Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran

În ultimii ani, Moscova și Teheranul și-au consolidat cooperarea politică și economică pe fondul presiunilor sancțiunilor occidentale și al interesului comun. Relația a fost formalizată prin Tratatul ruso-iranian de Parteneriat Strategic

Cuprinzător, semnat la Moscova pe 17 ianuarie 2025 de Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian și intrat în vigoare la 2 octombrie 2025, document care prevede extinderea colaborării în domenii-cheie. Iranul a jucat un rol major în furnizare de drone pentru Rusia în războiul din Ucraina.

Într-un comunicat emis de oficialii ruși se afirmă că în dimineața zilei de 28 februarie, forțe americane și israeliene au lansat lovituri aeriene asupra teritoriului iranian.

„Scara și natura pregătirilor militar-politice și propagandistice care au precedat acest pas, inclusiv desfășurarea unui contingent militar american semnificativ în regiune, nu lasă niciun dubiu că a fost vorba despre un act premeditat și neprovocat de agresiune armată împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU, cu încălcarea principiilor și normelor fundamentale ale dreptului internațional”, se arată în comunicat.

Diplomația rusă susține că Washingtonul și Tel Avivul „au pornit din nou într-o aventură periculoasă”, care ar apropia rapid regiunea de „o catastrofă umanitară, economică și, posibil, radiologică”.

Ministerul a condamnat, de asemenea, faptul că atacurile ar fi fost efectuate „sub paravanul” unui proces de negociere reînnoit și în pofida unor semnale transmise părții ruse privind lipsa de interes a Israelului pentru o confruntare militară cu Iranul. „Demne de condamnare sunt și atacurile desfășurate încă o dată sub pretextul reluării negocierilor, chipurile menite să asigure o normalizare pe termen lung a situației din jurul Republicii Islamice”, precizează comunicatul.

În document se afirmă că sunt ignorate „consecințele grave” ale acestor acțiuni pentru regimul global de neproliferare, al cărui pilon este Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP). MAE rus a subliniat că „bombardarea instalațiilor nucleare aflate sub garanțiile AIEA este inacceptabilă”, acuzând „tandemul americano-israelian” că invocă o pretinsă preocupare pentru împiedicarea obținerii de arme nucleare de către Iran, în timp ce „motivele reale” nu ar avea legătură cu neproliferarea.

Totodată, MAE rus a declarat că SUA și Israel, care ar încerca să „distrugă conducerea iraniană”, poartă responsabilitatea pentru spirala de violență din jurul Iranului. „Intențiile agresorilor sunt clare și au fost declarate destul de deschis: distrugerea ordinii constituționale și eliminarea conducerii unui stat indezirabil care a refuzat să se supună dictatului forței și hegemoniei”, se arată în comunicat. Responsabilitatea pentru consecințele negative ale crizei „artificiale”, inclusiv „reacția în lanț imprevizibilă” și escaladarea violenței, ar reveni în întregime Washingtonului și Tel Avivului, afirmă ministerul.

Rusia cere ca situația din jurul Iranului să fie readusă imediat pe calea unei soluționări politice și diplomatice și își declară disponibilitatea de a facilita găsirea unor soluții pașnice pe baza dreptului internațional, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse într-un comunicat.

„Cerem ca situația să fie imediat readusă pe calea unei soluționări politice și diplomatice. Rusia, ca și înainte, este gata să faciliteze căutarea unor soluții pașnice pe baza dreptului internațional, a respectului reciproc și a unui echilibru al intereselor”, a subliniat instituția.

Potrivit MAE rus, „agresiunea armată iresponsabilă” a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului ar fi fost „neprovocată”. În comunicat se afirmă că în dimineața zilei de 28 februarie, forțe americane și israeliene au lansat lovituri aeriene asupra teritoriului iranian. „Scara și natura pregătirilor militar-politice și propagandistice care au precedat acest pas, inclusiv desfășurarea unui contingent militar american semnificativ în regiune, nu lasă niciun dubiu că a fost vorba despre un act premeditat și neprovocat de agresiune armată împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU, cu încălcarea principiilor și normelor fundamentale ale dreptului internațional”, se arată în document.

În final, MAE rus a cerut comunității internaționale, inclusiv conducerii ONU și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), să ofere „imediat o evaluare obiectivă și fără compromis” a acțiunilor SUA și Israelului, considerate „iresponsabile” și îndreptate împotriva păcii, stabilității și securității în Orientul Mijlociu.

(sursa: Mediafax)