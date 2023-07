Revoluția Română din 1989 – expoziție de fotografie

Totodată, realizarea unei paralele între orașele Timișoara și Hunedoara reprezintă un fapt inedit, prin punerea în oglindă a trei oameni care au trăit, simţit și fotografiat evenimentele din 1989, oferind prilejul și instituţiei noastre de a omagia acest eveniment.

Revoluţia română din decembrie 1989 a înlocuit totalitarismul cu libertatea. În urmă cu 32 de ani, o revoltă a românilor începută la Timișoara a cuprins ca o flamă toată ţara. Afostatâtde puternică, încât a spulberat în câteva zile aproape patru decenii de dictatură comunistă. Au fost cele mai curajoase proteste ale sfârșitului de secol XX în Europa și s-au soldat, din păcate, cu victime, spre oroarea lumii întregi, care a putut privi – pentru prima dată în direct, la televizor – cum se desfășoară o revoluţie într-o ţară sătulă de zecile de ani de privaţiuni și suferinţe.

Constantin DUMA este unul dintre fotografii Revoluţiei de la Timișoara. S-a născut în 31 octombrie 1955 în localitatea Viișoara din judeţul Bihor și și-a desăvârșit studiile liceale în orașul Marghita. A urmat pentru o vreme cursurile Facultăţii de Chimie Industrială din cadrul Universităţii Politehnica Timișoara, dar a abandonat, iar în 2019 a devenit licenţiat al Universităţii de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din urbea de pe Bega. Prima fotografie publicată i-a apărut în 2 noiembrie 1970 în ziarul orădean „Crișana”, unde a activat în calitate de colaborator pentru Marghita. Constantin Duma povestește că „abia în 17 Decembrie, când am făcut parte din convoiul care a pornit spre Complexul Studenţesc, neștiind că se dăduse ordin să fie golite și închise căminele. Am urcat la un prieten care avea aparat și am fotografiat ce vedeam de sus, de la etaj. Acelea au fost primele poze făcute de mine, colegul Ecsi Szasz a reușit să pozeze câte ceva și pe data de 16. Au fost zile pline, zile cu spaimă, zile cu moarte”.

Liviu TULBURE s-a născut în 1958 în Ceanu Mic (judeţul Cluj), dar de copil s-a mutat la Timișoara. La vârsta de 13 ani a început să fotografieze şi să filmeze, mai întâi la Palatul Pionierilor, apoi a activat în clubul de cinefili CFR. Din 1987 a lucrat ca fotograf la Muzeul Banatului, iar din 2006 a devenit fotograful Muzeului de Artă din Timișoara. A participat la numeroase expoziţii foto personale sau de grup. Printre ultimele expoziţii ale lui Liviu Tulbure a fost cea de la Memorialul Revoluţiei, în 2017. Liviu Tulbure era şi fotograful oficial al unor evenimente de jazz, precum Festivalul de la Gărâna. Unul dintre cei mai profesioniști oameni de imagine din judeţul Hunedoara, operator TV cu experienţă și vechime în Televiziunea Română, Ovidiu MUNTEANU face o fotografie – mesaj ce implică o stare, pasiune, entuziasm, profesionalism. Fotografia lui evocă și invocă, pune probleme, surprinde, provoacă și interoghează. Îmi spunea că la revoluţie era tânăr sau aproape tânăr într-un trup tânăr. A fotografiat printre gloanţe și ţipete. Îi era frică dar nu mai era nimeni dispus să surprindă acele imagini. Apoi l-au capturat, dus într-o unitate militară, unde i-au luat pelicula de film și au distrus-o. Dar nu l-au căutat în buzunare și uite așa aceste poze au stat închise 25 de ani. Unele dintre ele chiar mai mult de atât.

Fotografii ale unui corespondent de război francez făcute la Revoluția din 89, expuse pentru prima dată la Timișoara

La Memorialul Revoluției sunt expuse mai multe fotografii realizate de francezul José Nicolas în București, în zilele Revoluției din 1989. Expoziția face parte din cadrul primului Festival Internațional de Fotoreportaj Brice Fleutiaux.

Fotograful José Nicolas, în vârstă de 67 de ani, cel care a realizat fotografiile în București, în 1989, locuiește în Franța. Din cauza unei probleme medicale, nu a putut fi prezent la vernisajul expoziției sale din Timișoara, prima organizată în România.

„Avem o expoziție aici realizată de José Nicolas, un corespondent de război foarte cunoscut în branșă. Sunt fotografii realizate în decembrie 1989 în București. Foarte multe din aceste fotografii au apărut în marile reviste, mondiale, acum sunt pentru prima dată prezentate în România, la Timișoara, în această expoziție. O expoziție care, pe lângă faptul că ne aduce după aproape 34 de ani de la revoluție imagini care nu au fost văzute în nicio expoziție până acum aici la Timișoara, cumva începe și o colaborare cu Facultatea de Arte și împreună încercăm să facem un festival de fotoreportaj. Mai este o expoziție la Casa Artelor, cu desene făcute de un alt mare om al fotoreportajului, corespondent de război.”, a declarat Gino Rado, președintele Memorialului Revoluției.

La vernisajul expoziției a fost prezent Jean-Christian Tirat, reporter fotograf francez care a povestit despre legătura sa cu România.

„Am văzut revoluția la televizor în direct și nu aveam posibilitatea, la acel moment, să vin în România. Doi prieteni de-ai mei, ziariști, erau la Timișoara, Jose Nicolas era la București și Brise Fleutiaux, locuitor din Toulouse, orașul meu, a fost un mare iubitor de Timișoara. Acest festival este dedicat memoriei lui. Am venit prima dată în România imediat după revoluție, în ianuarie 1990, cu primul convoi umanitar Crucea Roșie. 45 de camioane, 10 zile de drum. Noi nu știam nimic despre România, în afară de revoluție și dictatura comunistă și poporul român știa tot despre cultura franceză, vorbește limba franceză. Am revenit în iulie 90 cu motocicleta de teren, cum sunt pasionat de enduro. Am făcut turul complet al Munților Carpați, 100% fără asfalt, și am descoperit că România este o țară fantastică pentru enduro și din punct de vedere economic este un domeniu foarte interesant pentru turism sportiv și am creat Raliul Carpaților. 10 ani l-am organizat. Istoria e lungă. Jose Nicolas este un foarte bun prieten al meu, a fost 20 de ani ziarist de război pentru agenția Sipa Press.”, a spus Jean-Christian Tirat.

Expoziția poate fi vizitată la Memorialul Revoluției din Timișoara până la finalul lunii iulie.

