A început a patra ediție a IRIDISCENT – festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului

Prin fuziunea dintre dans contemporan, inovație tehnologică și muzică, ???????????????????????????????????????? – festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului, aduce în prim-plan o perspectivă critică asupra prezentului și deschide noi posibilități de comunicare artistică. Ediția din acest an valorifică memoria colectivă și transformă scena într-un spațiu al reflecției, al libertății și al dialogului.

Sunteți invitați să descoperiți mișcări care provoacă percepția, povești care se construiesc dincolo de cuvinte și artiști care redefinesc limitele dansului contemporan. În luna noiembrie, Bucureștiul capătă o energie aparte – mai intensă, mai vie, mai curajoasă.

Iată programul celei de-a 4-a ediție Iridescent:

01.11, ora 19:30 @CNDB: On the Poetics of Touch | Mariana Gavriciuc

Festivalul debutează cu On the Poetics of Touch, o instalație performativă, unde nu vei fi doar spectator, ci co-creator al unei experiențe ce sondează în timp real semnificațiile, impactul, necesitatea și nuanțele atingerii, ca formă supremă de comunicare umană.

Instalația este participativă. În prima parte, spectatorii vor fi invitați să selecteze instrucțiunile care vor ghida acțiunile performerilor, iar în cea de-a doua, rolurile se vor inversa: publicul va deveni participant activ, fiind chemat să urmeze câteva instrucțiuni concepute special pentru acesta.

2,3.11, ora 19:30, @CNDB: 153 de secunde | Ioana Păun

153 de secunde – atât a durat incendiul din noaptea de 30 noiembrie 2015. Un container industrial, construit pentru a fi etanș, este vopsit în portocaliu și amplasat la intrarea clubului. El blochează ieșirea. Apoi timpul diluează totul. Furia. Discursul. Intențiile.

Spectacolul a pornit de la întâlniri cu supraviețuitori ai incendiului din Clubul Colectiv, 2015, și reunește peste 30 de artiști și supraviețuitori, toți mileniali. Aceștia discută, într-o notă subiectivă, implicațiile politice, morale și emoționale ale unui moment care a pătruns adânc în textura socială, alimentând o mișcare de solidaritate unică, dar, în același timp, un proces complex de autoreflecție.

Eveniment co-prezentat de Iridescent și Urban Eye Film Festival.

05.11, ora 19:30: This is Unreal | Pierre Godard & Liz Santoro

This is Unreal explorează intersecția dintre dans, teatru și tehnologiile contemporane precum inteligența artificială, clonele și deepfake-urile. Prin text și mișcare, Liz Santoro locuiește într-o lume în care granițele dintre om și mașină, dintre real și virtual, se estompează. Spectacolul analizează implicațiile tulburătoare ale inteligenței artificiale asupra adevărului, creativității și libertății, folosind atât materiale generate de oameni, cât și de inteligența artificială, pentru a crea o experiență emoțională ce pune sub semnul întrebării relația noastră actuală cu realitatea.

Proiectul MODINA este co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin doar autorilor și nu reflectă neapărat cele aleUniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici UniuneaEuropeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

07.11, ora 19:30, @CNDB: Hollow: Baby | Hollow

Hollow întruchipează halucinațiile împărtășite de Viktor Szeri, Tamás Páll și Gyula Muskovics. Cei trei artiști creează, din 2018, performance-uri imersive, experiențe și instalații în teatre și galerii din Budapesta și alte orașe europene, îmbinând metodologiile dansului contemporan cu jocul de rol live, tehnologia de ultimă generație și arta media.

În Baby, ei reflectează asupra colectivului artistic pe care l-au format în urmă cu șapte ani, fiind cea mai recentă dintr-o serie de proiecte care privesc creația artistică drept o formă de creare a lumilor. Pe lângă faptul că dezvăluie universul complex al Hollow, performance-ul își imaginează cum ar putea o operă de artă să le vorbească creatorilor săi, dacă ar putea face acest lucru.

