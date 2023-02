Jurnalul.ro › Cultură › Teatru › Retrospectiva lunii IANUARIE 2023. Evenimente organizate de UNATC Retrospectiva lunii IANUARIE 2023. Evenimente organizate de UNATC

Retrospectiva lunii IANUARIE 2023. Evenimente organizate de UNATC

30 ianuarie este prin tradiție Ziua UNATC „I.L. Caragiale”. În acest an, am sărbătorit 73 de ani de existență. Evenimentul s-a desfășurat la sediul UNATC, în recent renovata Sală „Ileana Berlogea”, printr-un program amplu din care punctăm: conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Matei Vișniec, anunțarea noii calități a UNATC ca membru al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), trecerea în revistă a proiectelor reprezentative pentru UNATC din ultimul an, proiecții în premieră.