Spectacole excepționale, pe scena Operei Naționale București

Va fi o adevărată desfășurare de forțe lirice și coregrafice de excepție, de la dramatismul monumental verdian la rafinamentul melodic al lui Puccini, de la spectaculozitatea baletului romantic la intimitatea unui recital de lieduri, într-un program bogat, care celebrează intensitatea expresiei muzicale sub toate formele sale. La sfârșitul acestei săptămâni, publicul este invitat atât în prima parte a zilei, cât și seara, la o adevărată manifestare de forță pe scena Operei din București, printre artiști fiind și tenorul român de talie mondială Ștefan Pop.

Seria spectacolelor excepționale începe astăzi, de ora 18:30, cu „Turandot” de Giacomo Puccini, o operă impresionantă prin forța simbolurilor și complexitatea personajelor. Pe fundalul unui Beijing mitic, prințesa Turandot supune pețitorii unui joc periculos de ghicitori, până când iubirea, pură, nesfârșită, umană, o transformă.

Muzica lui Puccini, aflată aici la apogeul rafinamentului orchestral, creează o atmosferă misterioasă și vibrantă, în care celebrul „Nessun dorma” devine un imn al speranței și transcendenței. Este un spectacol grandios, în care fastul vizual susține ideea puterii iubirii.

Mâine, de la ora 18:30, seria continuă cu baletul „Corsarul” de Adolphe Charles Adam, o bijuterie a repertoriului romantic, care combină acțiunea alertă cu virtuozitatea dansului clasic. Inspirat dintr-un poem de Byron, spectacolul urmărește aventurile unui corsar și povestea sa de dragoste, într-un univers exotic cu răpiri și evadări.

Coregrafia spectaculoasă, costumele fastuoase și partitura melodică transformă „Corsarul” într-o seară de exuberanță și energie scenică.

Două zile de surprize pentru public

Vineri, 20 martie, și duminică, 22 martie, de la ora 18:30, revine pe scena Operei din București „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, o meditație lirică asupra iubirii, sacrificiului și diferențelor culturale.

Cio-Cio-San, tânăra japoneză care își încredințează destinul unei iubiri iluzorii, devine sub muzica lui Puccini o eroină tragică, de o frumusețe delicată și tulburătoare. Muzica oscilează între subtilitatea gesturilor cotidiene și dramatismul sfâșietor al finalului.

Povestea devoalează o călătorie a cărei destinație nu este fericirea, cel puțin nu pentru Cio-Cio-San care își sacrifică puritatea și credința, ajungând să își dezonoreze cultura. Iubirea pe care Pinkerton o simte pentru Cio-Cio-San este trecătoare, superficială, dovadă fiind faptul că el se întoarce după trei ani, cu soția sa din America, doar pentru a-și lua fiul din brațele lui Butterfly.

Și acesta este un spectacol profund emoționant, care impresionează prin sinceritatea emoției și forța tăcerii dintre note, avându-l ca invitat pe tenorul român de talie internațională Ștefan Pop, în rolul Pinkerton. Direcția muzicală îi va aparține maestrului Daniel Jinga.

Din distribuția spectacolului mai fac parte Paula Iancic - Butterfly, Sorana Negrea - Suzuki, Stanca Maria Manoleanu - Kate, Alexandru Constantin – Sharpless și mulți alți artiști îndrăgit de publicul din România, cărora li se alătură artiștii Orchestrei și a Corului Operei Naționale București.

Weekend cu recitaluri de dimineață până seara

Sâmbătă, 21 martie, de la ora 11:00, publicul este invitat la „Repere Sonore – Recital de arii și lieduri”, desfășurat în Foaierul Operei Naționale București, în cadrul Studioului Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”. Sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. Habil. Ștefan Ignat, acompaniați la pian de CDA Roman Manoleanu, tinerii soliști Simona Bucur, Aillyn Askary, Anne Marie Dinu (soprane), Ioan Coca și Alex Pîrvu (tenori), David Miron și Marius Hușanu (baritoni), Horia Radu (bas) vor interpreta un program divers de arii celebre și lieduri, oferind publicului o dimineață dedicată vocii, expresiei și artei cântului în forma sa cea mai pură.

