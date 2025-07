Seara de balet a anului

Izabela Rudolf, organizator: „Vă invităm la un eveniment cultural de excepție, dedicat promovării tinerelor talente și promovării baletului clasic și contemporan. Veți asista la un spectacol creat la cel mai înalt nivel de producție realizat cu ajutorul echipei Operei Naționale București”.

Un moment de mândrie și recunoaștere a tinerei generații de balerini români

Printre vedetele serii se vor număra Luca Doboș și Anastasia Lukina de la Teatrul Mariinsky, care vor dansa în spectacolul-suită Frumoasa din pădurea adormită, Rebecca Rudolf și Alfie Pearce de la Bayerisches Staatsballet München care vor prezenta un duet impresionant din Carmen, în coregrafie de Roland Petit, moment realizat cu ocazia „Centenaire Roland Petit” (proiect cofinanțat de AFCN) şi un număr extraordinar din celebrul balet Spartacus, inspirat după coregrafia originală a lui Leonid Yacobson.

Nu vor lipsi din spectacol nici ambasadorii Revolve Dance Alecsia Lăzărescu și Fabrizzio Ulloa Cornejo (Royal Ballet School, Londra), câștigători ai concursului Prix de Lausanne, care vor interpreta duetul Rhapsody în coregrafia lui Sir Frederick Ashton.

Balerinilor deja consacrați li se vor alătura stele în ascensiune care studiază la școlile din România și străinătate (Ema Nănău - School of the Hamburg Ballet; Rebeca Zamfir și Marius Mabda - European School of Ballet, Amsterdam; Betty Pan din SUA, Ariana Sitaru și Ioana Săvulescu, John Cranko Stuttgart și mulți alții), care vor prezenta solo-uri de dans clasic și contemporan, laureați ai premiilor internaționale de prestigiu, precum Youth America Grand Prix, Prix de Lausanne și Got talent, dar şi tinerii din cadrul workshop-ului Revolve Dance ce vor fi selectați după o audiție minuțioasă.

Eveniment educațional și de promovare a excelenței

Latura educaţională a evenimentului va culmina cu sesiunea specială cu Nikolay Tsiskaridze, rectorul Academiei de balet Vaganova, Invitat de Onoare care va fi pentru prima dată în România. Acesta va discuta cu auditoriul într-un eveniment special despre metoda Vaganova, cea care sta la baza metodei de predare în țara noastră, și va prezenta cartea „Mon théâtre”, oferind autografe participanților.