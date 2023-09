Între 7 și 14 octombrie, Bucureștiul aparține copiilor: 12 teatre și trupe invitate, din Italia, Finlanda, Spania, Belgia și România, se întâlnesc cu ocazia celui mai interactiv și creativ festival de teatru pentru copii din țară. Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1000, 1.000.000 de povești“ (FITC #15) continuă tradiția spectacolului de calitate și aduce reprezentații destinate familiei și publicului tânăr, cu vârsta cuprinsă între câteva luni și peste 12 ani.

Organizat de Teatrul Ion Creangă din anul 2005, evenimentul pune în valoare rolul artei performative în promovarea valorilor morale, estetice și sociale, încurajează și stimulează creativitatea celor mici și, totodată, construiește punți de comunicare cu arta teatrală din alte colțuri ale lumii. Anul acesta festivalul are și o temă – Tehnologii multimedia în spectacolele pentru copii – care se reflectă atât prin spectacolele selectate, cât și în atelierele și workshopurile susținute de profesioniști din domeniu.

De la povești clasice reinterpretate până la reprezentații nonverbale care jonglează cu lumini și geometria formelor, de la întâmplări cântate la scene dansate, de la călătorii ale unor personaje concrete, în universuri magice, până la călătorii ale simțurilor, în spații ce așteaptă să fie descoperite, conținutul programului ne arată că arta, indiferent de categoria de vârstă căreia i se adresează, nu are limite. Scopul ei este de a da formă și voce imaginației, de a răspunde unor întrebări-cheie și, mai ales, de a aduce bucurie în sufletele spectatorilor.

De-a lungul celor opt zile de festival, copiii vor privi fascinați, vor cânta, vor dansa, vor imita, se vor mira, vor întreba și vor găsi răspunsuri – vor trăi cu emoție ceea ce se petrece pe scenă. Mai mult, la FITC #15, trăirea atinge noi dimensiuni, experiența spectacolului devine imersivă prin includerea unor elemente specifice tehnologiei multimedia – proiecții 3D, realitate augmentată, măști VR, camere stop motion, costume motion capture. Atelierele tematice din programul Festivalului răspund, de asemenea, provocărilor societății actuale – de la o zi la alta, tehnologia face pași uriași, iar rolul nostru este de a o înțelege și de a o adapta nevoilor noastre. În acest sens, vom avea ateliere de robotică, imprimare 3D și VR pentru cei mici.

Cu un număr de 30 de reprezentații, producțiile invitate la cea de-a XV-a ediție aparțin unor teatre și companii din Italia (La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna), Finlanda (Compania de dans Auraco, Helsinki), Spania (Imaginart, Sabadell; Teatrul LaBú, Breda; Roseland Musical, Barcelona), Belgia (Teatrul La Guimbarde, Charleroi) și România (Teatrul Ion Creangă, București; Teatrul Țăndărică, București; Opera Comică pentru Copii, București; Acting Dream Theater, București; Teatrul Tineretului, Piatra Neamț; Teatrul de Copii și Tineret „Gulliver”, Galați).

Programul este completat și de o serie de evenimente conexe adresate profesioniștilor din domeniul artelor spectacolului pentru copii. Pentru aceștia, festivalul propune un workshop de mișcare, coordonat de Anna Ros și Andreu Sans (Teatrul LaBú, Spania), dar și unul dedicat educatorilor susținut de Andra Burcă (La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna). De asemenea, vor avea loc și ateliere pentru copii – „Urban Dance” un atelier de mișcare susținut de Héctor Puigdomènech (Imaginart, Spania), dar și „Umbre. Sunet. Dans”, un atelier interactiv susținut de Amel Felloussia and Elisabeth Mouzon (Teatrul La Guimbarde, Belgia).

