Spray anti-urs, salvarea ta pe munte: cum se folosește și cât costă

În ultimele două decenii, atacurile s-au înmulțit constant: datele oficiale arată 26 de persoane decedate și peste 270 rănite în urma atacurilor de urs, doar în 2023 fiind înregistrate peste 7.500 de apeluri la 112 legate de prezența urșilor în apropierea sau în interiorul localităților — dublu față de anul anterior. Într-un asemenea context, spray-ul anti-urs a trecut, pentru mulți drumeți și localnici din zonele montane, de la accesoriu opțional la echipament de siguranță esențial.

Ce conține spray-ul de urs

Spray-ul anti-urs este un aerosol conceput special pentru a alunga urșii, fără a le provoca daune permanente. Ingredientul activ principal este capsaicina, compusul extras din ardei iuți, care provoacă o iritație puternică a ochilor, nasului și căilor respiratorii ale animalului, forțându-l să se retragă. Nu este un spray letal, ci unul de descurajare — scopul este oprirea comportamentului agresiv, nu rănirea animalului.

Este legal în România?

Da. Spray-ul cu piper pentru autoapărare este 100% legal pentru persoanele majore, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. Nu este nevoie de autorizație sau permis special pentru achiziție, nu există restricții de vârstă la cumpărare (peste 18 ani), iar produsul poate fi transportat liber în mașină sau pe traseu. Singura restricție importantă: nu poate fi transportat cu avionul, nici în bagajul de mână, nici în cel de cală, fiind clasificat drept aerosol periculos de legislația aviației civile. Legal, poate fi folosit exclusiv pentru autoapărare, în situații reale de pericol.

Cum se folosește

Regula de bază, subliniată constant de specialiști: spray-ul trebuie să fie mereu accesibil, nu în rucsac. Ținut la curea, în ham sau într-un buzunar lateral ușor accesibil — pentru că, în caz de atac, un urs poate parcurge 100 de metri în doar 7 secunde, iar un atac real îți lasă mai puțin de 5 secunde de reacție. Modul de utilizare este simplu: se ține cu o singură mână, cu degetul arătător prin inelul de siguranță și degetul mare pe pârghia de acționare; pârghia se trage spre spate pentru armare, apoi se apasă ferm în direcția animalului. Majoritatea spray-urilor eficiente au o rază de acțiune între 6 și 10 metri, suficientă pentru a crea o barieră de iritant între tine și urs înainte ca acesta să ajungă la distanță de contact.

Este eficient?

Da, spray-ul cu concentrație ridicată de capsaicină (OC) funcționează pe orice urs, indiferent de motivul comportamentului agresiv — capsaicina afectează puternic mucoasele și vederea animalului, forțând retragerea chiar și în situații de atac defensiv sau predatoriu. Este considerat, de altfel, printre cele mai eficiente metode de descurajare disponibile pentru publicul larg, superior altor soluții improvizate.

Unde se cumpără și cât costă

Spray-urile anti-urs se găsesc la magazinele specializate în echipament outdoor și de vânătoare, atât online, cât și fizic — printre variantele disponibile pe piața românească se numără mărci precum TW1000, Umarex sau Sabre Frontiersman, cu prețuri care variază, în funcție de concentrație și volum (de regulă între 225 și 300 ml), de la aproximativ 100 până la 200-250 de lei.

Ce trebuie să știi înainte de a-l cumpăra și folosi

Verifică data de expirare înainte de fiecare drumeție — un spray expirat nu mai funcționează la parametri normali.

Depozitează-l corect: la temperaturi între 5°C și 50°C, ferit de flăcări, scântei și lumina directă a soarelui. Sub 5°C poate afecta presiunea și eficiența, iar peste 50°C există risc de explozie a recipientului.

Nu-l perfora și nu-l arunca în foc, nici după utilizare.

Exersează mișcarea de armare înainte de plecare, ca reflexul să fie automat în caz de nevoie reală.

Ce faci, pe lângă spray, dacă întâlnești un urs

Specialiștii recomandă câteva reguli simple, valabile mai ales pe traseele montane: fă zgomot din timp (vorbește tare, folosește un clopoțel de urs), pentru ca animalul să te audă și să se retragă singur; nu fugi niciodată — un urs brun poate atinge 50 km/h, iar fuga declanșează instinctul natural de urmărire; păstrează calmul, evită contactul vizual direct și retrage-te încet, cu spatele; și, evident, nu hrăni niciodată urșii — obișnuirea acestora cu prezența oamenilor și cu hrana din gospodării sau tomberoane este una dintre cauzele principale ale creșterii comportamentului agresiv.

Citește și: Cei care se trezesc cu urși în gospodărie și sună la 112 pot fi amendați