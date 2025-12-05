Dominic Fritz: Cătălin Drulă va fi un primar care mereu va pune orașul și bucureștenii pe primul loc

'București, țintește sus! Alegerile de duminică nu sunt doar despre candidați sau partide, ci despre cine vrei să fii tu. Alegerile de duminică sunt și despre oportunitatea fiecărui bucureștean de a face o diferență. De a contribui la ce va fi această capitală complicată, enervantă, iubibilă, exuberantă. Cu o voce. Cu un vot. Cătălin Drulă nu va fi un primar perfect. Dar va fi un primar care mereu va pune orașul și bucureștenii pe primul loc. Nu răspunde la baroni de partid din Ilfov, nici la mafia imobiliară, nici la alte grupuri de interese care au finanțat campaniile contracandidaților săi. Drulă le va ține piept. Așa cum le-a ținut piept și Nicușor Dan', scrie liderul USR, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Drulă are proiecte de infrastructură, va fi 'incomod pentru cei obișnuiți cu privilegii' și va apăra adevărul și democrația, adaugă edilul Timișoarei.



'Nu e o întâmplare că fostul primar a venit la lansarea lui Cătălin, că a spus 'veți avea în mine un partener'. Îmi permit să cred că chiar își dorește să nu câștige cineva care i-a tot pus bețe în roate, împins de alții din spate care numai la binele bucureștenilor nu s-au gândit. La fel ca Nicușor, Cătălin va apăra spațiile verzi, are ambiții pentru infrastructură, se luptă pentru banii unei singure capitale, nu pentru panseluțe de sectoare. Se luptă pentru tine. București, alege un om care seamănă cu tine: ambițios. Ferm când e nevoie. Incomod pentru cei obișnuiți cu privilegii, dar întotdeauna hotărât să apere adevărul și democrația', a mai scris liderul USR.

AGERPRES