Activitățile din FITC #15 se desfășoară în Sala Mică a Teatrului Ion Creangă (Str. Biserica Amzei 21-23) și în Sala Rapsodia (Str. Lipscani, nr. 53). Sala Mică este un spațiu de tip black-box, care permite diferite configurații pentru amenajarea locului de joc și beneficiază de un foaier ce poate fi folosit ca zonă pentru ateliere, cursuri, workshopuri, dar și lansări de carte sau evenimente festive. Sala Rapsodia, aflată în inima Bucureștiului, este o intersecție culturală a capitalei – de la spectacole de teatru și musicaluri, până la concerte, spectacole de balet și dans, sala poate fi folosită pentru o diversitate de manifestări din ariile artistice.

SPECTACOLE

La Baracca - Testoni Ragazzi, Bologna, Italia

Cadre. Amintiri în trei acte

Categorie de vârstă: 2 - 5 | Durată: 35 min | Sala Mică

Memoria noastră este o colecție de ferestre către fragmente de povești auzite, imagini văzute sau emoții simțite încă de când eram copii. Fiecărei amintiri i se cuvine o fereastră, pe care o putem deschide și închide la nevoie. Amintiri în alb și negru sau amintiri colorate, plăcute ori neplăcute, amintirile transformă trecutul în prezent pentru câteva clipe datorită imaginației noastre. Pe măsură ce timpul trece, unele dintre ele se transformă în întrebări - similare celor pe care copiii le pun adulților. Copiii pot face ca până și cele mai grele întrebări să pară lipsite de dificultate. Ei pot chiar răspunde într-un cuvânt la dileme precum: Se va mai întoarce vreodată trecutul? sau Dacă ceva nu mai există, de ce își continuă existența înăuntrul meu, în visele și amintirile mele și de ce pare atât de aievea?

De: Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti, Sara Lanzi | Regie: Andrea Buzzetti | Scenografie: Fabio Galanti | Costume: Tanja Eick

Cu: Giada Ciccolini, Sara Lanzi

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver”, Galați, România

Privește înăuntru

Categorie de vârstă: 4+ | Durată: 35 min | Sala Mică

Într-o zi, micuța Aurora și surioara ei își promit că vor ajunge la Polul Nord pentru a vedea aurora boreală. Apoi, peste ani distanță, pe drumul împlinirii visului din copilărie, în vârful unui munte, stelele îi aduc Aurorei – care acum nu mai este copil – o altfel de călătorie. Aurora și sora sa retrăiesc împreună emoția descoperirii, experimentează entuziasmul și frica în egală măsură, resimt bucuria de a fi una lângă alta și de a explora astfel lumea. „Privește înăuntru” este un spectacol nonverbal despre lumea din interiorul nostru, acolo unde nu există bine și rău, iar natura ne vorbește și vorbește prin noi înșine, făcându-ne parte din ea.

De: Cristina Giurgea | Regie: Cristina Giurgea | Lumini și video: Dan Basu

Cu: Valeria Taban, Miruna Dobrotă / Andrei Midișan

Teatrul Ion Creangă, București, România

Aventurile lui Săgeată

Categorie de vârstă: 6+ | Durată: 80 min | Sala Rapsodia

Personajul Săgeată este o minge dezumflată și abandonată de către proprietarul său. Singur și lipsit de utilitatea pentru care era cândva prețuit, el își dă seama că viața lui nu se poate termina în acest punct. Trebuie să îl revadă pe cel căruia i-a aparținut! În peripețiile sale, Săgeată va descoperi ,,universul’’ parcului, un univers vast, plin de mituri și legende, care nu ne este accesibil nouă, oamenilor. Va realiza cât de importanți sunt prietenii și de ce încrederea în cei apropiați îți poate schimba destinul. Însă, probabil, cel mai important aspect pe care îl va conștientiza este valoarea celei de-a doua șanse, dar și eforturile pe care aceasta le presupune. Un nou început nu este posibil fără schimbare, iar schimbarea necesită hotărâre, ceea ce eroul nostru are din plin.

