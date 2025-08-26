PROGRAMUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR – HOP 2025, ediția a 28-a la Teatrul de Stat Constanța

Pentru tinerii artiști, pregătirea începe mai devreme. În zilele premergătoare concursului (26-27 august), actorii selectați vor lucra intens pentru confruntarea cu juriul, publicul și cu ei înșiși. Sub îndrumarea regizorului Erwin Șimșensohn, directorul artistic al Galei, și sub atenta coordonare a regizorului Florin Caracala, cei 25 de concurenți vor pregăti proba impusă: momente de actorie film și monoloage din dramaturgia contemporană românească.

Tot în această perioadă, regizoarea Ilinca Stihi va susține atelierul de voce – „Mesaj către fostul meu”, inițiindu-i pe participanți în arta rostirii la microfon. Actorii aflați în competiția HOP vor realiza scurte audiobloguri, familiarizându-se cu specificul interpretării radiofonice. În urma atelierului, unul dintre participanții la Gala HOP va fi selectat pentru a interpeta un rol într-un spectacol al Teatrului Național Radiofonic din stagiunea viitoare.

După cele trei zile de competiție HOP, în seara zilei de duminică, 31 august, de la ora 18.30, în Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, publicul este invitat să se bucure de întâlnirea cu spectacolul „O Insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile Ada Milea, scenografia, lighting design și video semnate de Andu Dumitrescu, una dintre cele mai iubite producții ale Teatrului de Stat Constanța. Intrarea la spectacol este liberă, în limita locurilor disponibile.

Mult așteptatul moment al serii este DECERNAREA PREMIILOR GALEI HOP 2025, programată de la ora 20.00. Este momentul premierii oficiale a tinerilor actori, când vom afla atât numele laureaților HOP 2025, cât și cine sunt preferații publicului.

Vă puteți vota favoriţii pe www.galahop.ro! Vă reamintim că votul publicului este deschis exclusiv în data de 31 august, de la ora 00.00 la 17.00!

PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2025

Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța

(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)

transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.

Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Proba liberă – Grup

Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata” de Aristofan, „Antigona” de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide

cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz

Proba impusă și probă film

Cristina Bordeanu

Otniel Floruț

Demetra Vasiliu

Probă liberă – Individual

Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke

Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide

Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle

Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide

Probă impusă și probă film

Iulia Ioana

Laurențiu Bobeică

Patricia Flack

Probă liberă – Individual

Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle

Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide

Buse Özgül: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu

Probă impusă și probă film

Costin Stăncioi

Petra Andreea Panait

Alex Stoicescu

Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Probă liberă – Grup

Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian

cu Alex Gabera și Alex Stoicescu

Probă impusă și probă film

Cătălina Frunză

Constantin Grigorescu

Antonia Dobocan

Probă liberă – Individual

Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide

Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil

Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide

Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide

Probă impusă și probă film

Denisa Tudora

Raoul Ipate

Teodora Tudose

Probă liberă – Individual

Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle

Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide

Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan

Probă impusă și probă film

Rania Zane

Costinel Antone

Veronica Odagiu

Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Probă liberă – Grup

Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca

cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane

Probă impusă și probă film

Denissa Rogoz

Aurelian Culea

Ania Petrean

Probă liberă – Individual

Denisa Tudora: Medeea de Euripide

Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide

Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle

Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide

Probă impusă și probă film

Buse Özgül

Cătălina Gulan

Alex Gabera

Andrea Mihaela Cuc

Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

Spectacol invitat:

O insulă, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu

Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiţei, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 1h 40min

Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025

Despre Gala Tânărului Actor, 2025

Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Constanța.

Concurs: 28-30 august, ora 18.00 – Sala Mare, Teatrul de Stat Constanța

Decernarea premiilor: 31 august, ora 20.00 – Sala Studio, Teatrul de Stat Constanța

Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.

25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.

Juriul din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).

Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

UNITER continuă prin Gala Tânărului Actor – HOP să ofere un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.