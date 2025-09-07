BukFeszt4 – Festivalul care aduce magia teatrelor maghiare în inima Bucureștiului între 29 septembrie și 7 octombrie 2025

Festivalul aduce pe scenele bucureștene un adevărat maraton de spectacole – de la adaptări după mari clasici precum Kleist, Kafka sau Zeller, până la creații contemporane semnate de regizori și dramaturgi de prim-plan. Pe parcursul a opt zile, publicul va putea descoperi producții ale unora dintre cele mai importante teatre maghiare din România: Teatrul Szigligeti Oradea, Teatrul de Nord Satu Mare (Trupa Harag György), Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, Teatrul Tomcsa Sándor Odorheiu Secuiesc, Teatrul Csíki Játékszín Miercurea Ciuc și Teatrul Udvartér Târgu Secuiesc.

O ediție spectaculoasă

Programul festivalului include titluri de rezonanță și montări de referință pentru actuala stagiune. Biletele pentru spectacolele BukFeszt4 vor fi disponibile începând cu 2 septembrie 2025, prin platforma online entertix.ro. Rezervați-vă locul din timp!

Lysistrata, dragostea mea de Matei Vișniec, regia: Anca Bradu, Teatrul Szigligeti, Oradea

Luni, 29 septembrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O combinație inteligentă între antichitate și contemporaneitate, animată de umor și subversiune.

https://www.entertix.ro/events/31912/lysistrata-dragostea-mea-teatrul-szigligeti-oradea-29-september-2025-teatrul-bulandra-sala-liviu-ciulei-bucuresti.html

Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov, regia: Sardar Tagirovsky, Teatrul de Nord, Satu Mare, Trupa „Harag György”

Miercuri, 1 octombrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O montare opulentă, cu recenzii entuziaste; Trupa Harag György are reputație solidă în festivalurile europene.

https://www.entertix.ro/events/31913/maestrul-i-margareta-teatrul-de-nord-satu-mare-trupa-harag-gyrgy-1-october-2025-teatrul-bulandra-sala-liviu-ciulei-bucuresti.html

Kohlhaas de Heinrich von Kleist, regia: Bélai Marcel, Teatrul de Nord Satu Mare, Trupa „Harag György”

Joi, 2 octombrie, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:00

O poveste despre justiție și revoltă, reflectată printr-o scenografie impresionantă.

https://www.entertix.ro/events/31914/kohlhaas-teatrul-de-nord-satu-mare-trupa-harag-gyrgy-2-october-2025-teatrul-metropolis-bucuresti.html

Happiness Hunters, regia: Györfi Csaba, Teatrul „Szigligeti”, Ansamblul „Nagyvárad”

Vineri, 3 octombrie, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:00

Dans, expresivitate și energie — un spectacol care are la bază filmul Requiem pentru un vis de Darren Aronofsky şi textul scris de Milán Füst.

https://www.entertix.ro/events/31915/happines-hunters-teatrul-szingligeti-oradea-ansamblul-nagyvrad-3-october-2025-teatrul-metropolis-bucuresti.html

1978 de Tomi Janežič, Simona Semenič, regia: Tomi Janežič, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

Sâmbătă, 4 octombrie, Recul – Splaiul Unirii nr.160, ora 18:00

O dramă contemporană, remarcabilă pentru originalitate, cu regie dinamică și incitantă vizual.

https://www.entertix.ro/events/31916/1978-teatrul-maghiar-de-stat-csiky-gergely-timioara-4-october-2025-recul-bucuresti.html

Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Tóth Árpád, Teatrul „Udvartér”, Târgu Secuiesc

Duminică, 5 octombrie, Teatrul Metropolis, Sala Mare, ora 19:00

Căutarea lirică a sensului, într-un spațiu scenic intim și sugestiv.

https://www.entertix.ro/events/31917/secretul-fericirii-teatrul-udvartr-trgu-secuiesc-5-october-2025-teatrul-metropolis-bucuresti.html

Procesul de Franz Kafka, regia Bélai Marcel, Teatrul „Tomcsa Sándor”, Odorheiu Secuiesc

Luni, 6 octombrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O adaptare tensionată, unde absurditatea devine o oglindă a realității contemporane.

https://www.entertix.ro/events/31919/procesul-teatrul-tomcsa-sndor-din-odorheiu-secuiesc-6-october-2025-teatrul-bulandra-sala-liviu-ciulei-bucuresti.html

