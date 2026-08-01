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Jurnalul Ştiri Locale Intervenție de urgență în Făgăraș: Un turist de 73 de ani a căzut mortal într-o râpă

Intervenție de urgență în Făgăraș: Un turist de 73 de ani a căzut mortal într-o râpă

de Redacția Jurnalul Publicat la 01 Aug 2026 19:20 Modificat la 01 Aug 2026 19:20
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Intervenție de urgență în Făgăraș: Un turist de 73 de ani a căzut mortal într-o râpă
Misiune de recuperare în Munții Făgăraș, după ce un turist a căzut într-o zonă abruptă

Un bărbat de 73 de ani din Brăila și-a pierdut viața sâmbătă, după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții pe un traseu montan din Munții Făgăraș, județul Argeș. Trupul acestuia a fost recuperat de salvamontiști cu ajutorul unui elicopter, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, din municipiul Brăila, și-a pierdut viața după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții, anunță IPJ Argeș.

Polițiștii și salvamontiștii argeșeni au fost alertați printr-un apel care anunța că un turist a căzut într-o zonă abruptă de pe traseul montan.

Trupul victimei, recuperat cu sprijinul unui elicopter

La locul incidentului au intervenit echipele Salvamont Argeș și polițiștii, iar din cauza terenului dificil, trupul neînsuflețit al victimei a fost extras cu sprijinul unui elicopter.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, bărbatul ar fi căzut accidental în râpă în timpul drumeției. În urma leziunilor suferite, acesta a decedat.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc.

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(sursa: Mediafax)

 

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