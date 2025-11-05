x close
Scena Digitală continuă seria premierelor cu trei creații din FITS – Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025

de Magdalena Popa Buluc    |    05 Noi 2025   •   16:00
Sursa foto: @Diana Racz

Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), continuă să aducă publicului din întreaga lume producții valoroase. În luna noiembrie, platforma prezintă trei premiere, incluse în programul ediției din acest an a FITS, și care reunesc creații semnate de artiști și companii din România, Franța și Regatul Unit.

Premierele lunii noiembrie pe Scena Digitală sunt:

  1. „O istorie a omenirii”, un spectacol de David Geselson, Compagnie Lieux-Dits din Franța

Un spectacol care vorbește despre ceea ce înseamnă o regândire a istoriei omenirii.

 

  1. „Mozart Requiem KV626”, regia Daniel Mahoney, cu Dorking Choral Society din Regatul Unit, alături de soliști români

Celebra partitură semnată de Mozart într-o interpretare care se ascultă cu răsuflarea tăiată.

 

  1. Concert de muzică bizantină susținut de Maria Coman și Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane Sibiu

O incursiune emoționantă în universul spiritualității ortodoxe, redând cu autenticitate și har ecoul unei tradiții muzicale milenare.

 

Acces și bilete pe Scena Digitală

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele peste 80 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori.  Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

 

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.

 

Subiecte în articol: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu Scena Digitală
