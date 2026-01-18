Premiera comediei „Nelson” și spectacolele „All inclusive” și „Fă-mi loc!” pe scenele din București, Cluj, Târgu Mureș și Botoșani în februarie

„Nelson” – premieră națională

2 februarie, orele 17:00 și 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

3 februarie, ora 19:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii

4 februarie, ora 19:00 – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților

În premieră națională, pe scena Teatrului Național București, spectacolul este o comedie de situație care explorează cu umor şi ironie contrastele sociale şi familiale.

Protagonista, Jacqueline, o avocată de succes mânată de ambiţie, avere şi aparenţe, este pusă în situaţia de a-şi ascunde adevărata fire. Atunci când fiica ei, Christine, îşi doreşte să plece într‑o misiune umanitară, Jacqueline acceptă să găzduiască o familie militantă ecologistă. Pe durata unui dineu, ea trebuie să îşi asume temporar un rol de vegană convinsă şi protectoare a animalelor pentru a părea pe „linie” cu invitaţii, iar inima sa va fi sensibilizată de un iepure pitic numit Nelson. Cu o distribuție ce îi reunește pe Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hangau și Ciprian Nicula, spectacolul promite o seară de teatru de calitate.

„All inclusive”

2 februarie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

3 februarie, ora 19:00 – Botoșani, Casa de Cultură a Sindicatelor

Ce se întâmplă când o studentă la Teatru trăiește o idilă cu profesorul ei și descoperă două liniuțe pe testul de sarcină? Ei bine, în timp ce ea își trăiește povestea de dragoste cu emoții și complicații, acasă lucrurile nu sunt mai simple. Tatăl, implicat într-o aventură, Mama, o femeie la capătul răbdării, iar amanta, o apariție memorabilă. Distribuția: Marius Manole, Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, Mirela Oprișor, Diana Roman.

„Fă-mi loc!”

7 februarie, ora 19:00 – București, Sala Dalles

Spectacolul urmărește povestea a doi tineri ce se regăsesc în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus în fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență. „Fă-mi loc!” este un spectacol care ne invită să reflectăm asupra propriei noastre existențe dincolo de conveniențele sociale.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

