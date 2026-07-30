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Jurnalul Ştiri Observator RO-Alert în Tulcea. Populația, avertizată să se adăpostească

RO-Alert în Tulcea. Populația, avertizată să se adăpostească

de Redacția Jurnalul Publicat la 30 Iul 2026 22:38 Modificat la 30 Iul 2026 22:38
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RO-Alert în Tulcea. Populația, avertizată să se adăpostească
Hepta/Avertizare privind obiecte care ar putea cădea din spațiul aerian

Locuitorii din județul Tulcea au primit, joi seară, un nou mesaj RO-Alert de tip „Alertă extremă”, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în apropierea graniței cu Ucraina.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea le-a cerut oamenilor să rămână calmi și să se adăpostească până la încetarea alertei.

„Alertă Extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul locuinței, departe de geamuri și pereții exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesajul transmis prin sistemul RO-Alert.

Avertizarea a fost emisă preventiv, iar autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber și să respecte indicațiile primite prin sistemul de alertare.

Până la această oră, ISU Tulcea nu a anunțat existența unor victime sau pagube materiale.

Ministerul Apărării Naționale nu a oferit, deocamdată, informații suplimentare privind cauza alertei.

Avertizarea vine pe fondul incidentelor repetate produse în ultimele luni în zona de frontieră cu Ucraina, unde au existat situații în care fragmente de drone sau aparate de zbor au ajuns pe teritoriul României. La sfârșitul săptămânii trecute, trei drone care au pătruns în spațiul aerian românesc au fost interceptate și doborâte de aeronave F-16.

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Subiecte în articol: alertă extremă Tulcea
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