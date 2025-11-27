Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Garnier din Paris, va dansa pe scena Sălii Palatului în „Balanchine’s Legacy”

Recunoscută pentru grația ei desăvârșită, precizia impecabilă și eleganța cu care domină scena, inclusă de brandul Chanel în campanii vizuale, prezența balerinei Hannah O’Neill în Gala dedicată geniului Balanchine este un cadou prețios pentru publicul bucureștean care apreciază un eveniment cultural de cel mai înalt nivel internațional. Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” este organizată sub brandul Ars Gratia Regalia, iar sponsor principal este Philip Morris România.

Organizatorii au anunțat punerea în vânzare în regim early bird a tuturor biletelor, cu prețuri de la 175 la 600 de lei. Aici: https://www.bilet.ro/eveniment/gala-internationala-de-balet-balanchineslegacy-17045

„Who Cares?” și „Sonatine”, două pas de deux semnate de George Balanchine

La București, Hannah O’Neill va interpreta, alături de partenerul ei de scenă Germain Louvet, prim-balerin al Operei Garnier din Paris, două pas de deux-uri semnate de George Balanchine, în care „muzica devine mișcare, iar dansul devine emoție”. Este vorba despre „Sonatine” și „Who cares?” care implică o chimie scenică impecabilă, pe care Hannah O’Neill și Germain Louvet o vor aduce la București cu rafinamentul inconfundabil al școlii franceze.

„Sonatine” reprezintă una dintre cele mai poetice lucrări ale lui Balanchine. Este un pas de deux delicat, construit în jurul ideii de intimitate, liniște și eleganță pură, o piesă rară, creată pe muzica subtilă și rafinată a lui Maurice Ravel. Iar „Who Cares?” este una dintre cele mai vibrante și moderne creații ale lui George Balanchine, un omagiu adus muzicii lui George Gershwin și efervescenței Americii anilor ’30. Balanchine împletește aici tehnica clasică impecabilă cu ritmurile jazz, lejeritatea Broadway-ului și eleganța dansului de salon american.

Coregrafiile semnate de George Balanchine ©️ The George Balanchine Trust sunt prezentate cu acordul The George Balanchine Trust și în conformitate cu Balanchine Style®️.

Hannah O’Neill, un parcurs artistic excepțional

Hannah O’Neill este balerina care, în anul 2023, a primit cea mai înaltă distincție din baletul francez: titlul de prim-balerină Étoile, acordat la Opera Garnier din Paris, o onoare rezervată celor mai remarcabili dansatori ai unei generații.

Născută la Tokyo, Hannah O’Neill a început dansul la vârsta de trei ani, iar talentul ei remarcabil a fost evident încă din adolescență. A câștigat Premiul I la Prix de Lausanne (2009) și Youth America Grand Prix (2010), două dintre cele mai prestigioase competiții de balet din lume. Cariera ei a fost marcată de distincții importante, inclusiv Prix Benois de la Danse (echivalentul Oscarului în lumea baletului) pentru interpretarea rolului principal din Paquita. În 2013, a fost selectată să se alăture Opera Garnier din Paris, iar ascensiunea ei a fost fulgerătoare: Coryphée (2014), Sujet (2015), Première Danseuse (2016), iar în 2023, titlul suprem de Étoile.

Hannah O’Neill a interpretat roluri principale în capodopere semnate de coregrafi legendari: Odette/Odile în Lacul lebedelor (Nureyev), Gamzatti în La Bayadère, Kitri în Don Quijotte, Giselle și Myrtha în Giselle. De asemenea, ea avut roluri centrale în creații Balanchine precum Violin Concerto, Brahms-Schönberg Quartet, Emeralds și Rubies din Jewels, La Valse, A Midsummer Night’s Dream. Artista a colaborat, de asemenea, cu Casa Chanel, fiind aleasă în proiecte vizuale și editoriale datorită rafinamentului ei absolut și eleganței naturale, devenind o prezență reprezentativă pentru estetica atemporală a brandului.

Despre Gala de balet „Balanchine’s Legacy”

Gale de balet „Balanchine’s Legacy” îi este dedicată celui considerat „părintele baletului american”, George Balanchine, una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX. Balanchine a revoluționat limbajul clasic printr-un stil neoclasic, în care narațiunea este redusă la esență, iar mișcarea devine expresie pură a muzicii. Spectacolele sale respectă reguli foarte stricte, tocmai pentru a păstra calitatea actului artistic la cele mai înalte standarde.

Fondator al New York City Ballet, Balanchine a colaborat cu compozitori precum Stravinsky, Tchaikovsky, Ravel și Gershwin. Printre capodoperele sale se numără „Apollo”, „Serenade”, „Jewels”, „Symphony in C”, „Theme and Variations”, lucrări care rămân repere mondiale și sunt interpretate în premieră în România prin această gală.

Distribuția Galei „Balanchine’s Legacy” este alcătuită din nume mari ale baletului mondial, care vor veni în premieră în România, pentru această unică reprezentație, așa cum sunt Hannah O’Neill și Germain Louvet (Opera Garnier din Paris), Sara Mearns și Tyler Angle (New York City Ballet), Karina González și Angelo Greco (Houston Ballet), Caroline Baldwin și Alban Lendorf (Royal Danish Ballet).

Trailerul galei poate fi vizionat aici https://www.youtube.com/watch?v=0nWwZLAs_60

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” este organizată sub brandul Ars Gratia Regalia, cunoscut pentru evenimente culturale premium, care aduce în România unii dintre cei mai buni artiști precum Natalia Osipova, prim-balerina de la The Royal Opera House, Iana Salenko, prim-balerină la Berlin State Ballet, Recee Clarke și Yasmine Naghdi (The Royal Ballet), Julian MacKay și Madison Young (Bayerische Stattsballett), Marina Minoiu (Royal Danish Ballet), Francesca Velicu (English National Ballet).

Sponsor principal: Philip Morris România

Sponsori: Elektra Invest, Eco-Green Light

Parteneri: Beretta Protection, Casa de Balet, Florăria Kara

Parteneri media: News.ro, HotNews, G4Media, PressHub, SpotMedia, Radio România Cultural, Buletin de București, Nine O'Clock

Partener de comunicare: PiArt Vision