De: Alexandru Ivănoiu | Regie: Tony Adam Horațiu | Scenografie: Andrei Răduț | Costume: Roxana Răduț | Muzică: Radu Mihalache | Coregrafie: Cristina Danu | Video design: Constantin Șimon | Antrenor vocal: Ana Cebotari

Cu: Andreea Mera, Alexandru Prica, Voicu Hetel, Cristian Boeriu, Ioana Bîndac, Ciprian Niculae, Marius Boboc, Iulian Bălan, Julieana Drăghici, Liliana Donici, Valeria Stoian, Andra Mirescu

Compania de Dans Auraco, Helsinki, Finlanda

The Why Mix Remix

Categorie de vârstă: 4+ | Durată: 40 min | Sala Mică

De ce ni se răsucesc mâinile? De ce o iau picioarele în direcții diferite? De ce unul are o coadă și ceilalți nu? Întrebarea ,,Why’’ reprezintă cheia înțelegerii și a cunoașterii. ,,Mix’’ înseamnă amestec. Spectacolul vine în ajutorul descifrării și interpretării mișcărilor corporale. „The Why Mix Remix” este un amestec geometric, captivant, colorat și parțial serios între dansul contemporan, mimă și muzică. Spectacolul este și o meditație asupra expresiei corporale reduse a copiilor și asupra elementelor mișcării într-o epocă a telefoanelor smart și a emoji-urilor.

Regie: Päivi Aura | Coregrafie: Päivi Aura, Kati Lehtola, Veera Lamberg, Maria Autio | Muzică și sound design: Heli Hartikainen | Costume: Piritta Kämi-Conway | Light design: Nicolas Salo

Cu: Veera Lamberg, Heli Hartikainen, Maria Autio

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț, România

Jurassic

Categorie de vârstă: 5+ | Durată: 60 min | Sala Mică

„Jurassic” este o poveste despre prietenie și despre extraordinarele surprize pe care ți le poate oferi o călătorie neprevăzută. Pinguini, dinozauri, un pui de tigru și un cercetător care încurcă lucrurile cu invențiile sale trec prin aventuri ce le vor schimba felul de a-i privi pe cei diferiți de ei. Spectacolul se bazează pe conceptul de teatru-film în care acțiunea este filmată și proiectată live, publicul având astfel ocazia să vadă în timp real atât jocul artiștilor cu păpușile în mini decoruri exotice, cât și cadrele pe care aceștia le creează.

De: George Cocoș | Un spectacol de teatru-film regizat de: Ana Crăciun-Lambru | Creație păpuși: Alexandru Răzvan Chendrean, Ana Crăciun-Lambru | Decor: Cristian Petrescu

Cu: Mircea Postelnicu, Corina Grigoraș, Ecaterina Hâțu, Valentin Florea

Opera Comică pentru Copii, București, România

Heidi

Categorie de vârstă: 3+ | Durată: 90 min | Sala Mică

A venit vremea să cunoaștem o fetiță bună la suflet, care trăiește în munți și face numai fapte bune. Heidi sosește cu prietenii ei într-un spectacol revigorant, creat de Opera Comică pentru Copii. Heidi am dori să fie un model pentru spectatori: ea vede tot ce e bun în oameni, iubește natura și animalele, vrea să descopere cât mai multe lucruri, dar mai presus de toate reușește să-i ajute pe toți cei din jurul său să-și găsească menirea, calea. Întâlnirea cu Heidi și încercările prin care trebuie să treacă vor fi o experiență unică.

Regie: Claudia Ciobanu | Scenografie: Iuliana Gherghescu | Muzică: Andrei Neamțu | Coregrafie: Ana Badea | Lumini: Alin Popa | Proiecții video și animație: Dorin Popovici, Nicoleta Ivan | Momente de dans pentru proiecție: Ana Badea, Teodora Badea, Ionuț Picincu | Trompetă: Sorin Nicolescu | Costume: Iolanda Mutu, Ana Maria Vasile | Musicalul „Heidi” de Andrei Neamțu și Claudia Ciobanu este o adaptare după romanul Johannei Spyri.

