Premiera „Vocea dinlăuntru” la București. Sănătatea mintală în mediul artistic – tema spectacolului regizat de Laurențiu Rusescu, cu Mirela Oprișor și Carol Ionescu

Biletele pentru reprezentația din 17 noiembrie sunt sold out, însă doritorii încă pot să rezerve locuri gratuit pentru cea din 18 noiembrie. În ambele zile, spectacolul are loc în Sala „George Enescu” a Universității Naționale de Muzică, de la ora 19:00. Accesul în sală se poate face începând cu 18:30.

Regia e semnată de Laurențiu Rusescu și aduce în fața publicului două voci puternice ale scenei românești: Mirela Oprișor și Carol Ionescu. Printr-un limbaj dramatic concentrat și o interpretare tensionată, spectacolul explorează relația mentor-elev, singurătatea creativă și nevoia de conexiune, subiecte care vorbesc direct studenților și publicului tânăr.

Accesul este gratuit, pe bază de rezervare prin completarea unui formular de înscriere, urmată de confirmarea locului din partea organizatorilor: https://forms.gle/D9ZKh2hdohD4fan16.

Echipa artistică

Regia spectacolului este semnată de Laurențiu Rusescu, regizor și producător cu o carieră ce traversează teatrul, filmul și televiziunea românească. Cunoscut pentru montările sale care combină intensitatea dramatică cu o atenție deosebită la detaliile psihologice ale personajelor, Rusescu a dezvoltat proiecte cu impact social și teme sensibile, precum violența de gen sau incluziunea.

Mirela Oprișor, actriță de teatru și film, s-a remarcat prin roluri memorabile pe scenele teatrelor bucureștene – Teatrul Național, Bulandra, Metropolis, Act și Teatrul de Comedie – și în producții cinematografice precum Libertate (r. Tudor Giurgiu), Marți după Crăciun (r. Radu Muntean) sau Acasă la tata (r. Andrei Cohn). A colaborat cu regizori de marcă ai teatrului românesc și a fost distinsă cu premii naționale și internaționale, inclusiv Premiul UNITER, Premiul GOPO și premii la festivaluri internaționale de film.

Carol Ionescu, actor de teatru și film și absolvent al UNATC, activează în domeniu din 2011. A colaborat formativ cu Victor Ioan Frunză în cadrul Trupei Fără Nume, jucând pe scenele mai multor teatre bucureștene. Din 2020, dezvoltă proiecte de film împreună cu regizorul Andrei Redinciuc și, în 2021, a inițiat împreună cu Magda Catone și regizorii Edda și Dan Coza Festivalul de teatru și film „Șerban Ionescu” (actual ȘI FESTIVAL), desfășurat anual la 2 Mai. Carol Ionescu impresionează prin versatilitate, implicare și pasiunea pentru scenă și cinematografie.

Cercetare și implicare academică

Reprezentația va fi urmată de dezbateri interdisciplinare, moderate de psihiatri, profesori și artiști, care vor aduce în discuție teme precum depresia, anxietatea, sindromul impostorului sau nevoia de sprijin emoțional în mediul artistic. Discuțiile vor servi drept punct de plecare pentru un studiu național, realizat în parteneriat cu Asociația Română a Psihiatrilor și Psihoterapeuților.

Despre MAREA DINLĂUNTRU

Este un proiect care pune în dialog arta și psihologia, propunându-și să transforme spectacolul într-un spațiu de reflecție și sprijin pentru tinerii artiști. Prin spectacole, materiale informative și studii, proiectul caută soluții și resurse concrete pentru sănătatea mintală a comunității artistice.

MAREA DINLĂUNTRU este organizat de Asociația ARTPLEX, proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Organizator: Asociația ARTPLEX

Parteneri instituționali: Asociația Română a Psihiatrilor și Psihoterapeuților, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” – Facultatea de Teatru și Film, Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea Națională de Muzică din București, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca.

Parteneri de proiect: Zodiac Film

Recomandat de: TVR și TVR Cultural

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, București FM, Radio Cluj, Radio Iași, Radio Timișoara, AIVI Media Hub, Bookhub, Cluj4ever, Cluju.ro, Happ.ro, Librăriile Humanitas, Liternet, Iași4u, Mezomorf, Observator Cultural, Subversiv, TION, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.