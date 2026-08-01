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Jurnalul Timp liber Calatorii Cele mai sigure țări pentru călătorii singuri sunt în Europa

Cele mai sigure țări pentru călătorii singuri sunt în Europa

de Redacția Jurnalul Publicat la 01 Aug 2026 19:00 Modificat la 01 Aug 2026 19:00
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Cele mai sigure țări pentru călătorii singuri sunt în Europa
Hepta/Europa oferă cele mai sigure destinații din lume

Prima călătorie singur poate fi de-a dreptul înfricoșătoare, dar alegerea destinației corecte îți va schimba complet experiența. Deși riscuri există oriunde, poți călători mult mai liniștit dacă alegi țări stabile politic, ferite de conflicte și recunoscute pentru siguranța de pe străzi, chiar și după lăsarea întunericului.

Pentru a facilita alegerea destinației, o companie a comparat peste 100 de țări pentru a identifica cele mai sigure locuri de vizitat, arată Euronews.

Site-ul american de comparare a asigurărilor de călătorie a analizat state cu un nivel „foarte ridicat” sau „ridicat” de dezvoltare umană, potrivit Indicelui Dezvoltării Umane.

Evaluarea a luat în calcul factori precum scorul din Global Peace Index, percepția asupra siguranței pe baza datelor Numbeo, viteza medie de descărcare a internetului mobil și accesul la servicii medicale.

Europa a dominat clasamentul, șapte dintre primele zece cele mai sigure destinații pentru călătorii solo fiind situate pe continent.

Cele mai sigure destinații din lume pentru călătorii solo

Micul stat San Marino ocupă primul loc în clasament, cu un indice de risc de 0,78 din 10.

Locuitorii au o percepție ridicată asupra siguranței personale: 90% dintre cei chestionați au declarat că se simt în siguranță atunci când merg singuri pe stradă noaptea. Țara beneficiază, de asemenea, de un sistem medical bine dezvoltat și de riscuri de mediu reduse.

Pe locul al doilea se află un alt microstat european, Andorra, cu un indice de risc de 1,33 din 10.

Locul al treilea revine Singapore, cu un scor de 1,56 din 10.

Top cinci este completat de alte două țări europene, Austria și Cehia. Estonia, Danemarca și Slovenia se regăsesc, la rândul lor, în primele zece poziții.

Top 10 cele mai sigure destinații pentru călătorii solo:

San Marino
Andorra
Singapore
Austria
Cehia
Qatar
Estonia
Brunei
Danemarca
Slovenia

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: călătorie singur Europa
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