Cu: Cătălina Antal / Alexandra Giurcă, Ciprian Chiricheș / Dragoș Ioniță, Vlad Nicolici / Sergiu Roban, Laura Gabriela Oana / Alexandra Stroe, Călina Epuran / Ioana Sihotă, Ana Maria Ivan / Otilia Panainte, Petru Călinescu / Andrei Duțu, Ana Baciu / Ana Badea, Cristian Danu / Filip Popa, Alexandra Corlan / Teodora Crișan, Bogdan Iacob / Ionuț Picincu

Teatrul LaBú, Breda, Spania

Fragile 2.0

Categorie de vârstă: 12+ | Durată: 55 min | Sala Rapsodia

O transpunere sensibilă în scenă a fragilității, izolării, deconectării de la sine și de la ceilalți, de la violență și de la tot ceea ce ne împinge să acționăm în viață. Gesturile a doi oameni și vulnerabilitatea lor - modul în care starea aceasta îi cuprinde și cum o experimentează ei pentru a accepta faptul că face parte din esența lor. Unde dispărem atunci când ne calmăm? Cum arată mintea noastră când devenim fragili? Teatrul LaBú vă invită să experimentați, să simțiți, să acceptați și să vă pierdeți în această senzație a fragilității.

Fragile 2.0 este a treia producție a Teatrului LaBú, un spectacol în cadrul căruia deconstrucția mișcărilor și poezia elementelor vizuale vor transpune publicul într-o stare meditativă.

Concept și regie: Anna Ros, Andreu Sans | Scenic space: LaBú Theatre, Claudia Vilà | Costume: Iztok Hgra | Design păpuși: Martí Doy | Light design: Sergi Illa, Josep Badia | Machinery design: Josep Badia | Muzică și sound design: Marcel Fabregat, Joel Condal | Graphic design: Andrea Contreras | Fotografii: Arian Botey | Video: Julián Waisbord

Cu: Anna Ros, Andreu Sans

Teatrul Ion Creangă, București, România

Ursul păcălit de vulpe

Categorie de vârstă: 3 - 6 | Durată: 40 min | Sala Mică

Una dintre cele mai îndrăgite povești ale lui Ion Creangă, Ursul păcălit de vulpe, ajunge pe scena Teatrului Ion Creangă într-un spectacol parcă inspirat de timpul prezent, în care cele două teme importante, lăcomia și prostia, ni se dezvăluie într-un mod anecdotic. Vom asista la un spectacol în spectacol, căci distinsul vulpoi, personajul nostru principal, lacom și viclean, va da o adevărată reprezentație în ademenirea țăranului și a ursului. Oare care dintre cei doi va fi mai ușor de „cucerit”? Nu în zadar circulă în popor întrebarea „Cum a rămas ursul fără coadă?”. Răspunsul îl veți afla chiar aici, în spectacol. Și mai există un amănunt de care trebuie să țineți cont – tot ceea ce veți vedea va fi relatat de un personaj special, un Pește histrionic.

După un text de: Ion Creangă | Regie: Andrei Răduț | Scenariu: Valeria Stoian | Muzică: Radu Mihalache | Scenografie: Andrei Răduț

Cu: Alexandru Prica, Cristian Boeriu, Ciprian Niculae

Teatrul LaBú, Breda, Spania

Alma

Categorie de vârstă: 2+ | Durată: 40 min | Sala Rapsodia

„Alma” este o călătorie poetică și senzorială prin cele patru anotimpuri, fiecare dintre ele cu sufletul propriu, întruchipat în obiectele și materialele întâlnite de protagonist. „Alma” este un spectacol special conceput pentru copii, plecând de la mișcare și de la recuzita teatrală. Cei mici se vor bucura de o reprezentație care combină materialele naturale și care analizează trecerea timpului într-un mod distractiv și fermecător.

