Premieră la TNB: „Mai e vreun candidat?”

Spectacol-concert „Mai e vreun candidat?” este realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava” și se va juca la Amfiteatrul în aer liber, sus pe teatru, 24 și 25 iunie 2026, ora 21:30. Caragiale altfel și același. Mai e vreun candidat? Un refren obsedant, reinterpretat de Ada Milea și cântat de actori. Spectacol – concert inspirat din O scrisoare pierdută. O poveste muzicală despre amor, interese, politică, șantaj. De neratat, cetățeni!

„O variantă cântată cap-coadă a Scrisorii domnului Caragiale, un concert în care 3 cetățeni turmentați conduc personajele și spectatorii prin întâmplările celebrului text. Ei cântă și la instrumente. Cei 3 actori m-au vrăjit cândva cu joaca lor din spectacolul ActOrchestra și de-atunci mi-a rămas un gând la ei. Gândul a așteptat doar ocazia, textul și melodiile. Vreo 12-13 ani. Am adus cântecele pe care le-am făcut pentru Scrisoarea de la Cluj, ca material pentru joaca noastră, și bucuria de a construi o nouă Scrisoare în concert.” – Ada Milea

Premiera: 24 și 25 iunie 2026, Amfiteatrul în aer liber