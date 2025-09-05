Premiile Galei Tânărului Actor HOP 2025, ediția a 28-a, la Teatrul de Stat Constanța

Gala HOP 2025 a fost organizată în perioada 28-31 august 2025 de Uniunea Teatrală din România în co-producție cu Teatrul de Stat Constanța și Societatea Română de Televiziune, fiind un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, co-finanțat de Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța) și sprijinit de parteneri precum Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București și TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania.

Evenimentele au avut loc zilnic, de la ora 18.00, în Sala Mare a teatrului constănțean, cu acces liber pentru public. Pentru cei de acasă, concursul a fost transmis zilnic online, în direct, pe site-ul https://galahop.uniter.ro/ și pe pagina oficială de Facebook Gala HOP.

SELECȚIA ȘI ATELIERELE

Juriul de preselecție – Diana Lupescu (actriță), Diana Mititelu (regizoare) și Marius Turdeanu (actor) – a ales, în luna iulie, cei 25 de tineri actori finaliști. Aceștia au adus în fața publicului reinterpretări contemporane ale miturilor antice, transformând poveștile vechi în manifest artistic actual.

Între 28 iulie și 3 august, la Constanța, 11 profesioniști din lumea teatrului și filmului au coordonat ateliere intensive de teatru, dramaturgie, film, management și marketing cultural. Formatori: regizorii Cristian Ban, Mariana Cămărășan, Radu Iacoban, Andrei Măjeri, Alexandru Mâzgăreanu, dramaturgii Daria Ancuța, Raluca Cîrciumaru, Gabriel Sandu, Elise Wilk, regizorul de film Tudor Giurgiu și managerul cultural Aura Corbeanu. Evenimentul a fost organizat de Teatrul de Stat Constanța, în parteneriat cu UNITER, avându-l ca producător executiv pe regizorul Florin Caracala.

Pe 26 și 27 august, Teatrul Național Radiofonic a organizat un atelier de voce coordonat de regizoarea Ilinca Stihi, cu tema „Mesaj către fostul meu”. Atelierul i-a familiarizat pe concurenți cu specificul rostirii la microfon. Actrița CRISTINA BORDEANU este câștigătoarea unui rol într-un spectacol radiofonic din stagiunea viitoare.

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Televiziunea Română, coproducător al Galei HOP, lansează pentru concurenții acestei ediții un workshop dedicat producției de televiziune. Participanții vor descoperi culisele meseriei de prezentator și realizator, rigorile regiei și imaginii de televiziune, precum și parcursul unei știri, prin întâlniri directe cu profesioniști ai TVR. Detalii despre înscriere vor fi publicate în curând pe site-ul Galei HOP.

JURIUL

Juriul din acest an a fost format din personalități marcante ale scenei teatrale: Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoșteanu (actriță), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) și Vladimir Anton (regizor).

FELICITĂRI

Felicitări tuturor concurenților HOP 2025!

Costinel Antone, Laurențiu Bobeică, Cristina Bordeanu, Andrea Mihaela Cuc, Aurelian Culea, Antonia Dobocan, Patricia Flack, Otniel Floruț, Cătălina Frunză, Alex Gabera, Constantin Grigorescu, Cătălina Gulan, Iulia Ioana, Raoul Ipate, Veronica Odagiu, Buse Özgül, Petra Andreea Panait, Ania Petrean, Denissa Rogoz, Costin Stăncioi, Alex Stoicescu, Denisa Tudora, Teodora Tudose, Demetra Vasiliu, Rania Zane.

MULȚUMIRI

Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă ediția 2025 a Galei HOP – Gala Tânărului Actor. Finanțatori și parteneri. Gazde. Jurii. Echipe artistice și tehnice. Tineri artiști. Mentori și coordonatori ai atelierelor artistice. Profesioniști de teatru prezenți.

Vă mulțumim pentru prietenie, generozitate, profesionalism, dedicație, răbdare și pentru bucuria de a construi împreună această ediție a Galei Tânărului Actor.

PREMIILE GALEI TÂNĂRULUI ACTOR 2025

Premiul „ŞTEFAN IORDACHE” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP

a fost acordat actorului AURELIAN CULEA (prezent în concurs cu momentul liber ales Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle).

Premiul a fost anunțat de scenograful Dragoș Buhagiar, președinte UNITER.

Premiul este susținut anual de doamna Ileana Iordache, sora actorului Ștefan Iordache.

Premiul pentru cea mai bună actriţă

a fost acordat actriței CRISTINA BORDEANU (prezentă în concurs cu momentul liber ales Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” lui Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil).

Premiul a fost anunțat de Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Premiul pentru cel mai bun actor

a fost acordat actorului COSTIN STĂNCIOI (prezent în concurs cu momentul liber ales It's not you, it's Medeea – „Medeea” de Euripide).

Premiul a fost anunțat de regizoarea Mariana Cămărășan.

Premiul „CORNEL TODEA” – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori

Anul acesta juriul a decis să nu acorde acest premiu.

Premiul „SICĂ ALEXANDRESCU”– Premiul special al juriului

a fost acordat ex aequo actrițelor BUSE ÖZGÜL (prezentă în concurs cu momentul liber ales la secțiunea individual: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu) și TEODORA TUDOSE (prezentă în concurs la secțiunea grup în spectacolul „Insula dreptății”, după „Orestia” – partea întâi, „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca).

Premiul a fost anunțat de regizorul Andrei Măjeri.

PREMII GĂZDUITE

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală

instituit de actrița Dorina Lazăr a fost acordat actorului COSTIN STĂNCIOI.

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

a fost acordat actorului COSTIN STĂNCIOI.

Premiul a fost anunțat de fondatorul LiterNet.ro, Răzvan Penescu, delegat să decidă și să ofere acest premiu.

PREMIILE PUBLICULUI (decise în urma votului pe site-ul www.galahop.uniter.ro)

Premiul publicului pentru actriţă: IULIA IOANA

Premiul publicului pentru actor: LAURENȚIU BOBEICĂ

Premiul publicului pentru trupă de actori: INTERIOR-EXPUS cu ALEX STOICESCU și ALEX GABERA după „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian.

Premiile au fost anunțate de regizorul Erwin Șimșensohn, directorul artistic al Galei HOP28.

*

Partenerii GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 2025

Co-producători: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Stat Constanța, Societatea Română de Televiziune

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Co-finanțator: Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța)

Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București, TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania, ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română

Partener media principal: Radio Guerrilla

Partener cultural: Radio RFI România

Parteneri media: TVR Cultural, TVR Info, Radio România Cultural, Ziarul Metropolis, Happ.ro, LiterNet, Revista Teatrul Azi, Daily Magazine, BookHub, Zile și Nopți

Eveniment transmis LIVE de: RoEvents

Partener de monitorizare: mediaTrust

Partener de mobilitate: BLUE

GALA HOP. Gala Tânărului Actor, program permanent al UNITER şi singular în peisajul festivalier autohton, este un concurs care are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic. Ediția 2025 a continuat tradiția de a îmbina concursul propriu-zis cu o serie de evenimente conexe – spectacole, workshopuri, dezbateri și interviuri – menite să contureze o radiografie a scenei tinere românești.

