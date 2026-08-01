Un miliardar construiește într-un sat din Polonia cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa

În satul polonez Konotopie, cu doar câteva sute de locuitori, se ridică de câteva luni o construcție care depășește cu mult tot ce a mai văzut vreodată această zonă rurală liniștită: o statuie a Fecioarei Maria înaltă de 55,6 metri — cea mai înaltă din Europa și a doua ca înălțime din lume, după monumentul "Mother of All Asia" din Filipine, de 98,15 metri.

Cine plătește nota

Proiectul este finanțat integral de miliardarul polonez Roman Karkosik, în vârstă de 75 de ani, fondator și acționar principal al grupului industrial Boryszew, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Polonia. Costul total al lucrării este estimat la aproximativ 100 de milioane de zloți, echivalentul a circa 23 de milioane de euro. Construcția a început în martie 2025, ca un gest religios al lui Karkosik și al soției sale, Grazyna, iar finalizarea este programată pentru mijlocul lunii august 2026. Ceremonia oficială de sfințire va avea loc pe 15 august, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare).

Cum arată monumentul

Statuia propriu-zisă, din beton și oțel, are 40 de metri înălțime și este așezată pe un soclu de 15 metri, în formă de coroană, care va servi și drept punct de belvedere pentru vizitatori. Construcția depășește deja, ca înălțime totală, atât celebra statuie a lui Iisus din Rio de Janeiro, cât și statuia lui Hristos Rege din orașul polonez Świebodzin, considerată până acum cea mai înaltă statuie religioasă din Europa. Miliardarul locuiește chiar în apropiere, în orășelul Kikoł, într-un palat din secolul al XVIII-lea, restaurat, aflat vizavi de biserica parohială — unde, din 2024, se află deja o machetă în bronz a viitoarei statui, semnată de sculptorul Adam Matejowski.

Speranțe de pelerinaj, într-o regiune printre cele mai sărace

Localitățile Konotopie și Kikoł se numără printre cele mai sărace comune din regiune, iar primărița din Kikoł, Renata Gołębiowska, speră ca monumentul să transforme zona într-o destinație de pelerinaj, aducând vizitatori și dezvoltare economică unei zone altfel uitate de hărțile turistice. Deși șantierul e încă neterminat — cu blocuri de beton și moloz împrăștiate pe o parcare noroioasă —, autocarele cu vizitatori au început deja să apară, mulți venind mai degrabă din curiozitate decât din pură credință.

Reacții împărțite

Nu toată lumea din zonă privește proiectul cu entuziasm. Un cuplu venit dintr-o localitate din apropiere a declarat că banii ar fi trebuit investiți într-un spital sau într-un orfelinat, nu într-o statuie uriașă. O pelerină pe nume Wanda a mărturisit, la rândul ei, scepticism față de motivațiile din spatele proiectului, sugerând că mulți dintre cei implicați se gândesc mai degrabă la profitul personal decât la credință. Alți vizitatori, în schimb, vorbesc despre experiență ca despre ceva aproape miraculos, greu de uitat odată ce ai văzut-o.

Proiectul vine într-un moment de secularizare accelerată în Polonia, considerată tradițional un bastion catolic. Potrivit datelor recente, proporția catolicilor din Polonia a scăzut de la 88% la 71% în ultimul deceniu, iar clerul speră ca monumentul impresionant să contribuie la readucerea credincioșilor mai aproape de Biserică.În satul polonez Konotopie, cu doar câteva sute de locuitori, se ridică de câteva luni o construcție care depășește cu mult tot ce a mai văzut vreodată această zonă rurală liniștită: o statuie a Fecioarei Maria înaltă de 55,6 metri — cea mai înaltă din Europa și a doua ca înălțime din lume, după monumentul "Mother of All Asia" din Filipine, de 98,15 metri.