România se alătură comunității Murray Hill din Manhattan printr-un eveniment dedicat patrimoniului cultural al cartierului

Evenimentul, parte a programului aniversar Landmarks60, reunește lucrările finaliste ale unui concurs lansat de Comitetul de Conservare și Design al Asociației Murray Hill și inspirat de cele paisprezece monumente istorice desemnate ale cartierului, precum și de alte clădiri reprezentative din cele două districte istorice – Murray Hill Historic District și Sniffen Court Historic District.

Artiștii selectați propun, prin desen, pictură, artă digitală sau tehnici mixte, reinterpretări contemporane ale acestor repere newyorkeze, explorând frumusețea detaliilor arhitecturale și povestea urbană a unui spațiu încărcat de istorie.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, la sediul Institutului Cultural Român din New York, și va cuprinde un moment oficial de deschidere, urmat de festivitatea de premiere a artiștilor câștigători. Vor lua cuvântul Ambasadorul Cornel Feruță, Reprezentantul Permanent al României la ONU și directoarea adjunctă a ICR New York, Luisa Tuntuc, alături de membri ai board-ului The Murray Hill Neighborhood Association. Evenimentul se va încheia cu un vin d’honneur oferit participanților și publicului.

Prin această colaborare, ICR New York și Misiunea Permanentă a României la ONU își reafirmă dorința de a fi parte activă a comunității locale din Murray Hill – un cartier care găzduiește numeroase misiuni diplomatice, dar care își păstrează identitatea urbană și spiritul comunitar. Departe de a fi „insule” izolate, cele două instituții românești demonstrează că sunt integrate în viața culturală a cartierului și contribuie la îmbogățirea ei prin artă, dialog și creativitate.

Expoziția–concurs aduce astfel în prim-plan ideea de patrimoniu trăit, în care arhitectura, cultura și diplomația se întâlnesc firesc, transformând Murray Hill într-un exemplu de conviețuire armonioasă între istorie și contemporaneitate.

Detaliile evenimentului și informații suplimentare cu privire la proiect pot fi consultate pe website-ul ICR New York, la adresa: THROUGH THE NEIGHBORHOOD: MURRAY HILL IN ART | RCIUSA

Mai multe detalii despre proiectele în desfășurare ale ICR New York pot fi găsite pe rețelele de socializare și website-ul Institutului:

Facebook: https://www.facebook.com/RCINY/

Website: https://www.rciusa.info/

Instagram: https://www.instagram.com/romanianculturalinstituteusa/

Twitter: https://twitter.com/RomanianY

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVC1AC-TWeHLtaFjVXOlOtw

››› Vezi galeria foto ‹‹‹