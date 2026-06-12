Nu i-a venit să creadă ce vede pe camere! O ursoaică și trei pui au dat atacul la frigider într-o casă din Bușteni

Ursoaică cu trei pui, surprinsă de două ori în aceeași casă din Bușteni. A deschis frigiderul și a mâncat din alimente

Un incident care evidențiază tot mai desele interacțiuni dintre urși și locuitorii din zonele montane s-a produs în stațiunea Bușteni, județul Prahova. O ursoaică însoțită de trei pui a pătruns de două ori, în decurs de numai două zile, într-o locuință aflată la marginea pădurii, reușind de fiecare dată să ajungă la frigider și să consume alimente.

Situația a stârnit îngrijorare în comunitate, mai ales că în casă locuiește un bărbat în vârstă de 92 de ani, care s-a aflat în imobil în momentul în care animalele au intrat.

Ursoaica a revenit la aceeași locuință în două zile consecutive

Potrivit lui Mihai Văsii, fiul proprietarului casei, ursoaica a intrat pentru prima dată în locuință cu o zi înainte și a revenit din nou a doua zi, în jurul prânzului.

„Ursul acesta a mai intrat şi ieri în casă. Acolo locuieşte tatăl meu, persoană în vârstă de 92 de ani. (...) A intrat ieri, a deschis frigiderul, a mâncat o caşcavea sau ceva de genul acesta. Azi la ora 12:00, din nou... (...) Astăzi din nou a venit ursoaica cu trei pui, a intrat în casă, iar a deschis frigiderul şi se vede pe filmare...", a precizat sursa citată.

Conform acestuia, întreaga scenă a fost surprinsă de sistemele de supraveghere instalate la proprietate. Imaginile arată cum animalele pătrund în locuință și caută hrană, comportament care devine din ce în ce mai frecvent în localitățile situate la limita pădurii.

Proprietarul se afla în casă în momentul incidentului

Un aspect care amplifică gravitatea situației este faptul că proprietarul locuinței nu era plecat în momentul producerii incidentului. Bărbatul în vârstă de 92 de ani se afla la demisolul casei atunci când ursoaica și puii săi au pătruns în interior.

Din fericire, nu au existat confruntări directe între om și animale și nimeni nu a fost rănit. Cu toate acestea, incidentul readuce în atenție pericolul reprezentat de urșii care s-au obișnuit să caute hrană în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite.

Jandarmii au intervenit și monitorizează zona

După apelul de urgență, la fața locului a fost trimis un echipaj de jandarmi care a intervenit pentru îndepărtarea animalelor către pădure.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova, Adelin Gurgui, echipele de intervenție continuă monitorizarea zonei pentru a preveni revenirea ursoaicei și pentru a reduce riscurile pentru locuitori.

Autoritățile atrag atenția că urșii care găsesc hrană în gospodării tind să revină în aceleași locuri, ceea ce crește pericolul unor noi incidente.

Numărul intervențiilor pentru urși este în creștere în Prahova

Datele oficiale arată că fenomenul este în expansiune. În primele cinci luni ale anului 2026, jandarmii prahoveni au intervenit la 272 de sesizări privind prevenirea și combaterea atacurilor sau aparițiilor urșilor în apropierea oamenilor și a bunurilor acestora.

„În anul 2026, în perioada ianuarie - mai, efectivele de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Prahova au executat un număr de 272 de intervenţii pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, numărul intervenţiilor fiind mai mare cu şapte faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025", arată datele comunicate anterior de IJJ.

Ursoaica a fost împuşcată, iar unul dintre pui a fost rănit mortal

Ursoaica filmată, vineri la prânz, într-o casă din staţiunea Buşteni, unde intrase împreună cu puii ei în căutare de hrană, a fost împuşcată.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Buşteni postat pe pagina de Facebook a instituţiei, autorităţile au fost sesizate în cursul zilei prin apeluri la 112 cu privire la prezenţa unei ursoaice însoţite de trei pui într-o gospodărie din oraş.

Situaţia a fost evaluată ca fiind una cu grad ridicat de pericol, în condiţiile în care animalele au revenit în această gospodărie.

„La faţa locului s-au deplasat echipajele competente, fiind confirmată prezenţa animalelor în zona respectivă. Ulterior, echipa de intervenţie s-a întrunit şi a monitorizat situaţia, inclusiv proprietăţile învecinate. În cursul după-amiezii, animalele au revenit în aceeaşi gospodărie, situaţia fiind evaluată ca având un grad ridicat de pericol pentru siguranţa persoanelor aflate în zonă", arată sursa citată.

În aceste condiţii, conform.legii, ursoaica a fost împuşcată, iar unul dintre pui a fost rănit mortal.

„În timpul acţiunii, exemplarul adult a fost recoltat. Unul dintre pui a suferit răni incompatibile cu viaţa, iar ceilalţi doi pui s-au retras în zona împădurită. Aceştia continuă a fi căutaţi pentru a fi trimişi către adăpostul pentru pui de urs de la Bălan, Harghita", se mai arată în comunicatul primăriei.

Agerpres