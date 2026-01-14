x close
Jurnalul.ro Cultură Teatru Maia Morgenstern și Marius Bodochi te invită la teatru! „Punct. Și de la capăt” – o comedie modernă

de Magdalena Popa Buluc    |    14 Ian 2026   •   19:09
Maia Morgenstern și Marius Bodochi te invită la teatru! „Punct. Și de la capăt” – o comedie modernă
Sursa foto: Actrița Maia Morgenstern face un rol cu totul neobișnuit, aducând un umor contaminant și solar

Punct. Și de la capăt – o comedie modernă, jucată în acest moment și la Paris, care atinge cu umor situații incomode ale societății actuale!

Actrița Maia Morgenstern face un rol cu totul neobișnuit, aducând un umor contaminant și solar iar Marius Bodochi aduce o energie atât de vie, prin rolul unui politician care va fi bulversat de adevăruri total incomode.

Nu rata un spectacol de comedie care te va face să pleci mai bine dispus și mai conectat cu cei din jur, pe 6 Februarie la Sala Luceafărul București.

Doar pentru următoarele 24 de ore, poți cumpăra bilete la preț redus. Pentru a putea achiziționa biletele trebuie să urmezi acești pași: accesează linkul de mai jos și introdu codul de reducere „Comic”:

https://bilete.sublime.ro/teatru-comedie-punct-si-de-la-capat

 

Subiecte în articol: Punct. Și de la capăt Maia Morgenstern Marius Bodochi