09.11, ora 19:30 @CNDB: Gaitless | Uroš Krčadinac & Marko Milić × MIREVI

Gaitless este un spațiu de dans interactiv care explorează tactici anti-supraveghere și anti-AI ca concepte coregrafice.

Ideea a pornit de la o știre neobișnuită: un grup de hoți de bănci ar fi păcălit camerele de supraveghere dotate cu inteligență artificială rostogolindu-se în loc să meargă – evitând astfel sistemele de detectare a mișcării, antrenate să recunoască mersul uman. A fost un act subversiv de evitare, dar, într-un mod neașteptat, și o formă de spectacol de dans. Hoții au devenit dansatori accidentali, iar mișcările lor improvizate au scos la iveală slăbiciunile percepției AI.

Paradoxul Gaitless este că participanții, demonstrând că în ochii AI nu sunt recunoscuți ca oameni, dovedesc de fapt că sunt umani – ciudați și creativi. Actul de a submina percepția mașinii devine astfel un principiu coregrafic.

12.11, ora 19:30 @CNDB: Acting Out | Mihai Lukács

ACTING OUT este un performance despre corp, memorie și rezistență, inspirat de figura Estherei Magyar-Gonda – dansatoare, activistă antifascistă și arhitectă a dansului modern românesc. Pornind de la istoria ei – deportarea în Transnistria, renunțarea la scenă, transformarea prin educație –, spectacolul sondează felul în care corpul poate deveni o arhivă a traumei și o unealtă de luptă politică și pedagogică.

În centrul performance-ului se află actrița Katia Pascariu, care împletește biografia Estherei cu propria ei istorie corporală: un parcurs marcat de abuzuri simbolice și concrete, presiuni ale educației teatrale clasice, dar și forme de rezistență și regăsire prin pedagogii alternative.

15.11, ora 19:30 @CNDB: Gong | Filiz Bozkuş Al

GONG este o meditație asupra forțelor ascunse care ne modelează — o invitație de a ne aminti că adevăratul „gong” — sursa rezilienței, bucuriei și reînnoirii — rezonează nu în afara noastră, ci în noi înșine: în corp, în respirație, în spațiul tăcut dintre momente.

Spectacolul adresează traversarea ciclului vieții de la naștere până la vârsta adultă, surprinzând experiența umană universală într-o narațiune corporală. Autoarea pătrunde în complexitățile auto-formării, modelate de presiunile societale și așteptările externe.

Spectacol prezentat în cadrul Programului Moving Balkans, co-finanțat de Europa Creativă.

16.11, ora 19:30 @CNDB: Mici dansuri iridescente | Școala Performativă pentru Copii

Spectatorii sunt invitați la un eveniment-colaj care reunește momente de dans contemporan pregătite de cei mai mici, dar extrem de talentați cursanți ai Școlii Performative pentru Copii. În program este inclusă și o lucrare coregrafică invitată, realizată de elevi ai Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, structură ARONDATĂ Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București.

18.11, ora 19:30 @CNDB: the body symphonic | Charlie Khalil Prince

the body symphonic (2024) este un performance-concert solo care observă corpul ca pe un spațiu al rezistenței — un teritoriu supus la ritualuri de excavare – dezvăluind mitologii noi și nelimitate și deschizând un spațiu pentru autoreprezentare și înrădăcinare.

Creată ca răspuns la multiplele crize politice și geopolitice din Liban, lucrarea este o meditație asupra locului corpului în lupta împotriva ocupației. Aici, a privi înapoi, a privi înăuntru și a privi înainte se conturează drept strategii ale statorniciei și eliberării.

Spectacol prezentat în cadrul Programului Aerowaves, co-finanțat de Europa Creativă.

23.11, ora 19:30 @CNDB: Black | Oulouy

Black este o reflecție asupra violenței și emancipării prin negritudine în lumea de astăzi, prin intermediul unui corp care provoacă și tulbură, un corp care este atât rănit, cât și celebrat. Folosind un decor lipsit de artificii și plin de simbolism, coregraful și interpretul Oulouy face aluzie la istoria recentă, precum mișcarea #BlackLivesMatter și uciderea lui George Floyd, pentru a regândi corpul african negru în lumea occidentală.

