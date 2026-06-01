Managerul cultural Aura Corbeanu a primit titlul onorific Doctor Honoris Causa, distincție acordată de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Chișinău

Ceremonia de decernare a titlului onorific Doctor Honoris Causa a avut loc la Artcor – Centrul Industriilor Creative din Republica Moldova.

Aura Corbeanu este un om de teatru distinctiv în cultura noastră. Un spirit prudent, pragmatic, înzestrat cu un fin scepticism social, dar cu o fantastică putere de coagulare a energiilor, un manager consecvent.

Aura Corbeanu aparţine acelei categorii rare de oameni de cultură care nu doar administrează proiecte, ci creează cadre durabile pentru dezvoltarea lor; care nu doar predau, ci formează conştiinţe profesionale; care nu doar reprezintă instituţii, ci le dau substanţă, credibilitate şi direcţie. Rigoarea, claritatea strategică, inteligenţa relaţională şi fidelitatea faţă de valorile culturii au făcut din domnia sa un reper al profesionalismului şi al excelenţei.

În cadrul UNITER, instituţie de care se leagă decisiv numele său, Aura Corbeanu are un rol determinant în managementul, dezvoltarea şi internaţionalizarea proiectelor culturale, în racordarea organizaţiei la reţele culturale europene, în atragerea de fonduri, în selectarea şi susţinerea proiectelor relevante şi în afirmarea politicilor culturale româneşti în spaţiul internaţional. Traiectoria sa în cadrul UNITER vorbeşte nu doar despre loialitate instituţională, ci despre o contribuţie structurală, de adâncime, la consolidarea uneia dintre cele mai importante organizaţii culturale din România.

Felicitări din partea întregii echipe UNITER!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