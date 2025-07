Jurnalul.ro › Cultură › SFÂRȘITUL/THE END – un musical post-apocaliptic cu Tilda Swinton, regizat de Joshua Oppenheimer, din 18 iulie în cinematografe SFÂRȘITUL/THE END – un musical post-apocaliptic cu Tilda Swinton, regizat de Joshua Oppenheimer, din 18 iulie în cinematografe

Într-o perioadă în care știrile despre dezastre ecologice și crize sociale vin din întreaga lume, regizorul Joshua Oppenheimer - nominalizat la Oscar pentru documentarele sale tulburătoare The Act of Killing și The Look of Silence - revine cu un film de ficțiune care aduce o perspectivă rar explorată: un musical despre supraviețuirea ca privilegiu.