Cele mai sigure țări pentru călătorii singuri sunt în Europa

Pentru a facilita alegerea destinației, o companie a comparat peste 100 de țări pentru a identifica cele mai sigure locuri de vizitat, arată Euronews.

Site-ul american de comparare a asigurărilor de călătorie a analizat state cu un nivel „foarte ridicat” sau „ridicat” de dezvoltare umană, potrivit Indicelui Dezvoltării Umane.

Evaluarea a luat în calcul factori precum scorul din Global Peace Index, percepția asupra siguranței pe baza datelor Numbeo, viteza medie de descărcare a internetului mobil și accesul la servicii medicale.

Europa a dominat clasamentul, șapte dintre primele zece cele mai sigure destinații pentru călătorii solo fiind situate pe continent.

Cele mai sigure destinații din lume pentru călătorii solo

Micul stat San Marino ocupă primul loc în clasament, cu un indice de risc de 0,78 din 10.

Locuitorii au o percepție ridicată asupra siguranței personale: 90% dintre cei chestionați au declarat că se simt în siguranță atunci când merg singuri pe stradă noaptea. Țara beneficiază, de asemenea, de un sistem medical bine dezvoltat și de riscuri de mediu reduse.

Pe locul al doilea se află un alt microstat european, Andorra, cu un indice de risc de 1,33 din 10.

Locul al treilea revine Singapore, cu un scor de 1,56 din 10.

Top cinci este completat de alte două țări europene, Austria și Cehia. Estonia, Danemarca și Slovenia se regăsesc, la rândul lor, în primele zece poziții.

Top 10 cele mai sigure destinații pentru călătorii solo:

San Marino

Andorra

Singapore

Austria

Cehia

Qatar

Estonia

Brunei

Danemarca

Slovenia

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(sursa: Mediafax)