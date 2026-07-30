Cât de eficiente sunt restricțiile pe rețelele sociale? Adolescenții reacționează la noile măsuri

Abi, o elevă de 17 ani din Colchester, utilizează zilnic platforme sociale, precum Snapchat și TikTok, pentru a comunica cu prietenii dar și pentru divertisment. Ea spune că propunerea de a limita accesul tinerilor sub 16 ani nu o afectează direct, însă este sceptică în privința noilor restricții aplicabile adolescenților mai mari.

„Interdicția pare inutilă și nu va fi respectată”, afirmă tânăra, adăugând că adolescenții de 16 și 17 ani sunt suficient de maturi pentru a lua propriile decizii. „Știu că nu suntem încă adulți, dar simt că suntem tratați la fel ca un copil de 12 ani”, spune aceasta.

Interdicții pentru adolescenții mai mari

Guvernul britanic a decis ca aplicații, precum Instagram, TikTok și YouTube să fie dezactivate implicit pentru utilizatorii de 16 și 17 ani, între orele 00:00 și 06:00. Totuși, adolescenții vor putea renunța la această restricție prin modificarea setărilor contului. În plus, autoritățile intenționează să limiteze funcții ,precum redarea automată și derularea infinită a videoclipuriilor, considerate factori care încurajează utilizarea excesivă a platformelor.

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Care sunt părerile adolescenților?

Rafi are 15 ani și va împlini 16 ani înainte de intrarea în vigoare a măsurii. El spune că restricția nu îi schimbă rutina deoarece în mod normal doarme în intervalul vizat.

„Nu mă deranjează atât de mult pentru că voi dormi, mai ales în peroada școlii. Dacă este între miezul nopții și 6 dimineața este inutil pentru că nu voi folosi rețelele sociale”, explică aceasta.

În opinia sa, responsabilitatea nu ar trebui să aparțină exclusiv autorităților, ci și companiilor care dezvoltă platformele digitale. „Aplicațiile ar trebui să fie mai stricte în ceea ce privește regulile și restricțiile, mai degrabă decât să fie nevoie de intervenția guvernului”, spune Rafi.

O perspectivă similară are și Pablo, un adolescent de 15 ani din Londra care folosește Snapchat în principal pentru a comunica cu prietenii. El recunoaște beneficiile rețelelor sociale și avertizează că o interdicție totală nu ar fi soluția potrivită.

„Cred că rețelele sociale au avantajele lor. Au scopuri educaționale și de divertisment. Ar trebui să existe restricții, dar nu atât de dure”, este de părere acesta.

Scopul limitării rețelelor sociale

Guvernul britanic susține că noile măsuri urmăresc să reducă utilizarea excesivă a rețelelor sociale și să îmbunătățească sănătatea adolescenților. Potrivit autorităților, limitarea accesului pe timpul nopții îi va ajuta pe tineri să se odihnească mai bine, să fie mai atenți la școală și să petreacă mai mult timp alături de familie și prieteni.

Un proiect-pilot desfășurat în Marea Britanie, la care au participat peste 300 de adolescenți și părinți, a indicat o reducere a utilizării rețelelor sociale pe timpul nopții în urma introducerii acestor restricții.

Măsura este susținută și de Daisy Greenwell, fondatoarea organizației de campanie Smartphone Free Childhood, care consideră că aceasta reprezintă un pas important spre schimbarea obiceiurilor digitale.

„Este un lucru foarte bun. Schimbă normele sociale și le transmite părinților că acești copii nu ar trebui să folosească telefoanele peste noapte”, afirmă Greenwell.

Totuși, activista avertizează că restricțiile pot fi ocolite cu ușurință de adolescenții care petrec deja prea mult timp online.

„Orice copil cu o utilizare problematică a smartphone-ului va dezactiva imediat această funcție”, spune ea, subliniind că este nevoie și de măsuri care să vizeze modul în care platformele sunt concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp, notează bbc.com.

Deși opiniile adolescenților rămân împărțite, dezbaterea privind limitarea accesului la rețelele sociale evidențiază provocarea găsirii unui echilibru între protejarea sănătății mintale a tinerilor și respectarea autonomiei lor în mediul digital.