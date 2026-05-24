Spectacolul „GRO(O)VE sau Once is not enough”, marca Radu Afrim la TNB

Gro(o)ve trebuia să marcheze începutul unei sărbători teatrale și atât. Conceput de Radu Afrim (regizor asociat al FNT 2025), secondat de coregrafa Andrea Gavriliu și de scenograful Cosmin Florea, ca un eveniment unic, o singură reprezentație prezentată în data de 17 octombrie 2025 la Sala Mare a Teatrului Național București, Gro(o)ve și-a asumat să trăiască total, într-o singură seară, cât pentru o stagiune întreagă.

Plin de nostalgie, umor, vulnerabilități, cu personaje aflate la granița dintre două lumi, Gro(o)ve a fost catalogat de presă ca „o declarație de rezistență prin artă”.

Gro(o)ve a fost mai mult decât un spectacol sincretic pe un sound modern, cu inspirații populare, pe un suport vizual impresionant. A fost un spectacol manifest despre identități care se conturează doar prin întâlnirea cu celălalt...Despre iubire, melancolie, recurs la memorie, dar și despre război și despre o reînviere inedită a folclorului.

Răsunetul din presă nu ne-a lăsat să dăm uitării o astfel de manifestare a creativității și am decis că Gro(o)ve trebuie să continue și în 2026. Așadar, cu entuziasm și bucurie, anunțăm că spectacolul Gro(o)ve, co-producție UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, va avea două reprezentații la Sala „Ion Caramitru”, miercuri, 17 iunie și joi, 18 iunie, la ora 19:00. Biletele la aceste două reprezentații se vor pune în vânzare miercuri, 20 mai, ora 12.00, concomitent pe site-urile www.tnb.ro, www.bilet.ro, precum și la casa de bilete a TNB.

Gro(o)ve

Scenariu și regie: Radu Afrim

Scenografie: Cosmin Florea

Coregrafi și performeri: Andrei Bouariu, Eva Danciu, Andrea Gavriliu, Tamara Găgeatu, Bianca Geantă, Flavia Giurgiu, Mariana Gavriciuc, Robert Popa, Filip Stoica, Teodora Velescu, Alice Veliche

Actori și performeri: Marius Manole, Flavia Giurgiu, Eduard Chimac, Ciprian Chiujdea, Răzvan Conțu, Iustin Danalache, Valentina Kocsis

Soliste: Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruzsina Szabó

Muzicieni: Cătălin Răducanu (pian), Andrei Petrache (pian), Philip Goron (percuții), Vitályos Lehel (contrabas)

Video design: Andrei Cozlac

Lighting design: Cristian Șimon

Camera live: Constantin Șimon, Mircea Anca

Producție: Maria Rotar

Co-producători: UNITER și TNB

Durata: 2h 30min



1.

OCHII TĂI MĂSLINE NEGRE

Voce: Corina Sîrghi

Pian: Cătălin Răducanu

Contrabas: Vitályos Lehel



Beatbox: Iustin Danalache

Dans: Răzvan Conțu / Andrea Gavriliu / Flavia Giurgiu / Valentia Kocsis / Teodora Velescu



2.

AER

Voce: Luiza Zan

Coregrafie: Flavia Giurgiu

Dans: Flavia Giurgiu / Marius Manole

Pian: Andrei Petrache

Percuții: Philip Goron

Contrabas: Vitályos Lehel



3.

DIMINEAȚA

Voce: Ana Everling

Coregrafie și dans: Eva Danciu

Muzică: Beats y Bateria



4.

SÂRBA LĂLĂITĂ

Voce: Ana Everling

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Andrea Gavriliu / Eduard Chimac



5.

ARRÓL ALÓL SÖTÉTEN BORUL AZ ÉG (DINSPRE APUS, CERUL SE ÎNNOREAZĂ)

Voce: Fruzsina Szabó

Coregrafie și dans: Andrei Bouariu

Contrabas: Vitályos Lehel



6.

CÂT E SATU′ MEU DE MARE

Voce: Ioana Milculescu Feat Max Constant

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Iustin Danalache / Mariana Gavriciuc / Tamara Găgeatu / Filip Stoica

Muzica: Alexe Marius Andrei



7.

DORU′ CA PĂDUREA

Voce: Ioana Milculescu

Coregrafie și dans: Alice Veliche

Muzica: Alexe Marius Andrei



8.

PĂHĂRELUL

Voce: Corina Sîrghi

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Eduard Chimac / Iustin Danalache / Robert Popa / Filip Stoica

Pian: Cătălin Răducanu

Contrabas: Vitályos Lehel



9.

DE CÂND MAMA M-O FĂCUT

Voce: Ana Everling

Coregrafie și dans: Teodora Velescu



10.

DOMOKOSI SÖRKERTBEN (LA BIRT IN SÂNDOMINIC)

Voce: Fruzsina Szabó

Coregrafie și dans: Mariana Gavriciuc

Pian: Cătălin Răducanu

Contrabas: Vitályos Lehel



11.

HAI MÂNDRUȚO LA DUMBRAVĂ

Voce: Domnica Trop

Coregrafie și remix: Andrea Gavriliu

Dans: Andrei Bouariu / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Bianca Geantă / Valentina Kocsis / Teodora Velescu



12.

ELOSZTOTTÁK A BÁNATOT (CÂND TRISTEȚE-AU ÎMPĂRȚIT )

Voce: Fruzsina Szabó

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Andrei Bouariu / Eva Danciu / Bianca Geantă /Teodora Velescu

Contrabas: Vitályos Lehel



13.

DE OFTAT CE-AM OFTAT EU

Voce: Ioana Milculescu



14.

ANICA

Voce: Corina Sîrghi

Coregrafie: Alice Veliche

Dans: Alice Veliche / Răzvan Conțu

Pian: Cătălin Răducanu

Contrabas: Vitályos Lehel



15.

FLOARE ALBĂ

Voce: Luiza Zan

Coregrafie și dans: Tamara Găgeatu / Bianca Geantă / Ciprian Chiujdea

Pian: Andrei Petrache

Percuții : Philip Goron

Contrabas: Vitályos Lehel



16.

DOINA ÎNGERULUI

Voce: Luiza Zan

Coregrafie și dans: Flavia Giurgiu

Pian: Andrei Petrache

Percuții : Philip Goron

Contrabas: Vitályos Lehel





17.

BĂTRÂNEASCA

Voce: Ana Everling

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Andrei Bouariu / Eduard Chimac / Cirpian Chiujdea / Iustin Danalache / Eva Danciu / Andrea Gavriliu / Mariana Gavriciuc / Tamara Găgeatu / Bianca Geantă / Valentina Kocsis / Robert Popa / Teodora Velescu