Tatăl de Florian Zeller, regia: Vladimir Anton, Teatrul „Csíki Játékszín”, Miercurea Ciuc

Marți, 7 octombrie, Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, ora 19:00

O dramă emoționantă despre familie și memorii, tradusă în peste 20 de limbi și premiată internațional.

https://www.entertix.ro/events/31921/tatl-teatru-cski-jtkszn-miercurea-ciuc-7-october-2025-teatrul-bulandra-sala-liviu-ciulei-bucuresti.html

Toate spectacolele vor fi subtitrate în limba română, oferind publicului acces deplin la universul artistic al trupelor invitate.

Conferința de presă

Vă invităm la conferința oficială de lansare, care va avea loc marți, 9 septembrie, ora 12:00, la Restaurant Savart (la sediul UNITER, strada George Enescu 2-4). Evenimentul lansează oficial festivalul și este un prilej de prezentare a programului, artiștilor și partenerilor festivalului, în prezența membrilor Asociației producătoare, a partenerilor și a altor oficialități.

O poveste care continuă

BUKFESZT nu este doar un festival, ci o construcție culturală care, pas cu pas, și-a câștigat un loc aparte în peisajul artistic românesc:

2022 – Prima ediție (BUKFESZT): găzduită de Teatrul Odeon și Opera Națională București, a adus 9 spectacole, între care „Tragedia omului”, „Richard al III-lea” și „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Publicul a descoperit nu doar montări clasice, ci și un program pentru copii și lansări de carte, într-o atmosferă entuziastă și cu sprijin instituțional consistent.

găzduită de Teatrul Odeon și Opera Națională București, a adus 9 spectacole, între care „Tragedia omului”, „Richard al III-lea” și „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Publicul a descoperit nu doar montări clasice, ci și un program pentru copii și lansări de carte, într-o atmosferă entuziastă și cu sprijin instituțional consistent. 2023 – A doua ediție (BUKFESZT2): desfășurată la Teatrul Odeon, a propus titluri precum „Exit” de Matei Vișniec, „Caravaggio” de Visky András și clasicul „My Fair Lady”. Festivalul a crescut ca vizibilitate și impact mediatic, confirmând interesul publicului.

desfășurată la Teatrul Odeon, a propus titluri precum „Exit” de Matei Vișniec, „Caravaggio” de Visky András și clasicul „My Fair Lady”. Festivalul a crescut ca vizibilitate și impact mediatic, confirmând interesul publicului. 2024 – A treia ediție (BUKF3SZT): între 30 septembrie și 6 octombrie, festivalul s-a extins la mai multe locații (Teatrul Odeon, Teatrul Metropolis, Piața Amzei), aducând 10 spectacole de referință din repertoriul clasic și contemporan – de la Shakespeare și Brecht, la Molière și Bergman. A beneficiat de susținerea UNITER, Radio România și a Ambasadei Ungariei.

BUKFESZT 2025 consolidează această tradiție și propune un nou pas în misiunea festivalului: promovarea dialogului intercultural, susținerea diversității artistice și aducerea la București a celor mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România.

Sprijin și parteneri

Ediția din acest an este realizată de Asociația MASZIN (Trupa Harag György a Teatrului de Nord din Satu Mare, Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc, Teatrul Csíki Játékszín din Miercurea Ciuc, Teatrul Szigligeti Oradea, Teatrul „Udvartér” Târgu Secuiesc și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara) împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice, UNITER-Uniunea Teatrală din România, Ambasada Ungariei la București. Sponsorii care ni s-au alăturat sunt: Sole Mizo, Perla Harghitei și Diószegi Pékség. Evenimentul este realizat în parteneriat cu: Teatrul Bulandra București, Teatrul Metropolis București și Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București.

Partenerii media includ publicații și instituții culturale importante: Ziarul Metropolis, Happ.ro, Fundația Culturală „Camil Petrescu”, Revista Teatrul Azi, LiterNet, Revista teatrală Játéktér I jatekter.ro, Revista Scena.ro, Radio România Cultural, Bookhub, România Pozitivă, Munteanu Recomandă, A7TV, Ceașca de Cultură, Zile și Nopți, partener de monitorizare fiind prestigioasa companie mediaTRUST și numeroase alte platforme culturale și media online se vor implica.