George Enescu

Această stagiune aduce în fața publicului din București unele dintre cele mai apreciate producții ale scenei londoneze: „Nunta lui Figaro”, „Turandot”, „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, dar și creații moderne de balet sau spectacole vizuale impresionante, precum „Alice în Țara Minunilor” și „Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon”. Toate acestea pot fi vizionate la Muzeul Național de Artă al României, în completarea concertelor de excepție din cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

Având o capacitate de peste 440 de locuri, Sala Auditorium se află în corpul Știrbei al Muzeului Național de Artă al României și este dotată cu echipamente tehnice performante, ce permit organizarea de concerte și vizionări de filme, chiar în inima Bucureștiului.

„Prin programul de filme cu subiect muzical, de la Royal Ballet & Opera din Londra, Muzeul Național de Artă al României devine un protagonist al sferei muzicale și totodată cinematografice, o platformă pe care se pot reuni iubitorii vizualului, ai sunetului și ai dansului, într-un spațiu unic, istoric, generos și fastuos - Palatul Regal, un veritabil jalon al calității vieții culturale din România.” Ervin Kesler, director general interimar Muzeul Național de Artă al României



„Ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu Muzeul Național de Artă al României și să aducem mai aproape de publicul din București aceste producții excepționale ale Operei și Baletului Regal din Londra. Este o inițiativă care îmbină arta cinematografică, muzica clasică și dansul, într-o formă accesibilă și elegantă, chiar în cadrul prestigiosului Festival Enescu.” Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema

Publicul este invitat să pătrundă în universul fascinant al Operei Regale și al Baletului Regal din Londra printr-o serie de proiecții spectaculoase, ce aduc pe marele ecran strălucirea scenei de la Covent Garden. De la farsa amoroasă plină de rafinament din „Nunta lui Figaro”, la magica lume din „Alice în Țara Minunilor”, stagiunea continuă cu dramatismul intens al operei „Turandot” și cu feeria întunecată a capodoperei „Povestirile lui Hoffmann”.

Baletul clasic strălucește cu titluri îndrăgite precum „Cenușăreasa”, „Romeo și Julieta” sau „Spărgătorul de nuci, în timp ce „Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon” aduce un suflu contemporan, plin de ritm și emoție. Seria de proiecții se încheie în eleganța atemporală din „Lacul lebedelor”, într-o interpretare grandioasă care învăluie stagiunea într-o notă de vis.

Program:

• Miercuri, 3 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Opera Regală: Nunta lui Figaro” (240 min., cu o pauză)

• Joi, 4 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Baletul Regal: Alice în Țara Minunilor” (205 min., cu două pauze)

• Vineri, 5 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Opera Regală: Turandot” (205 min., cu două pauze)

• Miercuri, 10 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Opera Regală: Povestirile lui Hoffman” (245 min., cu două pauze)

• Joi, 11 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Baletul Regal: Cenușăreasa” (195 min., cu două pauze)

• Vineri, 12 septembrie 2025, ora17:00, proiecție „Baletul: Regal Romeo și Julieta” (210 min., cu două pauze)

• Miercuri, 17 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Baletul Regal: Balet pe Broadway: Operele lui Wheeldon” (180 min.)

• Joi, 18 septembrie 2025, ora19.00, proiecție „Baletul Regal: Spărgătorul de nuci” (165 min., cu o pauză)

• Vineri, 19 septembrie 2025, ora 17:00, proiecție „Baletul Regal: Lacul lebedelor” (210 min., cu două pauze)

Festivalul Internațional George Enescu, aflat la cea de-a XXVII-a ediție, se desfășoară în perioada 24 august - 21 septembrie 2025 și include serii de concerte la Sala Palatului, Concertele de la Ateneu, Concertele de la Miezul Nopții, Concertele de la Sala Radio, Concertele de la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator: ARTEXIM

Happy Cinema este un lanț de cinematografe cu un capital 100% românesc. Colaborarea cu Muzeul Național de Artă al României reprezintă o punte între lumea cinematografiei și cea a artelor vizuale și contribuie la promovarea și diversificarea ofertei culturale din Capitală.

Prin proiecțiile din incinta Muzeul Național de Artă al României, spectatorii au oportunitatea a descoperi capodopere cinematografice într-o elegantă ambianță culturală și istorică.

Preț bilet: 60 lei

Biletele pot fi achiziționate online de pe:

???? Adresă: Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium, Str. Știrbei Vodă nr. 1, București

