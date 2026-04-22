Spectacol-lectură în premieră, la CUB: „Repetiție generală” de Andreea Nanu, în regia lui Călin Chirilă

Spectacolul este regizat de Călin Chirilă, care face parte și din distribuția proiectului, alături de actrița Diana Chirilă.

Intrarea publicului este liberă, în limita locurilor disponibile de la Teatru³ CUB.

Andreea Nanu și-a imaginat o repetiţie generală, între un EL şi o EA, „un bărbat şi o femeie, personaje generice care, repetându-şi rolurile dintr-o piesă oarecare, îşi retrăiesc o felie de viaţă. Replicile scenariului le provoacă pe cele nespuse în realitate; greşelile, minore, din scenă, trezesc din letargie eşecurile majore, din viaţă. Dacă pe scenă poţi să întorci lejer pagina, să reiei o replică, să refaci un gest, în viaţă toate se dovedesc a fi prizonierele timpului, captive într-un melancolic n-a fost să fie. Pentru unii regizori, teatrul se rezumă exclusiv la perioada repetiţiilor; teatrul nu durează dincolo de repetiţia generală. Ipoteză ce naşte o întrebare interesantă: unde începe şi unde se termină teatrul? La un moment dat, tocmai fiindcă teatrul ne permite să ne jucăm cu timpul şi poate, pentru un scurt interval, să-l înduplecăm în favoarea noastră, bărbatul şi femeia schimbă perspectiva, făcând schimb de roluri. Ea îi spune replicile lui, în timp ce el şi le imaginează pe ale ei; deşi pare greu, schimbarea perspectivei lămureşte locurile obscure, umple lacunele, desăvârşeşte înţelesul unei piese scrise nu atât pentru a fi jucată, ci imaginată şi gustată consolator, ca timp regăsit.”

Andreea Nanu (născută în 1981) este prozatoare, dramaturg, critic de teatru și film, autoarea rubricii de teatru „Cum vă place” (Radio Trinitas), membră a Uniunii Scriitorilor din România. Una dintre vocile originale și consistente ale literaturii române contemporane, Andreea Nanu a debutat cu tetralogia „AnoTimpurilor” la editura Eikon, în 2014. Romanele „Ziua cea mai albă” (Iarna), „Numele ei era Uitare” (Primăvara), „Insula Melc” (Vara) și „Timpul splendorii” (Toamna) sunt o călătorie caleidoscopică în imaginile poetice ale anotimpurilor, ghidată de jocul memoriei și noblețea poveștii. În 2015 a lansat un volum de proză scurtă cu caracter autobiografic, „Cartea cuvintelor chivot”. În 2017 a lansat romanul „Scrisoare pentru Ida”, în 2018 romanul „Noapte americană”, iar în 2019 romanul „Custodele”. A participat cu romanul „Peacocks’ House” la London Book Fair şi cu romanul „Oscar et Ida” la Festival du Livre, Paris. Cel mai recent roman, „Manuscrisele nu ard” (Eikon, 2026), este o meditaţie despre miracolul naşterii cărţilor.

În paralel cu activitatea de prozatoare, Andreea Nanu s-a afirmat ca dramaturg și critic de teatru. Volumele „Cum vă place”. Cronică de teatru, operă şi film, „Eternitatea. Şi încă o zi. Teatrul lui Andrei Şerban” (Eikon, 2021) şi Teatru (Eikon, 2023), apreciate de personalităţi ale scenei şi istoriei teatrului, ca George Banu, Andrei Şerban şi Constantin Chiriac, propun o reflecție amplă asupra artei teatrale ca formă de memorie culturală și spațiu de comuniune. În 2018, a obţinut locul al II-lea la concursul de dramaturgie pentru finalul piesei „Insula" de Mihail Sebastian, organizat de Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava”, din cadrul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”.

Toți cei care doresc să se alăture proiectului „Lecturi³” sunt invitați să trimită piese de teatru la adresa de e-mail lecturi3@gmail.com.



