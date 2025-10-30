Comedia ține la TINEri: Dă-i bice! – o nouă premieră a stagiunii

Textul scris de David Mamet pornește de la industria cinematografică a Hollywoodului și explorează dinamica relațiilor de putere de pe scara ierarhică, dar și dintre prieteni.

Deși nu neapărat tipică, DĂ-I BICE! este mai degrabă o comedie neagră în care spectatorii pot fi martori la orgolii, manipulări și izbucniri presărate de instincte animalice și atavice prin care, poate, se vor și recunoaște.

Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.„Pentru mine, piesa asta n-a fost nicio clipă despre Hollywood; nici măcar despre industria filmului în general. La fel ca atâtea contexte specifice din atâtea opere, și aici găsim un pretext pentru a vorbi (sau a ne juca) despre idei care nu țin de granițe sau de perioade. În cazul de față, vorbim și ne jucăm despre putere. E veche discuția…

Optica pe care o aplică Mamet acestui subiect ne este, cred, foarte folositoare astăzi, pentru că ne reamintește că la cele mai înalte niveluri ale puterii, după cum spune englezul, „boys will be boys”. Și fix despre asta e vorba în spectacol – o „băiețeală” care nu ține cont de pozițiile ierarhice sau de averile vehiculate; un joc copilăros care degenerează mult prea ușor în cruzime și într-o seducătoare mlaștină morală”. (Răzvan Enciu)

Din distribuția spectacolului fac parte Alex Conovaru, Bogdan Farcaș și Ioana Nichita.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul Teatrului de Comedie. https://bilete.comedie.ro/da-i-bice