Seara, de la ora 18:30, seria spectacolelor continuă cu o capodoperă verdiană de mare complexitate, „Don Carlo”. Într-o Spanie dominată de autoritate și tăceri politice, Verdi plasează o dramă umană profundă, un prinț îndrăgostit de mama sa vitregă, o regină prizonieră a datoriei, un prieten trădat și o inchiziție care planează asupra tuturor.

Muzica lui Verdi este densă, tensionată și amplă, iar fiecare personaj își trăiește propriul abis interior. O operă de maturitate, în care puterea și fragilitatea se ciocnesc într-un tablou sonor impunător.

Tenorul Ștefan Pop, artist român de talie internațională

În decembrie 2025 și ianuarie 2026, tenorul Ștefan Pop a mai interpretat rolul lui Pinkerton din celebra operă „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, pe scena Opernhaus Zürich, Elveția, iar în februarie 2026 a interpretat rolul Alfredo Germont (La Traviata) pe scena Teatro La Fenice, Veneția (Italia).

Tenorul Ștefan Pop s-a născut în Bistrița – unde i s-a oferit și titlul de cetățean de onoare al orașului, în 2015. Are o pregătire muzicală de excepție: după studiul viorii timp de doisprezece ani, a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” (catedra de canto) din Cluj-Napoca. După ce a câștigat majoritatea concursurilor naționale de canto, în anul 2008, la vârsta de 21 de ani, a debutat în rolul „Nemorino” din opera „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti pe scena Operei Naționale Române din Timișoara și în opera „Căsătoria secretă” de Domenico Cimarosa la Opera Maghiară din Cluj-Napoca.

În martie 2009 a fost invitat să cânte la premiera mondială a lucrării Colindă-Baladă op. 46 de György Kurtág alături de Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca. Debutul său internațional, spectaculos, a avut loc în luna decembrie a anului 2009, la vârsta de doar 22 de ani, cu rolul „Alfredo” din opera La Traviata de Giuseppe Verdi la Teatro dell’Opera din Roma, în celebra producție regizată de Franco Zeffirelli.

A urmat debutul la Opera Națională Greacă, tot în opera „La Traviata”, iar la numai 23 de ani, în 2010, a câștigat două dintre cele mai importante concursuri internaționale de canto la doar șapte zile diferență, pe două continente diferite: Operalia, găzduită de Teatro alla Scala din Milano sub atenta îndrumare a maestrului Placido Domingo, unde a fost printre puținii concurenți din întreaga istorie a concursului care au câștigat două premii în aceeași seară (premiul I și premiul publicului), și 6th International Music Competition din Seul (unde a câștigat premiul I).

După ce a câștigat Operalia, Ștefan Pop a debutat în rolul „Nemorino” din opera Elixirul dragostei la Teatro Verdi din Trieste (2010) și la Opera de Stat din Hamburg (2011). La Opera de Stat din Viena (2011), sub bagheta lui Evelino Pido, a debutat cu rolul „Elvino” din opera Somnambula de Vincenzo Bellini.

Anul 2013 i-a adus debutul la Teatrul Balșoi din Moscova în rolul lui „Alfredo” și, de asemenea, debutul în rolul titular din opera Faust de Charles Gounod la Opera Națională București. În iunie 2014 a debutat în rolul „Rodolfo”, în varianta de concert a operei „La bohème” de Giacomo Puccini, la Salle Pleyel din Paris. Iar în august 2014 a debutat și în rolul cântărețului italian din opera „Cavalerul rozelor” de Richard Strauss, la renumitul Festival de la Salzburg, spectacol disponibil și pe DVD.

Tot în 2014 a cântat în „La Traviata”, la Opera Menorca, alături de Leo Nucci și Norah Amselem. În februarie 2015, Ștefan Pop a debutat în opera „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, la Opera „Bastille” din Paris, alături de o distribuție de excepție, sub bagheta lui Alain Altinoglu.

A participat la două festivaluri importante de operă, Festivalul Menuhin din Gstaad, Elveția, în rolul „Don Ottavio” din opera Don Giovanni (alături de Tatiana Lisnic și Erwin Schrott) și la Festivalul „George Enescu” de la București, într-un concert în aer liber condus de David Crescenzi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