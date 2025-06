Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă expoziția de grup EMERGING ME: BREAKING THE ICE – 2025

Expoziția reunește lucrările a 35 de artiști, câștigătorii și finaliștii primei competiții internaționale organizată în România pentru pictorii profesioniști cu vârsta sub 30 de ani, prin inițiativa Art Movements Foundation și Scemtovici & Benowitz Gallery.

Vernisajul va avea loc joi, 5 iunie 2025, la 18:00, în spațiul galeriei bucureștene din strada Jean-Louis Calderon 34, context în care vor fi premiați oficial artiștii câștigători ai Premiului Art Movements Foundation pentru pictură emergentă EMERGING ME: BREAKING THE ICE – 2025, în prezența membrilor juriului.



Selecția lucrărilor expuse s-a realizat pe baza punctajului acordat prin vot secret individual de juriul ediției, dintr-o bază cuprinzând 255 de picturi înscrise de 118 artiști profesioniști din România, Republica Moldova, Ungaria și Regatul Unit al Marii Britanii.

Jurizarea lucrărilor a fost asigurată de profesioniști și cunoscători ai scenei contemporane locale și internaționale de artă: Petru Lucaci – pictor, profesor universitar, președinte UAP din România; Remus Grecu – pictor; Mark Metcalfe – pictor; Raluca Ilaria Demetrescu – artist vizual și curator; Andrei Ciurdărescu – pictor și lector universitar; Silviu Ilcuș – colecționar de artă modernă și contemporană.



Premiul Art Movements Foundation pentru pictură emergentă – 2025:

Premiul I – Ștefania Ciobanu pentru lucrarea It’s Better This Way, ulei pe pânză;

Premiul al II-lea – Arthur Boothby, pentru Host, ulei pe pânză;

Premiul al III-lea – Alexandru Revesz, pentru Anti-St. Michael, ulei pe placaj din lemn.



Premiul Colecționarului:

Ioana Tocoaie-Perju pentru The Atla Odyssey, tehnică mixtă pe pânză, oferit de domnul Silviu Ilcuș, partener al acestei ediții.



Expoziția EMERGING ME: BREAKING THE ICE – 2025 reunește artiștii:

Luiza Alicu · Silviu Arap · Arthur Boothby (GB) · Alina Andreea Bobeică · Adelina Ceică · Oana Cervinschi · Andreea Cioară · Ștefania Ciobanu · Alexandra Ciorcilă · Mircea Cuza · Denis Nanciu · Bianca Ferăstrău · Florian Luca · Mariana Hultoană · Ana-Cristina Lupu · Andrei Ciprian Macovei · Mara Malinovski · Marciana Rotari · Matei Păcurar · Lavinia-Maria Oniciuc · Maria Onu · Ana Eudochia Pop · Mara Popa · Andra Victoria Popescu · Constantin Popovici · Elena Preda · George-Constantin Raicu · Révész Alexandru-Daniel-Adrian · Sara-Maria Șerban · Szilágyi Imola · Cristiana-Emanuela Tărbuc · Ioana Tocoaie Perju · Tomecz Dániel (HU) · Teodor Zaica · Zelenák Noémi (HU)



Mai mult decât o platformă de premiere, EMERGING ME: BREAKING THE ICE este o inițiativă menită să susțină și să amplifice voci nedescoperite încă de publicul de artă. Din perspectiva inițiatorilor, lansarea unei semnături emergente nu este despre a face zgomot sau despre un premiu financiar, ci despre asumarea responsabilității traseului artistului sau artistei nou descoperit(e), despre crearea acelui context fertil ce îi permite tânărului talent să pășească spre lumina recunoașterii publice cu încredere și scop.

Expoziția cu vânzare va fi deschisă până în 5 iulie 2025, vineri și sâmbătă între 14:00 – 19:00, și duminică între 12:00 – 16:00 sau pe bază de programare telefonică.

Proiect cultural inițiat și finanțat de Art Movements Foundation & Scemtovici & Benowitz Gallery



Parteneri: Art-An-Te, Catleya

Parteneri media: Agenția de Carte, BookHub, Curatorial, Empower Artists, Modernism, Propagarta, Radio România Cultural, Radio România Internațional, e-Zeppelin

Partener monitorizare: Klarmedia



Despre Art Movements Foundation

Art Movements Foundation este o fundație culturală independentă care a luat ființă în 2022 în România cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului românesc de artă prin proiecte care creează conexiuni între artiști, colecționari și public, din dorința de a aduce valoare pentru toți actorii implicați – de la mediul academic și independent la galerii, muzee, instituții și publicul larg.



Despre Scemtovici & Benowitz Gallery

Scemtovici & Benowitz Gallery este o galerie bucureșteană inaugurată în decembrie 2022, cu misiunea de a susține scena de artă și de a crește valoarea artiștilor români pe piața locală și internațională. Galeria are un program artistic consistent și ambițios, în colaborare cu Art Movements Foundation. Spațiul Scemtovici & Benowitz Gallery se desfășoară pe cele două niveluri ale unui imobil construit la finalul anilor ‘20, restaurat și adaptat pentru a găzdui artă contemporană și evenimente dedicate publicului, sectorului creativ și mediului antreprenorial.



››› Vezi galeria foto ‹‹‹