Concept și regie: Anna Ros | Scenografie și păpuși: Martí Doy, LaBú Theatre | Costume: Victoria Cretenze, Iztok Hgra | Light design: Sergi Illa | Muzică originală și sunet: Marcel Fabregat, Joel Condal

Cu: Anna Ros

Teatrul Ion Creangă, București, România

Povești cu fire

Categorie de vârstă: 1 - 4 | Durată: 30 min | Sala Mică

Conduși de un fir invizibil, în fața noastră, o sferă uriașă de lână și trei personaje interesante vor apărea rând pe rând. Un personaj vine din trecut, altul trăiește cu noi, în prezent, iar altul călătorește din viitor. Să fie oare zeițe protectoare ori surori cu Luna, Soarele sau Pământul? Împreună cu cele trei personaje vom porni în deslușirea firelor ce ne înconjoară. Firul se multiplică, transformă și ne invită să-l descoperim mai de aproape. Muzica creează mișcări asemeni undelor de la suprafața apei, fiecare va fi ademenit să cutreiere alături de ele lumea și poveștile sale ghidați de firele colorate. „Povești cu fire” este universul ideal al oricărui copil care se lasă desprins din mâinile părinților și, ghidat de curiozitate, se bucură de explorarea necunoscutului.

Concept și regie: Andra Burcă | Scenografie: Viaceslav Vutcariov | Muzică: Radu Mihalache

Cu: Andreea Gaica, Andreea Mera, Andra Mirescu

Teatrul Țăndărică, București, România

Regele moare

Categorie de vârstă: 12+ | Durată: 60 min | Teatrul Țăndărică

Regele moare esențializează experiența umană cu tot ceea ce presupune aceasta, bucurie, fericire, extaz, frică. Atunci când se apropie finalul, fiecare dintre noi alege cum să reacționeze. Autorul și-a propus să ne arate cum răspunde un om care nu este de acord cu propria disoluție. Bèrenger, personajul principal, va trece prin toate stările pe care un astfel de eveniment le poate invoca, de la refuz, la revoltă, până la resemnare. Iar la final, acesta va realiza că tocmai aici rezidă frumusețea experienței umane.

De: Eugène Ionesco | Adaptare și regie: Eliza Păuna | Scenografie: Sabina Veșteman, Bianca Veșteman | Construcție păpuși: Daniel Stamate | Muzică: Bobo Burlăcianu | Fotografii: Andrei Roșianu

Cu: Ioan Brancu, Liliana Gavrilescu, Cristina Țane / Ioana Chelaru Popovici, Mona Toncu, George Simian, Ștefan Craiu

Roseland Musical, Barcelona, Spania

Geometria

Categorie de vârstă: 5+ | Durată: 60 min | Sala Rapsodia

Acest spectacol care îmbină dansul și tehnologia își are punctul de plecare într-una dintre cele mai vechi științe ale umanității, geometria. „Geometria” este un spectacol abstract, în care dansul contemporan este laitmotivul, iar formele geometrice reprezintă firul roșu. Personajele principale sunt trei corpuri geometrice și, pe măsură ce întâmplările avansează, acestea capătă atribute umane, stabilindu-se astfel o conexiune cu publicul. Muzica, poezia și imaginile completează abordarea cu momente în care publicul poate interacționa cu spectacolul datorită proiecțiilor 3D și a ochelarilor speciali. Această reprezentație își propune să ofere o experiență de neuitat.

