Atenție! Rinocerii invadează orașul! – o nouă premieră semnată de Vlad Massaci

După 61 de ani de la premiera națională, acest spectacol-fenomen revine pe scena Teatrului de Comedie. Noua montare are ca punct de pornire evenimentele ultimilor ani, introducerea tehnologiei de tip inteligență artificială, imposibilitatea de a discerne între informație și entertainment și se concentrează pe lucrurile care ne aduc împreună și convingerile ce ne fac să ne separăm categoric în tabere opuse.

În volumul Prezent trecut, trecut prezent Eugène Ionesco descria cine sunt acești rinoceri care pun stăpânire pe oraș. Ei „au deformat, au deturnat voluntar sensul cuvintelor care este același pentru ei, pe care-l înțeleg, dar pe care-l denaturează pentru necesitățile propagandei. Nu e vorba despre o nouă gândire, de un nou limbaj, ci de o manipulare abilă a termenilor pentru a crea confuzie în spiritul adversarilor lor sau pentru a-i ralia pe indeciși”.

„Și dacă se întoarce dictatura, ce vom face? Ne vom conforma, vom căuta justificări pentru lașitatea noastră? Cine dintre cunoscuții noștri va ceda primul? Cine o va face din convingere, cine din oportunism, cine din frică, cine din prostie pură? Cine va fi indiferent? Cine va rămâne ultimul om, printre rinoceri?

Trăim la marginea prăpastiei. Care este totodată și un abis interior. «Știi ce-ar trebui la noi? O tiranie ca-n Rusia» – asta este o ironie a lui Caragiale, dar nu vi se pare că ați mai tot întâlnit-o pe social media în ultimii ani?”, se întreabă regizorul Vlad Massaci.

Din distribuția spectacolului fac parte: Tudor Chirilă, Liviu Pintileasa, Andreea Alexandrescu, Dragoș Huluba, Lucian Pavel, Alin Florea/ Lucian Ionescu, Sorin Miron, Mihaela Măcelaru, Simona Stoicescu și Domnița Iscru.

Rinocerii

de Eugène Ionesco

traducerea Vlad Russo și Vlad Zografi

regia Vlad Massaci

scenografie, light&video design Andu Dumitrescu

coregrafie Florin Fieroiu

sound design Vlaicu Golcea

grafică afiș Ioana Pîrvan

fotografii Anastasia Atanasoska

asistență regie Elena Tudorache

asistență scenografie Elena Moloșag

Data premierei 4 decembrie 2025

În timpul spectacolului se folosesc lumini stroboscopice, care pot afecta persoanele cu epilepsie sau sensibilitate la acest tip de lumină.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul Teatrului de Comedie.