Black este un dans, o cronică vizuală și muzicală, povestită prin stiluri de dans stradal de pe continentul african și al diasporei sale din SUA, precum Coupé-Décalé, Ndomboló, Afrohouse sau Krump.

Spectacol prezentat în cadrul Programului Aerowaves, co-finanțat de Europa Creativă.

26.11, ora 19:00 @Teatrul Național, Sala Studio: Masterwork for Six Dancers de Emese Cuhorka & Csaba Molnár + Gala Premiilor CNDB

Desfășurat printr-o serie de viniete – inspirându-se din filosofia Bauhaus și Baletul Triadic – Masterwork for Six Dancers (2023) explorează felurile în care trupul se eliberează de simbolurile culturale și de semnificațiile sociale proiectate asupra lui de-a lungul timpului. Folosind obiecte drept costume care îngreunează mișcarea și îi conferă o tentă mecanică, trupul își reconfigurează autonomia printr-o avalanșă de obstacole funcționale. Funcțiile lui alunecă între concret și abstract în coregrafie. Fiecare trup este o capodoperă în sine, apărând din întrepătrunderea dintre sine și mediu. Prin modificarea corpului, prin „obiectificarea” lui și extinderea lui în spațiu și împrejurimi, prin supunerea și scufundarea lui, apare o libertate și o autonomie paradoxală – aceea a artei și a artificiului.

Gala Premiilor CNDB este un eveniment anual, de recunoaștere a celor care au contribuit și au confirmat valoarea pe care dansul și cultura coregrafică contemporană o au în societate. Dincolo de orice ierarhii, Premiile CNDB celebrează dansul și rolul artei pentru oameni și comunitate.

Spectacol prezentat în cadrul Programului Moving Balkans, co-finanțat de Europa Creativă.

28.11, ora 19:30 @CNDB: Screenagers Vol. 2 | Giuseppe Chico & Barbara Matijević

SCREENAGERS Vol.2 ia forma unui musical reflexiv DIY: printr-o abordare directă și personală a compoziției muzicale, performera ne prezintă o colecție intimă de cântece despre emoții obscure pe care le poate simți, dar pentru care nu găsește un cuvânt în viața de zi cu zi. Misiunea ei este să surprindă prin cântece durerile, demonii, vibrațiile, bucuriile și impulsurile care cutreieră sălbăticia interiorului ei psihologic – un interior care seamănă ciudat de mult cu peisajul mediatic online, cu care spectatorii pot interacționa prin intermediul telefoanelor mobile.

Pornind de la faptul că cântecele au servit tradițional drept depozite ale experienței comune, ca modalitate de a construi punți între generații, SCREENAGERS Vol.2 propune o colecție de muzică DIY profund idiosincratică pentru epoca digitală: o lume în care totul se prăbușește în tot, într-un potop haotic care e parte integrantă din viața online. Spectacolul ridică întrebarea: ce a făcut asta cu psihicul și imaginația noastră, de putem absorbi totul și continuăm să scrollăm?

Spectacol prezentat în cadrul Programului Moving Balkans, co-finanțat de Europa Creativă.

Iridescent este realizat cu sprijinul:

Ministerul Culturii, Aerowaves, Moving Balkans, Modina, Creative Europe, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, Les Films de Cannes à Bucarest, Cinema Union, Cărturești, Terapie Pentru Miscare, UrbanEye Film Festival, Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, F-Sides

Partener media principal: RADIO GUERRILLA

Parteneri media: Scena9, Zile si Nopti, Adevărul, AGERPRES, Elle Romania, Happening, LiterNet, TVR Cultural, Radio România Cultural, Revista ARTA, The Institute, Revista Zeppelin, ISCOADA, Revista Golan, Visit Bucharest, Ziarul Metropolis, FEEDER.ro, IQads, Ceașca de Cultură, Modernism Punct Ro, Daily Magazine, Munteanu, Haute Culture by Biz

