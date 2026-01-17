Doliu în teatrul românesc: S-a stins actorul Răzvan Ionescu

Lumea artistică din România este în doliu după moartea lui Răzvan Ionescu, un actor remarcabil și un teolog respectat. Dispariția sa lasă un gol profund atât pe scena teatrală, cât și în spațiul cultural și spiritual românesc, scrie Cancan.

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1979, Răzvan Ionescu s-a format la clasa profesorului Octavian Cotescu. A aparținut unei generații care a privit teatrul ca pe o vocație, asumând fiecare rol cu rigoare, profunzime și respect pentru artă. Cariera sa este strâns legată de Teatrul Bulandra, unde a interpretat personaje memorabile, apreciate de public și critici. Printre rolurile sale de referință se numără Damis din „Tartuffe”, Ricardo din „Câinele grădinarului” și Spizzi din „Uriașii munților”. Fiecare apariție scenică era marcată de finețe, inteligență actoricească combinată cu o prezență scenică subtilă și convingătoare.

Dincolo de activitatea artistică, Răzvan Ionescu a fost un teolog cultivat, implicat în reflecții și dezbateri religioase. A reușit să îmbine scena și credința într-un mod rar întâlnit, definind o personalitate intelectuală profundă și respectată. Această dualitate a fost una dintre trăsăturile care l-au diferențiat în spațiul public, fără a căuta expunere sau notorietate.

Teatrul Bulandra a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind contribuția valoroasă a actorului la istoria instituției. Colegi, critici și personalități culturale au vorbit despre un artist esențial, format de regizori importanți și partener de scenă al unor actori excepționali, implicarea sa reflectând întotdeauna o combinație de profesionalism, dăruire și pasiune pentru arta teatrală.

„A fost un artist rar: talentat şi discret, vedetă în anii facultăţii, actor al Teatrului Naţional şi al Teatrului Bulandra, format şi ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepţionali. A avut talent literar autentic şi a fost un teolog rafinat şi polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credinţă vie, neliniştită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate şi o lumină care îl defineau”, a scris senatorul Vulpescu.

Răzvan Ionescu rămâne în memoria culturală ca un om al echilibrului și al dedicării totale, lăsând o moștenire care va continua să inspire.

(sursa: Mediafax)

