O săptămână de teatru, colinde și concert vienez în marile orașe ale țării

„Regina mamă”

15 decembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

Două personaje care, sub masca durității, ascund o vulnerabilitate incredibilă. O mamă și un fiu. Două generații, două lumi, dar un unic Univers. E multă iubire și duioșie în Universul lor, sunt lumini și umbre, conflicte și împăcări, glume și acuzații, regrete, emoție și hohote de râs. Oana Pellea și Marius Manole, într-un spectacol care explorează teme precum legăturile de familie, dependența emoțională și manipularea.

„Micul prinț”

17 decembrie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

„Micul Prinț”, omagiu adus lui Antoine de Saint-Exupéry la 80 de ani de la dispariția sa, este un spectacol despre iubire, viață și redescoperirea esențialului, recomandat publicului de toate vârstele. Oana Pellea și Lari Giorgescu dau viață unei povești pline de sensibilitate, în care copilul din noi se întâlnește cu întrebările mari ale existenței. Scenografia semnată de Vladimir Turturică și muzica originală a lui Adrian Nour completează atmosfera poetică și emoționantă a spectacolului, conceput ca o creație colectivă.

„Fă-mi loc”

18 decembrie, ora 20:00 – Timișoara, Opera Națională Română

Spectacolul spune povestea a doi tineri ce se regăsesc în ajunul Crăciunului în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus in fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență.

„Regal vienez”

15 decembrie, ora 20:00 – Alba-Iulia, Casa de Cultură a Sindicatelor

16 decembrie, ora 20:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii

17 decembrie, ora 20:00 – Sibiu, Centrul cultural „Ion Besoiu”

18 decembrie, ora 20:00 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor

19 decembrie, ora 20:00 – Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor

20 decembrie, ora 20:00 – Buzău, Sala Consiliului Județean

21 decembrie, ora 20:00 – Iași, Cinema Victoria – Sala Unirii

Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss, Prestige Art Production aduce în România un eveniment muzical de excepție Regalul Vienez, o celebrare a spiritului vienez autentic, printr-un concert extraordinar ce va cutreiera marile orașe ale țării în luna decembrie. Sub bagheta carismaticului dirijor și violonist Bogdan Costache, spectacolul propune o experiență muzicală interactivă. Orchestra di Teatro d’Opera a fost admirată pe mari scene din toată lumea, precum cea a filarmonicilor din Linz și Bregenz, la Palatul Imperial din München și la Palatul Hofburg din Viena, la Nürnberg și Graz, muzicienii ei au colaborat cu unii dintre cei mai reputați dirijori și soliști la nivel mondial, iar orchestra Opera Vox are, la rându-i, un parcurs artistic internațional remarcabil.

„Ștefan Hrușcă – Colinde”

15 decembrie, ora 20:00 – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Farcaș”

16 decembrie, ora 20:00 – Satu Mare, Casa de Cultură a Sindicatelor

17 decembrie, ora 20:00 – Oradea, casa de Cultură a Sindicatelor

20 decembrie, ora 20:00 – Deva, Centrul Cultural

21 decembrie, ora 19:00 – Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”

Publicul va regăsi în program colinde tradiționale cu ecou arhaic, dar și melodii devenite emblematice, piese care, an de an, reînvie magia sărbătorii în casele și inimile românilor. Cu o voce inconfundabilă și o prezență scenică mereu caldă, Hrușcă reușește să aducă liniște, dar și lumină, în fiecare oraș.

