Premiera „Magda by Gianina”, un spectacol de Gianina Cărbunariu la Teatrul Masca

Prima reprezentație are loc vineri, pe 20 februarie de la 19:00 în Sala Mare, și va fi urmată de lansarea volumului Va urma. 10 piese politice de Gianina Cărbunariu.

Magda by Gianina este o producție a Asociației Române pentru Promovarea Artelor Spectacolului, realizată în cadrul Arhivei feministe de teatru FEM100, program dedicat documentării și recuperării istoriilor de teatru feminin din perioada 1920–2020, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Premiera acestei producții a avut loc pe 29 septembrie 2025 la Casa de Cultură a Studenților (Calea Plevnei nr. 61), ca spectacol site-specific.

Începând cu luna februarie, Magda by Gianina se va juca la Teatrul Masca în cadrul stagiunii 2025-2026, intitulată #curaj! Reprezentația din 20 februarie este încadrată de lansarea post-spectacol a volumului de dramaturgie Va urma. 10 piese politice, publicat de Editura Matca în 2025.

La acest eveniment participă Iulia Popovici (critic de teatru), Gianina Cărbunariu (dramaturgă și regizoare), Vlad Cristache (coordonatorul revistei Matca și project manager la Curtea Veche Publishing) și Péter Demény (scriitor, poet, redactor-șef la Matca).

Spectacolul este construit în urma realizării de interviuri și a accesării unor diferite documente din arhive, inclusiv din arhiva personală a regizoarei Magda Bordeianu. Printr-o abordare care îmbină cercetarea de arhivă cu propria experiență, Gianina Cărbunariu reconstituie povestea Magdei Bordeianu dintr-o perspectivă contemporană. Lectura pune față în față două generații de artiste – cea afirmată în anii de după al Doilea Război Mondial și cea crescută în libertate după Revoluția din 1989 – și ridică întrebări despre libertatea de expresie și alegerile personale în contexte politice diferite.

MAGDA BY GIANINA

Regie și scenariu: Gianina Cărbunariu

Cu: Gianina Cărbunariu

Dramaturgia spectacolului: Kinga Boros

Concept video: Adrian Ganea

O producție a Asociației Române pentru Promovarea Artelor Spectacolului, preluată de Teatrul Masca

