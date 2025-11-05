Scena Digitală continuă seria premierelor cu trei creații din FITS – Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025

Premierele lunii noiembrie pe Scena Digitală sunt:

Un spectacol care vorbește despre ceea ce înseamnă o regândire a istoriei omenirii.

Celebra partitură semnată de Mozart într-o interpretare care se ascultă cu răsuflarea tăiată.

O incursiune emoționantă în universul spiritualității ortodoxe, redând cu autenticitate și har ecoul unei tradiții muzicale milenare.

Acces și bilete pe Scena Digitală

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele peste 80 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.