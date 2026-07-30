Premieră de operă: „Dosarul Vocea Umană” – o poveste adevărată despre tot ce nu se poate spune în cuvinte

Echipa care a realizat producțiile independente La Serva Padrona și Bach, colegul de birou revine în acest an cu opera lui Francis Poulenc, La Voix Humaine după piesa de teatru a lui Jean Cocteau, un catalog sonor de emoții, subînțelesuri și detalii ascunse în aluzii, accente și inflexiuni timbrale. Situat la granița dintre operă și teatru, spectacolul are o regie cu totul nouă, provocatoare și inspirată de întâmplări reale realizată de Alexandru Pătrașcu, iar scenografia participativă este concepută de artistul vizual Angelica Marinescu. Conducerea muzicală este semnată de Cosmin Pătrana, iar cea care dă glas personajului principal este soprana Cleopatra David.

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Din mintea lui Jean Cocteau în mintea celuilalt

„Ideea mi-a venit într-un hotel, auzind prin perete o femeie care vorbea la telefon în camera alăturată. Nu auzeam decât vocea ei, frânturile ei de replici, tăcerile ei. Mi s-a părut că asist la cea mai pură formă de dramă modernă: o ființă umană agățată de un fir, complet neputincioasă în fața absenței celuilalt.” declara Jean Cocteau despre felul în care a luat naștere celebra sa piesă de teatru. Pentru Cocteau a fost o experiență creatoare și inedită, însă ne amintim cu toții de pereții în care nu se poate bate un cui, dar prin care se aude orice. Iar dacă pe dramaturgul francez l-au ținut captiv curiozitatea și întâmplarea, spectacolul de la Dalles ne va da tuturor sentimentul că tragem cu urechea.

Și mai mult decât atât! În anul 2022, am lansat conceptul opera în care jucăm toți, o formulă de Regietheater care conectează omul contemporan cu muzica din orice epocă și din orice loc al lumii. Acum povestea ne privește pe toți și, dacă textul ne-a dat posibilitatea să fim martori, iar muzica lui Poulenc să simțim anxietatea, tristețea și zâmbetul personajului în propria ființă, spectacolul propriu-zis ne va scoate din starea de privitor, devenind co-creatori ai universului de pe scenă.

Unde se oprește teatrul și începe viața?

Biografiile artiștilor

Cleopatra David este una dintre vocile lirice remarcabile ale generației sale, născută într-o veche familie de intelectuali și artiști români. Cariera sopranei s-a concentrat în ultimii ani pe consolidarea sectorului cultural independent din România, cu accent pe producția de operă. A fost aplaudată pe numeroase scene din România, Italia, Finlanda, Armenia, Franța, Germania, Marea Britanie și India și este invitată frecvent să susțină masterclassuri și workshopuri de tehnică vocală Printre colaborările sale se numără lucrul alături de dirijori precum Alexander Walker, Aleksandr Dmitriev, Ciprian Teodorașcu, Gheorghe Iliuță și Jin Wang. Critica de specialitate a remarcat unicitatea și prospețimea timbrală a vocii sale. „De vocea Cleopatrei nu te poți sătura” – scria jurnalistul Călin Hera după spectacolul Bach, colegul de birou.

Alexandru Pătrașcu a debutat ca regizor în producția independentă de operă La Serva padrona, continuând cu Bach, colegul de birou, ambele producții fiind invitate la festivaluri muzicale internaționale. Este creatorul blogului Despre Operă, care abordează o tematică diversă legată de viața muzicală din România: cronici de spectacole, articole de muzicologie, recenzii de carte, cronică de disc, traduceri din presa de specialitate internațională, interviuri cu muzicieni și regizori de operă, dar și analize ale actualității muzicale din România. În anul 2014, a publicat o carte, în colaborare cu Ioana Diaconescu, Vasile Moldoveanu – Un tenor pe patru continente, în ediție electronică, cuprinzând versiuni adaptate ale unor articole de pe blog despre cariera artistului. Din 2014, Alexandru Pătrașcu este corespondent pentru România al revistei Opera din Marea Britanie, una dintre cele mai reputate publicații internaționale din domeniu și director general adjunct al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian

Maestru corepetitor la Opera Nationala București și profesor al Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”, Cosmin Pătrana a urmat studiile universitare și de master în cadrul Universității Naționale de Muzică București secția pian principal, la clasa prof. univ. dr Dana Borșan. În anul 2014, a beneficiat de o bursa Erasmus la Conservatorio Statale di Musica G. F. Ghedini, iar în perioada 2014-2020 a fost acompaniator și solist în cadrul concertelor organizate de „Dengel Concerts”, Germania.

Prin activitatea sa artistică și de cercetare, Angelica Helena Marinescu, doctor în sociologie și științele comunicării, explorează relațiile dintre imaginarul artistic, memoria personală și culturală și noile contexte sociale și digitale. Începând cu anul 2014, cercetările sale s-au orientat către domeniul artelor performative, dezvoltând o abordare de tip practice-based research, care explorează relația dintre ritual, memorie (culturală) și experiență corporală. Interesul său pentru artele performative este strâns legat de analiza modului în care practicile artistice pot contribui la starea de bine (well-being), atât la nivel individual, cât și comunitar. Proiectele de antropologie vizuală, precum cercetarea dedicată dansului ritual Kui Enda al comunităților Kondha Adivasi din Odisha, India (2020), evidențiază interesul său pentru relația dintre tradiție, ritual și experiența corporală.