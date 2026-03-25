Ada Lupu Hausvater, noul manager al Teatrului Național București

Proiectele de management au fost analizate de o comisie formată din personalități ale scenei teatrale și ale managementului cultural.

În urma evaluării, regizoarea Ada Lupu Hausvater a fost desemnată câștigătoare.

Contracandidat a fost Boris Focșa.

Competiția s-a desfășurat în două etape, iar ambii candidați au obținut inițial note peste 7, potrivit informațiilor comunicate anterior de Ministerul Culturii.

Competiție evaluată de specialiști din domeniu

Proiectele de management au fost analizate de o comisie formată din personalități ale scenei teatrale și ale managementului cultural, între care actorul Adrian Găzdaru, regizoarea Theo Herghelegiu, regizorul Hunor Horváth, criticul Ludmila Patlanjoglu, coregrafa Vava Ștefănescu și Carmen Croitoru, director general al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Rezultatul reflectă o opțiune pentru continuitate și experiență în administrarea instituțiilor de spectacol, într-un context în care Teatrul Național București rămâne una dintre cele mai importante scene culturale din România.

Experiență managerială solidă

Ada Lupu Hausvater nu este la prima încercare pentru această funcție, participând pentru a treia oară la concursul pentru conducerea TNB. Absolventă a Academiei de Teatru și Film din București (1997), ea conduce din 2005 Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, unde a dezvoltat proiecte artistice și instituționale consistente.

Din 2017, este și cadru universitar, conferențiar la Facultatea de Muzică și Teatru a Universitatea de Vest din Timișoara, implicându-se în formarea noilor generații de artiști.

TNB se confruntă cu provocări legate de consolidarea publicului, diversificarea repertoriului și adaptarea la noile tendințe culturale.

Proiectul de management propus de Ada Lupu Hausvater urmează să definească direcțiile artistice și administrative ale TNB pentru următorii ani.