Regie: Marta Almirall | Asistent regie: Anna Planas | Costume și text: Montserrat Ginesta | Coregrafie: Aina Lanas, Arias Fernández | Design audiovisual: Onionlab | Light design: Andreu Fàbregas | Muzică: Xavier Oró | Colaborare artistică: La Sala Miguel Hernández Sabadell

Cu: Aina Lanas, Anna Sagrera, Miriam Salvador

Teatrul Ion Creangă, București, România

Mica sirenă

Categorie de vârstă: 4+ | Durată: 45 min | Sala Mică

Ariel, fiica cea mică a Zeului apelor, se îndrăgostește de un prinț – un om – și, nesocotind legile tatălui său, riscă totul pentru a fi împreună cu el. Astfel, tânăra sirenă o întâlnește pe Vrăjitoarea apelor, Caracatița, cu care face un pact, iar în schimbul sufletului, printr-o poțiune magică, îi dăruiește picioare. Alături de prietenii ei, Peștișorul de aur și Racul, Mica sirenă pornește în această incredibilă și necunoscută aventură. Înțelepciunea și dragostea părintească o vor ghida și păzi la tot pasul.

De: Hans Christian Andersen | Regie și scenariu: Gabriela Dumitru | Decor: Andrei Răduț | Costume: Roxana Răduț | Muzică: Andrei Petre-Tatu

Cu: Grațiela Teohari-Duban, Robert Ciupitu, Liliana Donici, Ciprian Niculae, Ilinca Atanasiu, Valeria Stoian

Acting Dream Theater, București, România

Cartea Junglei

Categorie de vârstă: 4+ | Durată: 80 min | Sala Rapsodia

O poveste de peste 100 de ani, într-un musical magic pentru toată familia. Acting Dream Theater abia așteaptă să vă însoțească în emoționanta aventură a prieteniei dintre micul om Mowgli și fiarele simpatice, îmblânzite, ale junglei. Textul de la baza spectacolului este unul arhicunoscut, dar tocmai de aceea a fost ales, pentru că un text bun este ofertant în orice context. Poate că titlul nu este deloc unul nou, însă felul în care spectacolul abordează temele, dar și evoluția personajului aparțin contemporaneității.

De: Rudyard Kipling | Regie și scenografie: Eduard Petru Jighirgiu | Muzică și libret: Eduard Petru Jighirgiu | Coregrafie: Edi Stancu | Costume: Adina Gherghiceanu, Anca Pancu | Video Design: Cristi Niculescu, Luca Achim | Graphic Design: Aurel Asanche

Cu: elevi ai Acting Dream Academy

Teatrul La Guimbarde, Charleroi, Belgia

Canto

Categorie de vârstă: 2+ | Durată: 40 min | Sala Mică

Spectacolul „Canto” este o frescă poetică ce dezvăluie cu minuțiozitate intimitatea fragilă a relației dintre mamă și copil. Micile zbuciumuri zilnice și marile despărțiri prin care trec cei implicați într-o legătură atât de pură. Sub influența unor tonuri și versuri orientale, două femei încep o călătorie spre rădăcinile creației, explorează primii pași, primele gesturi, dar și primele sentimente pe care le experimentează. În acest spațiu, cele două brodează un peisaj poetic, schițează un cadru, țes o pânză pe care rezonează tăceri, sunete și tonuri.

De: Carlos Laredo | Regie: Carlos Laredo | Texte: Dorothée Schoonooghe | Muzicieni: Anastasia Studyonova (flaut), Mikhail Studyonov (pian) | Decor și costume: Elyse Galiano | Lumini și management de scenă: Vincent Stevens

Cu: Amel Felloussia, Elisabeth Mouzon

Imaginart, Barcelona, Spania

Micuța noapte

Categorie de vârstă: 1 - 3 | Durată: 35 min | Sala Rapsodia

Imagini expresive care stimulează simțurile și încurajează joaca în rândul copiilor. Imagini care își schimbă culoarea și forma atunci când sunt atinse sau urmărite. Toate acestea se vor afla pe scenă, gata să îi facă pe micii spectatori să își dorească să cunoască stelele căzătoare, oamenii cu umbrele căzând din ceruri sau alte personaje fantastice. Spectacolul este un exemplu foarte bun pentru ceea ce numim ,,magia teatrului’’, pentru că, într-un spațiu finit, spectatorii vor interacționa cu raze de lumină care scaldă întreaga atmosferă, inclusiv pe cei prezenți, creând astfel impresia unui univers cu totul special.

