Republica Moldova invitată în Festivalul Național de Teatru 2026 cu două spectacole după Shakespeare: Richard al III-lea și Macbeth

Și anul acesta, UNITER și FNT susțin colaborarea culturală și schimbul creativ de inițiative artistice între România și Republica Moldova prin invitarea, în actuala ediție, a două spectacole de teatru relevante pentru ecosistemul teatral de peste Prut.

Astfel, celor 36 de spectacole care alcătuiesc selecția FNT36, reunite sub motto-ul [...]perfect uman. FNT36, li se adaugă, ca spectacole invitate, 2 (două) montări shakespeariene în cheie contemporană, produse de Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Teatrul Republican „Luceafărul” din Chișinău.

„Richard al III-lea” de William Shakespeare, traducerea Horia Gârbea, regia Petru Hadârcă, scenografia Irina Gurin, universul sonor Valentin Lindo Strișcov, muzica Valentin Lindo Strișcov, mișcarea scenică Oleg Mardari, video design Vlad Adajuc, lighting design Andrei Fotescu, produs de Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău la începutul anului 2026, a fost prezentat la București în cadrul proiectului „Teatrul Românesc București-Iași-Chișinău”, gazda fiind Teatrul Național „I.L. Caragiale”. În toamna aceasta, „Richard al III-lea” va putea fi revăzut la București, de data aceasta pe pe scena Festivalului Național de Teatru.

Al doilea spectacol din Republica Moldova care va fi prezentat la București în cadrul FNT 2026 este producția Teatrului Republican „Luceafărul” din Chișinău, „Macbeth”, în regia lui Slava Sambriș, scenografia Adrian Suruceanu, sound design Ana Everling, Dumitru Seretinean, lighting design Andrei Chirtoca și video design Ludmila Ohrimenco. Spectacolul propune o coborâre în straturile conștiinței și transformă povestea clasică despre ambiție într-un studiu al vulnerabilității umane și al obsesiilor care modelează epoca noastră.

Interesul UNITER pentru domeniul interculturalității, de altfel firesc în contextul cultural-istoric prezent, manifestat pentru al treilea an în cadrul FNT în această formulă – Republica Moldova în FNT – răspunde nevoii de dialog cultural autentic și oferă spațiu de expunere fenomenului teatral actual.

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Festivalul Național de Teatru este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Coproducători: Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru. Partener media tradițional: Radio România.

Propunerea pe care echipa curatorială (Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa) o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman.

Ca atare, motto-ul sub care se vor desfășura evenimentele și intersecțiile artistice și umane din cadrul FNT este [...]perfect uman. FNT36. Un festival de teatru ca un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

Celor 36 de spectacole care alcătuiesc selecția FNT li se adaugă peste 60 de evenimente, spectacole invitate, spectacole lectură, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative și dialoguri ale artelor. 25 de spații culturale din București (teatre, muzee, librării), devenite de tradiție în circuitul festivalier, vor găzdui aceste contexte de expunere și reflecție a artelor spectacolului de teatru.