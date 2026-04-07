România își recuperează prejudiciul de la Darius Vâlcov: Încă 118 tablouri celebre din colecție sunt scoase la licitație

Este vorba despre operele de artă cumpărate de fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, din banii de șpagă, pentru care instanța a decis ca statul să-și recupereze prejudiciul, în „Dosarul Tablourilor”. ANAF scoate la licitație o parte din lucrările de artă cu circulaţie internaţională, în colaborare cu o casă de licitații, conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare. Cele mai valoroase opere din „Colecția Vâlcov” au fost achiziționate în circa un deceniu, din surse variate, de la licitaţii organizate în România la cele internaţionale, inclusiv ale celebrelor Case Sotheby’s şi Christie’s Londra ori Artcurial Paris. Noua licitație va avea loc pe 23 aprilie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și pe Platforma Artmark Live.

În urma unei ample anchete, Direcția Națională Anticorupție a recuperat de la politicianul Darius Vâlcov 172 de tablouri, statuete și obiecte de artă, precum și trei lingouri de aur, toate fiind confiscate. Unele au fost găsite în seifuri ascunse în case părăsite, sub obiecte de mobilier și în interiorul unor pereți de rigips.

ANAF scoate la licitație operele de artă cu circulaţie internaţională, pentru a recupera prejudiciul, în acest dosar penal. Licitația celei de-a doua serii de opere de artă din „Colecția Vâlcov” include noi premiere pentru piața de artă din România: o pictură de Renoir, o serie celebră de Andy Warhol și ceramică pictată de Pablo Picasso. Acestea și multe altele pot fi vizionate și cumpărate de la Casa de Licitații A10 by Artmark.

Experții casei de licitații au făcut o selecție amplă și diversă, care aduce în același catalog 118 opere – de peste trei ori mai multe decât în prima licitație – confirmând amploarea și complexitatea acestui fond colecționistic. Până la data licitației, publicul poate vedea întreaga selecție de opere la Galeriile Artmark, cu intrare liberă, zilnic, de luni până duminică, de la 10.00 la 20.00. Și catalogul licitației poate fi răsfoit online, pe site-ul artmark, de asemenea cu acces nelimitat.

Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare operă în parte. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar - pe https://www.artmark.ro/ro/inregistrare -, gratuit.

Cele mai valoroase obiecte

„Vedeta” celei de-a doua licitații este o pictură semnată de Pierre-Auguste Renoir, intitulată „Baigneuse” (cca. 1890), cu prețul de pornire de 80.000 de euro. „Este pentru prima dată în România când se tranzacționează o pictură a renumitului artist care – alături de Claude Monet, Alfred Sisley ori Paul Cézanne – se numără printre inițiatorii curentului impresionist. Până să ajungă în colecția Vâlcov, opera a făcut parte din numeroase și importante colecții de artă din Franța, începând cu cea a unui renumit dealer de artă francez, Pierre Cornette de Saint-Cyr. La mai bine de 100 de ani de la moartea sa, Pierre-Auguste Renoir este încă recunoscut în întreaga lume pentru portretele intimiste și peisajele idilice, așa cum este și acest nud”, transmite casa de licitații.

Tabloul care este scos la licitație aparține perioadei târzii a artistului, când, după contactul cu Renașterea italiană, Renoir a îmbinat libertatea impresionistă cu rigoarea desenului clasic.

Pe al doilea loc este seria de schițe realizate de Andy Warhol, anterioare erei pop-art și cunoscute cu titlul generic „In the Bottom of My Garden”. Tot de Andy Warhol este și o schiță a bunului său prietn, Victor Hugo, care i-a fost muză pentru multe din proiectele sale, precum și două fotografii de epocă din vremea faimoaselor petreceri de la Studio 54.

Serigrafia „Some Men Need Help” a fost realizată de Andy Warhol în perioada anilor ‘80, pentru un spectacol ce urmărea povestea a doi bărbați ce se confruntă cu alcoolismul. Este vorba de un afiș realizat folosind o fotografie cu actorii din distribuția producției. Lucrarea, făcută cu tehnica silkscreen, prezintă trăsături caracteristice operei lui Warhol din acea perioadă. Artistul a combinat blocuri de culoare care, prin neregularitatea lor și prin faptul că depășesc conturul imaginii, par a fi realizate în tehnica denumită colaj.

