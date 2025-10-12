Ispita – prima premieră a stagiunii la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

În cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia premierei spectacolului Ispita, Gábor Tompa, directorul Teatrului Maghiar de Stat Cluj, l-a prezentat pe regizorul ceh Michal Dočekal, care colaborează pentru a treia oară cu trupa clujeană. El a adăugat că una dintre particularitățile acestei producții este faptul că, în istoria teatrului, este pentru prima dată când se montează un text de Václav Havel, și a subliniat importanța acestui gest simbolic la împlinirea a 35 de ani de la schimbarea regimului.

Gábor Tompa a mai precizat că personalitatea lui Havel este semnificativă nu doar din perspectivă literară, ci și morală: a fost unul dintre puținii șefi de stat a căror viață a fost marcată de o integritate și o transparență deplină. Cariera sa s-a desfășurat de-a lungul anilor comunismului și socialismului – din cauza originii sale nu a avut dreptul să urmeze studii universitare, iar mai târziu, fiind una dintre figurile centrale ale inițiativei Charta ’77, a petrecut mai mulți ani în închisoare. După încheierea erei Husák, Havel a intrat în istorie mai întâi ca președinte al Cehoslovaciei, apoi al Republicii Cehe.

Michal Dočekal a mărturisit că personalitatea lui Václav Havel are o semnificație aparte pentru el, întrucât a trăit într-o perioadă în care numele lui Havel avea o rezonanță profundă, iar oamenii îl scandau în piețe. El a subliniat că națiunea cehă are puține personalități de o asemenea anvergură morală, cu care oamenii se pot identifica necondiționat, iar Havel este una dintre acestea.

Referindu-se la piesă, Dočekal a spus: „Este, de fapt, o variantă a mitului faustic. Tema centrală a Ispitei, care cred că va rămâne mereu actuală, este aceea a autoamăgirii: până unde suntem capabili să ne mințim pe noi înșine și cum încercăm să ne justificăm propriile căderi morale, atât în fața noastră, cât și a celorlalți.”

Balázs Bodolai, interpretul rolului principal, a subliniat, la rândul său, actualitatea piesei: „Una dintre întrebările de bază ale textului este dacă lumea în care trăim se reduce doar la ceea ce vedem sau există și altceva dincolo de ea. În același timp, piesa pune în discuție modul în care ne raportăm la putere, care, sub diferite forme, ne înconjoară: o acceptăm sau ne împotrivim? De asemenea, ridică întrebarea legată de limitele propriei noastre vieți: ce facem cu ele? Ne mulțumim cu ceea ce ne oferă viața sau ne dorim mai mult? În plus, textul întreabă ce preț suntem dispuși să plătim pentru această căutare în care, în cele din urmă, fiecare dintre noi este implicat.”

Spectacolul este regizat de Michal Dočekal, decorul și designul de lumini sunt semnate de Jakub Peruth, costumele de Gyopár Bocskai, iar muzica este compusă de Ivan Acher. Coregrafia poartă semnătura lui Enikő Eszenyi și Ferenc Sinkó. Colaboratorul regizorului este László G. Szabó, consultanța dramaturgică îi aparține lui Noémi Vajna. Asistenta de regie este Dorottya Képíró, iar regia tehnică este asigurată de Réka Zongor. Spectacolul a fost realizat pe baza traducerii semnate de György Varga.

Personajul principal este interpretat de Balázs Bodolai, iar distribuția este completată de actorii: Miklós Bács, Áron Dimény, Lóránd Váta, Csilla Albert, Hannah Daradics, Andrea Vindis, Csaba Marosán, Róbert Laczkó Vass, Attila Orbán, Gedeon András, Réka Zongor, Márkus Sütő și József Antal-Dobra.

Spectacolul a fost realizat cu acordul DILIA Agency (Praga, CZ), prin intermediul Hofra Kft.

Spectacolul este realizat în cadrul proiectului Perspectiva a 35 de ani – de la tradiție la teatru contemporan, finanțat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Biletele pentru premiera spectacolului Ispita, precum și pentru reprezentațiile viitoare, pot fi achiziționate de la Casa de bilete a teatrului (în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00) și online, pe huntheater.biletmaster.ro.

