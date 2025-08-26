PROGRAMUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR – HOP 2025, ediția a 28-a la Teatrul de Stat Constanța

Pentru tinerii artiști, pregătirea începe mai devreme. În zilele premergătoare concursului (26-27 august), actorii selectați vor lucra intens pentru confruntarea cu juriul, publicul și cu ei înșiși. Sub îndrumarea regizorului Erwin Șimșensohn, directorul artistic al Galei, și sub atenta coordonare a regizorului Florin Caracala, cei 25 de concurenți vor pregăti proba impusă: momente de actorie film și monoloage din dramaturgia contemporană românească.
Tot în această perioadă, regizoarea Ilinca Stihi va susține atelierul de voce – „Mesaj către fostul meu”, inițiindu-i pe participanți în arta rostirii la microfon. Actorii aflați în competiția HOP vor realiza scurte audiobloguri, familiarizându-se cu specificul interpretării radiofonice. În urma atelierului, unul dintre participanții la Gala HOP va fi selectat pentru a interpeta un rol într-un spectacol al Teatrului Național Radiofonic din stagiunea viitoare.
După cele trei zile de competiție HOP, în seara zilei de duminică, 31 august, de la ora 18.30, în Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, publicul este invitat să se bucure de întâlnirea cu spectacolul „O Insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile Ada Milea, scenografia, lighting design și video semnate de Andu Dumitrescu, una dintre cele mai iubite producții ale Teatrului de Stat Constanța. Intrarea la spectacol este liberă, în limita locurilor disponibile.
Mult așteptatul moment al serii este DECERNAREA PREMIILOR GALEI HOP 2025, programată de la ora 20.00. Este momentul premierii oficiale a tinerilor actori, când vom afla atât numele laureaților HOP 2025, cât și cine sunt preferații publicului.
PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2025
Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța
(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)
transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.
Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Proba liberă – Grup
Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata” de Aristofan, „Antigona” de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide
cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz
Proba impusă și probă film
Cristina Bordeanu
Otniel Floruț
Demetra Vasiliu
Probă liberă – Individual
Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke
Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide
Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle
Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide
Probă impusă și probă film
Iulia Ioana
Laurențiu Bobeică
Patricia Flack
Probă liberă – Individual
Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle
Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide
Buse Özgül: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu
Probă impusă și probă film
Costin Stăncioi
Petra Andreea Panait
Alex Stoicescu
Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Probă liberă – Grup
Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian
cu Alex Gabera și Alex Stoicescu
Probă impusă și probă film
Cătălina Frunză
Constantin Grigorescu
Antonia Dobocan
Probă liberă – Individual
Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide
Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil
Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide
Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide
Probă impusă și probă film
Denisa Tudora
Raoul Ipate
Teodora Tudose
Probă liberă – Individual
Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle
Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide
Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan
Probă impusă și probă film
Rania Zane
Costinel Antone
Veronica Odagiu
Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Probă liberă – Grup
Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca
cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane
Probă impusă și probă film
Denissa Rogoz
Aurelian Culea
Ania Petrean
Probă liberă – Individual
Denisa Tudora: Medeea de Euripide
Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide
Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle
Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide
Probă impusă și probă film
Buse Özgül
Cătălina Gulan
Alex Gabera
Andrea Mihaela Cuc
Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio
Spectacol invitat:
O insulă, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu
Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiţei, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 1h 40min
Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio
DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025
Despre Gala Tânărului Actor, 2025
Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Constanța.
Concurs: 28-30 august, ora 18.00 – Sala Mare, Teatrul de Stat Constanța
Decernarea premiilor: 31 august, ora 20.00 – Sala Studio, Teatrul de Stat Constanța
Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.
25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.
Juriul din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).
Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.
UNITER continuă prin Gala Tânărului Actor – HOP să ofere un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.