Regie: Eulàlia Ribera, Jordi Colominas | Scenariu: Carles Porta | Graphic design și animație: Carles Porta | Muzică: Josep Maria Baldomà | Programare: Román Torre | Producție: Isabel Urpí

Cu: Fernando Leija / Héctor Puigdomènech

Imaginart, Barcelona, Spania

Teatrul Ion Creangă, București, România

CUTInE

Categorie de vârstă: 0 - 3 | Durată: 30 min | Sala Mică

„CUTInE“ este un spectacol care invită participanții, indiferent de vârstă, să vadă cu alți ochi lumea din jur. Actorii îi vor îndemna pe spectatori să își folosească sau, după caz, să își redescopere curiozitatea. Prin urmare, copiii vor „concura“ cu ei privind explorarea spațiului, dar și transformarea acestuia. Punctul de plecare al jocului propus de „CUTInE“ este dorința celor două personaje de a se regăsi unul pe celălalt. Pentru a putea sublinia puterea unui gest în raport cu o altă persoană, dar și cu un obiect sau cu mediul, spectacolul a fost conceput astfel încât cuvintele să nu reprezinte o necesitate.

Concept și regie: Andra Burcă | Scenografie: Andrei Răduț | Muzică: Radu Mihalache

Cu: Andreea Mera, Tudor Morar

Imaginart, Barcelona, Spania

ACTIVITĂȚI

Teatrul și Educația Timpurie - Atelier pentru educatori

Coord. Andra Burcă

Durată: 2h30 / Locație: Sala Rapsodia

Atelierul propus se va concentra asupra lămuririi întrebărilor pe care educatorii le pot avea despre teatrul adresat copiilor cu vârsta între 0 și 6 ani, întrebări precum: Care este vârsta potrivită pentru a veni la teatru?, Cum îi pregătim pe cei mici pentru un spectacol?, Cum putem lucra cu ei după spectacol?, Care sunt temele abordate cel mai des în teatrul pentru 0-6 ani?, Cum poate facilita teatrul abordarea unor teme care, altfel, pot ridica dificultăți? De asemenea, educatorii vor fi și ei încurajați să experimenteze libertatea jocului și a improvizației.

Experimentează o nouă realitate - Atelier VR/AR

Coord. Andrei Popa (Asociația pentru educație)

Durată: 1h / Locație: Sala Mică

În cadrul atelierului descoperim și experimentăm realitatea virtuală (VR) și augmentată (AR) prin intermediul echipamentului special (căști) și al soft-ului CLASSVR - cea mai apreciată soluție educațională bazată pe tehnologia de realitate virtuală / augmentată la nivel mondial. Datorită acesteia, copiii vor vedea cu alți ochi aspecte care, în mod normal, nu le sunt accesibile. De exemplu, înțelegerea corpului uman este cu mult ușurată prin tehnica VR. Până și călătoriile pe meleaguri îndepărtate și implicit cunoașterea culturilor locale sau chiar atmosfera aridă a planetei Marte devin mult mai simplu de accesat. Atelierul este un bun prilej pentru a vedea lumea diferit.

Acest atelier este recomandat copiilor peste 7 ani.

