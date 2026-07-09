Final de Theatre Networking Talents – TNT 2026 la Craiova cu 10 invitații și propuneri profesionale pentru tinerii creatori prezenți

Desfășurat între 1 și 4 iulie, TNT s-a încheiat cu 10 invitații și propuneri profesionale pentru patru dintre artiștii selectați în TNT Showcase, de la reluarea spectacolelor în stagiuni și festivaluri până la rezidențe și producții noi.

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Hope Wishart (Regatul Unit) va reveni la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova pentru o rezidență de creație susținută de Institutul Goethe prin programul Call for Residency Hosts 2025–2026 | Culture and Creativity, alături de un colaborator la alegerea sa, în urma căreia va prezenta un work-in-progress la TNT 2027. De asemenea, spectacolul său, A Microscopic Odyssey, va fi prezentat în stagiunea viitoare a Teatrului din Craiova, la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani și la Festivalul GATA de la Pitești.

Alina Pietrăreanu (România) va prezenta spectacolul Theatre of the Future în stagiunile viitoare ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu și Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. Totodată, Teatrul de Vest din Reșița i-a propus să regizeze o nouă producție.

Gabrijel Lazić (Slovenia), regizorul spectacolului I, David, a primit două propuneri de montare la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și la Teatrul Regina Maria din Oradea.

Diana Mihălașcu (România), regizoarea spectacolului The Bald One, a fost invitată să monteze o producție la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu.

„Credem că tânăra generație nu e o promisiune pentru mai târziu și ea nu mai poate fi amânată. Treaba noastră, a celor care lucrăm deja în teatru, nu e să le aplaudăm spectacolele la final de reprezentație. E să ne aplecăm cu adevărat asupra a ceea ce propun, să le luăm în serios formele, chiar și pe cele care ne derutează. Mai ales pe acelea. Pentru că, de cele mai multe ori, exact acolo, în ceea ce nu înțelegem din prima, e direcția în care se mișcă teatrul.”, a declarat Denisa Neațu, directoarea TNT.

Un reper al ediției a fost prezența la Craiova a regizoarei franceze Lorraine de Sagazan, una dintre vocile importante ale teatrului european contemporan.

Cu sprijinul Institutului Francez din România, Lorraine de Sagazan a susținut două sesiuni de masterclass dedicate tinerilor regizori și a participat la TNTalk moderat de Octavian Szalad. Întâlnirile au urmărit metodologia sa de lucru, relația dintre documentare și ficțiune, colaborarea cu actorii și felul în care un proces colectiv se transformă în experiență scenică.

Programul a inclus Q&As cu echipele de creație ale spectacolelor, dialogul „Profesori de regie: o școală în tranziție”, întâlniri de networking, Cinema Night, lansări de carte și TNTea Time și TNTrivia.

Ca în fiecare an, evenimentele informale au prelungit conversațiile din sălile de spectacol și au creat contexte de socializare pentru participanți, în spiritul și energia TNT: un spațiu al curiozității, experimentului și solidarității, în care orice întâlnire poate deveni începutul unei colaborări.

Lansat în 2017, TNT urmărește să ofere vizibilitate creatorilor emergenți și să construiască legături durabile între școlile de teatru, instituțiile de spectacole și rețelele profesionale. Rezultatele anunțate la finalul ediției 2026 duc mai departe această misiune: spectacolele și artiștii întâlniți la Craiova intră deja în stagiunile și proiectele viitoare ale teatrelor din România.

TNT este organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova, fiind susținut de Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării.

Parteneri: Institutul Francez din România, Institutul Cervantes din București

Sponsori: Recon S.A., Karalis

tntfestival.ro