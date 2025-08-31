Scena Digitală continuă seria premierelor de excepție – trei noi producții disponibile în luna septembrie

„În fiecare lună, pe Scena Digitală oferim publicului posibilitatea de a vedea noi creații, între care sunt unele dintre cele mai apreciate producții ale teatrului nostru, alături de spectacole din cadrul FITS, la care biletele s-au epuizat în timp record. În septembrie, iubitorii de frumos se vor putea bucura de un spectacol care se constituie într-o radiografie onestă a cuplului modern, un concert plin de candoare și virtuozitate și o creație de dans de excepție.” – Constantin Chiriac, directorul TNRS și președintele FITS.

Premierele lunii septembrie pe Scena Digitală sunt:

„Cuplu” de Edna Mazia, regia Bogdan Sărătean

Cu emoție, cruzime și autenticitate dezarmantă, textul scris de Edna Mazia este transpus de Bogdan Sărătean într-un spectacol ce se urmărește cu fascinație și cu respirația tăiată.

„Sunetul muzicuței”, un spectacol de Judy’s Harmonica Ensemble

O încântare muzicală pentru ascultătorii de toate vârstele, „Sunetul muzicuței” reunește cinci muzicieni virtuoși pentru a crea o experiență muzicală captivantă.

„Violoncelul” de Jo Strømgren Kompani

Un spectacol de dans ce oferă o experiență memorabilă, ce transcende limbajele artistice convenționale, pentru a ne face părtași unui univers fascinant.

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele peste 80 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.