Din imaginație în realitate - Atelier pentru profesioniști

Coord. Anna Ros și Andreu Sans

Durată: 2h / Locație: Sala Mică

Atelierul propune o serie de exerciții stimulatoare, al căror scop este redeschiderea rutelor între posibilitățile de exprimare și sursa creativității. Iată câteva exemple: dezvoltarea unei idei - pornind de la un simplu gând, prin anumite procedee, acesta se va cristaliza într-o idee concretă care va putea, la rândul ei, să fie dezvoltată într-un plan; alcătuirea unui fir narativ ori a unei acțiuni plecând de la o imagine - acest exercițiu va provoca participanții să asimileze informația primită, ca mai apoi să poată reda o continuare a acesteia; și, nu în ultimul rând, crearea de simboluri care să provoace ceilalți participanți nu doar să le descifreze, ci să le și integreze în propriul lor sistem de înțelegere.

roboTIC - Atelier de robotică

Coord. Andrei Popa (Asociația pentru educație)

Durată: 1h / Locație: Sala Mică

Acest atelier va permite copiilor să se familiarizeze cu tehnologia AI, cu ajutorul unor mini roboți care desenează, scriu sau se mișcă. Participanții vor descoperi cum anume funcționează inteligența artificială și vor învăța cum să interacționeze cu roboții pentru a le putea comunica într-un mod cât mai precis intențiile. Vor scrie și vor desena împreună cu ei și, nu în ultimul rând, vor afla mișcări unii de la alții. Un curs interactiv, util, în urma căruia copiii pleacă acasă cu o mulțime de informații noi, pe care le vor folosi mai devreme sau mai târziu.

Acest atelier este recomandat copiilor peste 5 ani.

Cum să dai formă ideilor tale - Atelier imprimare 3D

Coord. Andrei Popa (Asociația pentru educație)

Durată: 1h / Locație: Sala Mică

Ce este tehnologia 3D și ce înseamnă imprimarea tridimensională? Sunt doar două dintre întrebările la care copiii vor afla răspunsurile cu ocazia acestui atelier. De la definiție, până la limitele tehnologiei 3D, inclusiv tipul de obiecte care se pretează la imprimarea tridimensională, cursul acoperă punctele cheie din tematica propusă. Participanții vor avea ca instrumente de lucru creionul inteligent de imprimare 3D și vor utiliza fișe de ghidaj speciale. Datorită instrumentelor puse la dispoziție și informațiilor primite, copiii vor fi capabili să dea formă obiectelor dorite. După terminarea atelierului, desenele vor putea fi păstrate ca amintire.

Acest atelier este recomandat copiilor peste 5 ani.

Urban Dance - Atelier de mișcare

Coord. Héctor Puigdomènech (Imaginart, Spania)

Durată: 1h30 / Locație: Sala Mică

Urban Dance sau mai cunoscut la noi sub titulatura de Street Dance conține o multitudine de alte tipuri de dans inspirate din cultura postmodernă. Acest stil de dans se folosește adesea de ritmuri de muzică hip-hop. Prin Urban Dance înțelegem de cele mai multe ori lipsa rigidității, atât prin mișcare, cât și prin gândire. Există o serie de mișcări care nu sunt impuse într-o anumită ordine sau formă. Specificul acestui dans este libertatea, experimentul stând la baza învățării. Fiecare dansator este liber să își construiască propriul stil cu mișcări originale. De aceea, în cadrul acestui atelier, cei mici vor avea posibilitatea de a încerca mișcări noi și contemporane cu ajutorul unui profesionist în acest domeniu - Héctor Puigdomènech.

Acest atelier este recomandat copiilor peste 6 ani.

Umbre. Sunet. Dans - Atelier interactiv

Coord. Amel Felloussia și Elisabeth Mouzon

Durată: 1h30 / Locație: Sala Mică

Acest atelier explorează legăturile magice dintre vizibil și invizibil. Legăturile imaginare care țin totul laolaltă ne înconjoară; le regăsim sub formă de sunete sau cântece care ne liniștesc și ne încântă, hârtia pe care o transformăm în joacă. Participanții vor avea parte de o experiență captivantă, deoarece aceștia au libertate completă în ceea ce privește experimentarea; cele două actrițe-cântărețe vor oferi o ghidare atentă, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de activitățile propuse. Atelierul își propune să ofere oportunități de autodescoperire și de îmbogățire a imaginației.

Acest atelier este recomandat copiilor peste 2 ani.

