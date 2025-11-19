Micul Prinț și trei variante diverse de concerte de Crăciun, la mijloc de decembrie în toată țara

„Micul prinț”

8 decembrie, ora 19:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

„Micul Prinț”, omagiu adus lui Antoine de Saint-Exupéry la 80 de ani de la dispariția sa, este un spectacol despre iubire, viață și redescoperirea esențialului, recomandat publicului de toate vârstele. Oana Pellea și Lari Giorgescu dau viață unei povești pline de sensibilitate, în care copilul din noi se întâlnește cu întrebările mari ale existenței. Scenografia semnată de Vladimir Turturică și muzica originală a lui Adrian Nour completează atmosfera poetică și emoționantă a spectacolului, conceput ca o creație colectivă.

„Regal Vienez”

8 decembrie, ora 20:00 – Oradea, Casa de Cultură a Sindicatelor

9 decembrie, ora 20:00 – Arad, Filarmonica Arad

10 decembrie, ora 20:00 – Drobeta- Turnu Severin, Palatul Culturii „Teodor Costescu”

11 decembrie, ora 20:00 – Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu”

12 decembrie, ora 20:00 – Slobozia, Casa Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru”

13 decembrie, ora 20:00 – Râmnicu Vâlcea, Casa de Cultură a Sindicatelor

14 decembrie, ora 20:00 – Deva, Centrul Cultural „Drăgan Muntean”

Pentru prima dată în România, muzicieni din două orchestre de renume la nivel european, Orchestra di Teatro D’Opera Italiana și Orchestra Operei Vox, își unesc forțele pe aceeași scenă. Prima, cu o istorie impresionantă de apariții în cele mai prestigioase filarmonici europene, aduce o notă de rafinament clasic. Cea de-a doua, un concept artistic inovator, își confirmă notorietatea națională și internațională prin versatilitate și excelență.

Spectacolul este completat de Corul și Ansamblul de Balet al Operei Vox, într-o producție plină de dinamism, culoare și emoție. Valsuri, polci, can-can și momente coregrafice spectaculoase semnate de coregraful Vlad Sebastian vor transforma fiecare seară într-o adevărată sărbătoare a eleganței vieneze. Pe scenă vor evolua soliști invitați de la Opera de stat din Viena, Opera din Roma, Teatrul Scala din Milano și de la Mozarteum-Salzburg.

„Iarna colindelor mele”

8 decembrie, ora 19:00 – Pitești, Casa Sindicatelor

10 decembrie, ora 19:00 – Târgoviște, Cinema Independența

11 decembrie, ora 19:00 – Călărași, Centrul Județean de Cultură

13 decembrie, ora 19:00 – Craiova, Filarmonica Oltenia

Fuego propune un Crăciun diferit, cu poezie, cu introspecție, cu zâmbete și lacrimi de emoție. Nu vor lipsi poveștile de viață și reflecțiile despre familie, dorul de acasă și valorile care ne leagă de sărbători. Timp de două ore, spectatorii vor fi purtați într-un univers sonor cald, construit în jurul unor piese-emblemă ale repertoriului său: de la celebra „Împodobește, mamă, bradul”, la „Colindă pentru părinți”, „E vremea colindelor”, „Vals de Crăciun”, „Atâta-i colinda” sau „La mulți ani, e noaptea de Crăciun”.

„Ștefan Hrușcă – Colinde”

10 decembrie, ora 20:00 – Timișoara, Opera Națională Română

14 decembrie, ora 20:00 – Miercurea – Ciuc, Casa de cultură a Sindicatelor

Turneul „Ștefan Hrușcă – Colinde” este un moment de respiro într-o lume grăbită, o reîntoarcere la valorile care ne definesc precum credința, familia, rădăcinile. În glasul artistului se ascund ierni de demult, seri la gura sobei și emoții păstrate cu grijă în colțul cel mai curat al inimii. „Colindul nu e doar cântec – este rugăciune și legământ. E ce rămâne viu, când totul pare să fi trecut.” – mărturisește Ștefan Hrușcă, într-un moment de sinceritate artistică ce va străbate fiecare recital al acestui turneu.

