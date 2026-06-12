Eugen Tomac a definitivat lista miniștrilor și cere votul Parlamentului

Premierul desemnat Eugen Tomac va merge în Parlament cu o listă de 18 miniștri, dintre care trei vor fi și vicepremieri.
Ministrul Educației și Cercetării - Sorin Costreie (va fi și vicepremier)
Vicepremier fără portofoliu - Valeriu Nistor
Vicepremier fără portofoliu - Bogdan Dumitru
Ministrul Afacerilor Interne - Tiberiu Trifan
Ministrul Finanțelor - Ionuț Simion
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii - Ionuţ Maşala
Ministrul Justiției - Cosmin Soare-Filatov
Ministrul Apărării Naționale - Dănuț Sebastian Neculăescu
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului - Florin Duma
Ministrul Sănătății - Ştefan Dragosloveanu
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Nicolae Istudor
Ministrul Afacerilor Externe - Luca Niculescu
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Carmen Moraru
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Teodor Dulceaţă
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - Diana Morar
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Vladimir Ionaş
Ministrul Culturii - Mihai Ghyka
Ministrul Energiei - Andrei Covatariu
(sursa: Mediafax)