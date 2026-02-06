Baletul simbol al sărbătorilor de iarnă – SPĂRGĂTORUL DE NUCI – pe 30 noiembrie la Sala Palatului

Ukrainian Classical Ballet, companie de prestigiu, cu show-uri în întreaga lume, prezintă pe scena Sălii Palatului capodopere ale baletului mondial, în montări clasice, puse în scenă de balerini de renume ce aduc spectacolul la rang de artă.

„Ne străduim să prezentăm cele mai frumoase și interesante spectacole de balet clasic cu ajutorul tehnologiilor moderne. În expresia artistică, păstrăm tradiția baletului clasic în mișcările noastre și acceptăm cu deschidere elemente moderne de coregrafie. Cufundă-te în frumusețea, eleganța și armonia „Spărgătorului de nuci!" Ivan Zhuravlov - fondator al companiei Ukrainian Classical Ballet

Iar reprezentantul Fantasy & Dance Entertainment completează: „ne propunem să aducem periodic în faţa publicului, titluri celebre, ce pun în valoare bogăţia, frumuseţea şi graţia baletului clasic, cu care Ukrainian Classical Ballet a primit aplauze la scenă deschisă pretutindeni.

Spărgătorul de Nuci (The Nutcracker) este unul dintre cele mai îndrăgite balete clasice din lume, o poveste plină de magie, eleganță și emoție, care transformă spiritul Crăciunului într-un spectacol de neuitat. Prin muzica inconfundabilă a lui Ceaikovski, coregrafii spectaculoase, costume strălucitoare și decoruri feerice, publicul este purtat într-un univers al viselor, unde copilăria, imaginația și iubirea se împletesc într-o celebrare a frumuseții și a speranței, adresată tuturor vârstelor.

„Plecați-vă în fața mea, căci eu sunt Regele Șoarecilor și groaza tuturor spărgătorilor de nuci!”

„Sub pomul de Crăciun erau așezate cadourile și printre ele Spărgătorul de nuci zâmbea ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna.” E.T.A. Hoffmann

Sunteţi, aşadar invitaţi să trăiți magia baletului The Nutcracker pe 30 noiembrie 2026, la Sala Palatului din București! Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.

Un eveniment prezentat de Ukrainian Classical Ballet şi Fantasy & Art Entertainment şi recomandat de Europa FM.