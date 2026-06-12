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Eugen Tomac a definitivat lista miniștrilor și cere votul Parlamentului

Hepta/Echipa de miniștri a lui Eugen Tomac a fost dezvăluită!

Guvernul Tomac va avea 18 miniștri, trei dintre ei fiind și vicepremieri. MEDIAFAX a obținut lista completă a miniștrilor cu care Eugen Tomac va merge în Parlament pentru a obține un vot de învestitură.