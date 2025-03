Hedwig and the Angry Inch – spectacol Teatrul Stela Popescu – pe 10 şi 23 martie, la Metropolis

Având în palmares câştigarea premiului UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal de către Tudor Cucu-Dumitrescu, premiul pentru cel mai bun actor pentru Lucian Ionescu şi premiul pentru cel mai bun spectacol la concursul Festivalului Internaţional de Teatru de la Oradea, spectacolul Teatrului Stela Popescu Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell și Stephen Trask în regia, costumele și coregrafia lui Răzvan Mazilu şi decorul Adrianei Grand, Hedwig and the Angry Inch aşteaptă din nou publicul bucureştean pe scena de la Metropolis.

Luni, 10 martie, ora 19:00, la Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache, poate fi văzută varianta cu Lucian Ionescu şi Crina Matei în rolurile principale, iar duminică, 23 martie, ora 19, cea cu Tudor Cucu-Dumitrescu şi Ana-Maria Ivan în rolurile principale.

Musicalul „Hedwig and the Angry Inch” de John Cameron Mitchell, muzica și versurile de Stephen Trask a avut un impact extraordinar la public încă de la prima sa punere în scenă pe off-Broadway, din anul 1998. Câștigător al prestigioaselor Tony Award, Obie Award, Outer Critics Circle Award, spectacolul a fost aclamat în sute de producții pe scene de pe întreg mapamondul. Piesa a fost ecranizată în anul 2001, pelicula primind premiul pentru cel mai bun regizor la Sundance Film Festival și o nominalizare la Globul de Aur. „Hedwig and the Angry Inch” spune povestea unei existențe contorsionate între căutarea succesului pe scenă și găsirea împlinirii într-o existență zbuciumată și nonconformistă. Încercările incredibile prin care trece Hedwig, dar mai ales asumarea și sensibilitatea cu care le dezvăluie publicului pe acorduri de rock, au făcut ca în jurul piesei să se țeasă o aură de cult pentru iubitorii genului de musical. Hedwig nu este un manifest pentru un anumit tip de sexualitate, ci o experiență teatrală cu un mesaj profund uman ce îndeamnă la deschidere și empatie față de suferința pe care o resimte, de fapt, fiecare ființă umană.

În distribuţie: Hedwig – Tudor Cucu – Dumitrescu / Lucian Ionescu, Yitzhak – Ana-Maria Ivan / Crina Matei, Band-ul „The Angry Inch”, Backing vocals – Irina Cărămizaru și Cristina Danu, Pian – Johnny Bica, Baterie – Andrei Paraschiv, Chitară – Ciprian Pop, Chitară bas – Vlad Vedeș

Bilete pe: www.teatrulstelapopescu.ro, www.iabilet.ro, www.mystage.ro