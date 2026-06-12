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Eugen Tomac a definitivat lista miniștrilor și cere votul Parlamentului

de Redacția Jurnalul    |    12 Iun 2026   •   18:38
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Eugen Tomac a definitivat lista miniștrilor și cere votul Parlamentului
Hepta/Echipa de miniștri a lui Eugen Tomac a fost dezvăluită!

Guvernul Tomac va avea 18 miniștri, trei dintre ei fiind și vicepremieri. MEDIAFAX a obținut lista completă a miniștrilor cu care Eugen Tomac va merge în Parlament pentru a obține un vot de învestitură.

Premierul desemnat Eugen Tomac va merge în Parlament cu o listă de 18 miniștri, dintre care trei vor fi și vicepremieri.

Ministrul Educației și Cercetării - Sorin Costreie (va fi și vicepremier)

Vicepremier fără portofoliu - Valeriu Nistor

Vicepremier fără portofoliu - Bogdan Dumitru

Ministrul Afacerilor Interne - Tiberiu Trifan

Ministrul Finanțelor - Ionuț Simion

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii - Ionuţ Maşala

Ministrul Justiției - Cosmin Soare-Filatov

Ministrul Apărării Naționale - Dănuț Sebastian Neculăescu

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului - Florin Duma

Ministrul Sănătății - Ştefan Dragosloveanu

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Nicolae Istudor

Ministrul Afacerilor Externe - Luca Niculescu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Carmen Moraru

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Teodor Dulceaţă

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - Diana Morar

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Vladimir Ionaş

Ministrul Culturii - Mihai Ghyka

Ministrul Energiei - Andrei Covatariu

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: eugen tomac parlament ministru
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