Un adevărat muzeu de artă

Sunt vândute și piese din celebra serie de ceramică pictată de Pablo Picasso. După ce s-a mutat, în 1947, în sudul Franței, Pablo Picasso a început să picteze aproape obsesiv diverse vase de ceramică și a colaborat chiar cu un atelier renumit, Madoura, condus de Suzanne și Georges Ramié. Ceramica pictată de Picasso este astăzi considerată o extensie esențială a limbajului său artistic: artistul a produs peste 3.500 de modele, transformând obiectul utilitar într-o formă sculpturală și narativă. Iar piese precum „Cavalier et cheval (Cavalerul și calul)” (1952) și „Picador et Taureau (Picadorul și taurul)” (1953) reflectă fascinația sa pentru mitologia coridei și spontaneitatea desenului.

Cele două obiecte de artă decorativă au în evenimentul Artmark prețuri de pornire de 6.000, respectiv 2.000 de euro. Dimensiunea istorică a licitației este completată de artefacte precolumbiene – statuete din culturile Colima (100-250 e.n.) și Chupícuaro (100 î.e.n.-100 e.n.) — cu prețuri de pornire de 1.000 de euro, dar și un vas funerar Marajoara (cca. 800–1400 e.n.) – de la 4.000 de euro.

„Aceste piese oferă o perspectivă rară asupra civilizațiilor amerindiene, unde funcția ritualică și expresia artistică se împletesc într-un limbaj simbolic sofisticat”, explică experții Artmark.

La licitația din 23 aprilie mai ajung și tablouri celebre ale marilor maeștri ai artei românești – Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Nicolae Tonitza – alături de artiști moderni și contemporani precum Victor Brauner, Jules Perahim sau Ștefan Câlția.

„Această licitație vine într-un context de creștere accelerată a pieței de artă din Europa Centrală și de Est, confirmat de recentele rezultate comunicate de Casa de Licitații A10 by Artmark – vânzări de peste 2,8 milioane de euro în sezonul de Primăvară 2026”, transmite Artmark.

Potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite, dar achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă.

În prima serie de tablouri scoase la licitație din „Colecția Vâlcov” au fost mai multe rarități, precum „Carul cu boi” în peisaj nocturn, de Nicolae Grigorescu, sau portretul soției pictorului Nicolae Tonitza și un peisaj al aceluiași celebru pictor român. Primul eveniment nu a fost o simplă licitație, ci o premieră internațională, având în vedere valoarea colecției pentru care s-au „bătut” colecționari din întreaga lume, atât în sală, cât și online.

Până la licitația care a avut loc pe 17 februarie 2026, tablourile - picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală - au fost expuse pentru publicul larg, timp de o lună, la sediul Galeriilor Artmark și într-o expoziție itinerantă, la Craiova. Licitația din 17 februarie a fost un eveniment special pe piața internațională de artă, care a atras atenția celor mai importanți colecționari din lume asupra României. Nu doar casa de licitații și statul român au avut de câștigat, ci a fost deja influențată pozitiv cota de piață a colecțiilor de artă din România, cu această ocazie, prin reintroducerea în circuitul expozițional și colecționistic a acestor capodopere, toate semnate de artiști canonici și recunoscuți internațional, care confirmă rolul pieței de artă ca spațiu de transparență și acces public.

Între cele mai importante rezultate ale primei licitații este și cel obținut de un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (realizat în 1959), care a fost adjudecat pentru 28.000 de euro, la mare distanță de prețul de pornire de 8.000 de euro. A fost pentru prima dată când o lucrare Picasso - care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei - a fost scoasă la o licitație de artă din România.

Cele mai bune prețuri de achiziție au fost pentru tablourile semnate de Nicolae Grigorescu, pictorul care este și deținătorul celor mai bune vânzări pe piața de artă din România. Cele două picturi Grigorescu din colecția Vâlcov - „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit” -, care au intrat în eveniment cu prețuri de pornire de 40.000, respectiv 50.000 de euro, au fost adjudecate cu 170.000 de euro fiecare.