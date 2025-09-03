Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate – este tema noii stagiuni la Teatrul Stela Popescu, din 6 septembrie

Actorul Vlad Corbeanu, manager al Teatrului Stela Popescu, declara: „Începând cu stagiunea 2025-2026, fiecare stagiune va avea un titlu, va fi articulată în jurul unei temei-brand, prin noile spectacole ce vor fi montate. De această dată, am ales să vorbim în stagiunea 2025-2026 despre omul prins între ziduri. Ziduri care nu îi aparțin, dar care îl definesc, îl apasă și îl obligă să se confrunte cu sine. Așa cum Teatrul Stela Popescu își poartă poveștile prin săli împrumutate, tot așa și personajele noastre își caută libertatea în spații străine.”

Până la noile premiere ale acestei toamne, pe 6 septembrie, în deschiderea stagiunii, Teatrul Stela Popescu revine în faţa publicului bucureştean cu spectacolul Moarte la Teatrul de Revistă, scris şi regizat de Gabriel Sandu, producţie cu care a participat cu succes în luna iunie la FITS şi New Wave Festival.

Moarte la Teatrul de Revistă prezintă lupta unui mic teatru de varieteu aflat pe marginea prăpastiei. Sub spectrul iminent al închiderii, directoarea teatrului face un gest disperat: aduce un regizor tânăr, cunoscut pentru viziunea sa modernă, să creeze un spectacol menit să readucă publicul în sală și să salveze instituția. Ceea ce începe ca un proiect comun devine rapid un test al echilibrului fragil din interiorul echipei. Pe măsură ce regizorul explorează trecutul actorilor, dansatorilor și muzicienilor, el introduce în spectacol momente care amestecă visul cu realitatea, dând naștere unor scene puternic influențate de fricile și dorințele lor ascunse. Însă aceste incursiuni creative scot la lumină și tensiunile dintre membrii echipei – diferențele de viziune, inițial invizibile, devin din ce în ce mai greu de ignorat. Când o serie de amenințări anonime și evenimente neașteptate pun în pericol producția, echipa se vede nevoită să își testeze limitele – atât umane, cât și artistice. Spectacolul, conceput ca o încercare de salvare, devine o luptă pentru supraviețuire, nu doar a teatrului, ci și a fiecărui artist implicat. Moarte la Teatrul de Revistă îmbină teatrul dramatic cu elemente de varieteu contemporan – muzică, dans și proiecții video – într-o poveste care creează o punte între trecutul plin de strălucire și viitorul incert al acestui gen artistic aparte, explorând, deopotrivă critic și admirativ, declinul unui stil odinioară glorios.

Teatrul Stela Popescu a anunţat pentru luna septembrie următoarele spectacole : 13 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Excelsior - Cerere în căsătorie de Cehov, regia Alexandru Grecu, 14 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Excelsior - Conu Leonida de I.L. Caragiale, regia Radu Popescu, 16 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Metropolis - Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, regia Răzvan Mazilu, 24 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Nottara -Ceapa de Aldo Nicolaj, regia Dan Tudor.

Bilete pe: www.teatrulstelapopescu.ro