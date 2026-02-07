La Teatrul Nottara, în februarie: două noi spectacole – în repetiții, ateliere de teatru și discuții cu publicul

Atelier de actorie cu Radu Jude

În perioada 3-5 februarie, regizorul Radu Jude va ține cu actorii Teatrului Nottara un atelier pornind de la ce înseamnă actoria în cinema, ce forme poate ea avea astăzi, în epoca unor profunde și rapide transformări tehnologice.

Victor Ioan Frunză, invitatul lunii februarie la „Dialoguri fără mască”

Prima ediție din acest an a „Dialogurilor fără mască” îl are invitat pe bine-cunoscutul regizor Victor Ioan Frunză. Despre „teatrul în cetate”, despre sensul teatrului azi veți avea ocazia să dialogați pe 24 februarie. Evenimentul va fi moderat de criticul de teatru Monica Andronescu, de la ora 19:30, Sala „George Constantin”.

Discuții cu publicul

Continuăm și în luna februarie seria de discuții după spectacole, din dorința de a stabili o conexiune cu publicul și după căderea cortinei. Spectacolul din această lună la care vă invităm să rămâneți pentru a împărtășiți cu noi opiniile dvs. este „Patimile sexului frumos în Epoca de Aur”, text și dramaturgie: Selma Dragoș, regie și dramaturgie: Elena Morar, din data de 1 februarie.

Spectacole-lectură la Radio Guerrilla

Luna februarie marchează începutul colaborării cu Radio Guerrilla, unde, la emisiunea „Roz”, coordonată de jurnalista și regizoarea Carla Teaha, se vor prezenta cele trei texte care au obținut cele mai mari punctaje la prima ediție a Concursului de dramaturgie „Horia Lovinescu” din 2024. În luna februarie, în data de 10, de la ora 19:00, veți putea asculta „Lapte negru” de Elif Shafak, regia: Leta Popescu, dramatizare de Alma Klein, text care va fi montat la Teatrul Nottara, cu premiera în luna martie. Pe 24, tot de la ora 19:00, va fi prezentat spectacolul-lectură „Mă cheamă Emma” după „Madame Bovary” de Flaubert, regia Cristi Juncu, dramatizare de Mira Mitran.

No me olvides/ Cântecul lui Charlie – din spectacolul „Doctorul”

Pe lângă interpretările de excepție ale actorilor din spectacolul „Doctorul” de Robert Icke, în regia lui Andrei Șerban, vă mai așteaptă o surpriză: creația originală a Cristinei Juncu, în interpretarea sa și a lui Ionuț Grama, beneficiază acum de un videoclip de sine stătător, pe care vă invităm să-l urmăriți pentru a retrăi emoția poveștii de pe scenă. https://www.youtube.com/watch?v=Gb9Jq2Bfiv0&list=RDGb9Jq2Bfiv0&start_radio=1

Teatrul Nottara sprijină dramaturgia română contemporană

Dramaturgul Bogdan Drumea, aflat în rezidență pentru a scrie o piesă de teatru ce are la bază o documentare asupra fenomenelor extremiste în România ultimilor 35 de ani, va avea o primă lectură cu actorii Teatrului Nottara.

„Origini/Repere – O călătorie în istoria Teatrului Nottara” – Tururi ghidate în fiecare zi de luni

Vă invităm să descoperiți în continuare istoria bogată a Teatrului Nottara, în cadrul expoziției multimedia „Origini/Repere – o călătorie în istoria Teatrului Nottara”. În fiecare zi de luni, un teatrolog și un actor al trupei noastre vă vor face cunoscute cele mai interesante fapte și evenimente prin care au trecut clădirea de pe Bulevardul Magheru și teatrul pe care îl găzduiește. De asemenea, veți avea ocazia să vizitați și culisele celor două scene, cabinele actorilor, pentru a descoperi mecanismele și misterele din spatele scenei.

Găsiți programul tururilor ghidate pe nottara.ro, de unde puteți să cumpărați și bilete. În cazul în care v-ați abonat la newsletterul nostru și vreți să participați gratuit, vă rugăm să ne scrieți la ????????????????????????????????????@????????????????????????????.????????. În fiecare zi de luni avem un nou tur ghidat, la prețul de 9,72 lei/ bilet. Persoanele abonate la newsletter se bucură însă de gratuitate. Pentru a vă abona, accesați site-ul nostru și urmați pașii disponibili chiar pe homepage.

Program complet și bilete: https://nottara.ro/program/