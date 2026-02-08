Spectacolul fenomen „ROMEO ȘI JULIETA. ROCK STORY” produs de Teatrul de Balet Sibiu pornește în turneu naţional între 17 februarie şi 18 martie

Teatrul de Balet Sibiu începe anul cu un nou turneu național cu spectacolul de dans contemporan „Romeo și Julieta. Rock Story”. Producția, aclamată de public pentru viziunea sa modernă și coloana sonoră electrizantă, inspirată din muzica trupei Queen, va fi prezentată în lunile februarie și martie 2026 în mai multe orașe din țară.

Turneul reprezintă un moment de referință în cadrul Anului Cultural Româno-Italian celebrând colaborarea dintre România și Italia. În acest context, publicul este invitat să redescopere emoția lui Shakespeare pe ritmuri Queen, într-o interpretare care a primit ovații în Italia.

Spectacolele vor avea loc după următorul program:

Timișoara: Marți, 17 februarie 2026, ora 19:00, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Deva: Miercuri, 18 februarie 2026, ora 19:00, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”

Oradea: Joi, 19 februarie 2026, ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Cluj-Napoca: Vineri 20 februarie 2026, ora 18.00 la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”

Arad: Miercuri 18 martie 2026, ora 19.00 la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

„Este o mândrie să aducem în fața publicului din România un spectacol care a pornit de pe scena Teatro Ariston din Sanremo în toamna anului 2022 și a cucerit publicul prin intensitatea sa emoțională și abordarea inovatoare, iar turneul național oferă o oportunitate excelentă pentru iubitorii de dans și muzică rock de a redescoperi o poveste clasică într-un mod cu totul nou,” spune Iulian Rădoi, Manager Artistic al proiectului.

Spectacolul de dans contemporan „Romeo și Julieta. Rock Story”, prezentat de Teatrul de Balet Sibiu, a fost invitat pe scena Siracusa – International Ballet Festival, în luna octombrie a anului 2023.

Biletele se găsesc pe Tickestore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi Dynamicticket.ro.

Despre spectacol:

Premiera în Italia: Spectacolul „Romeo și Julieta. Rock Story” a avut premiera, pe lângă Sibiu, și pe scena legendarului Teatro Ariston din Sanremo, fiind ulterior prezentat și la Festivalul Internațional de Balet – Siracusa ( Sicilia).

„Romeo și Julieta. Rock Story” poartă semnătura coregrafului italian Marcello Algeri și transpune tragedia shakesperiană într-o expresie artistică vibrantă, folosind ca fundal muzical piese rock celebre ale trupei Queen, completate de compoziții de Tolga Kashif și Serghei Prokofiev. Spectacolul explorează dragostea interzisă dintre Romeo și Julieta și conflictul dintre familiile lor, Montague și Capulet, prin forța și dinamica dansului contemporan.

Marcello Algeri este un coregraf, dansator și maestru de balet de origine italiană, recunoscut pe plan internațional pentru activitatea sa extinsă în baletul clasic, neoclasic și contemporan.

Cariera lui Marcello Algeri se remarcă prin versatilitate și o prezență marcantă pe scenele din întreaga lume (Franța, Italia, Germania, Elveția, Croația, SUA, Ucraina, Rusia și România).

Despre Teatrul de Balet Sibiu:

Înființat în anul 2008 la inițiativa directorului Ovidiu Dragoman, care a dorit să creeze o companie de balet unică în România, Teatrul de Balet Sibiu este prima companie de dans din România cu o componență internațională.

Repertoriul său vast include titluri celebre de balet clasic, dar și producții de dans contemporan și neoclasic. De-a lungul anilor, compania a susținut turnee internaționale de succes în țări precum Japonia, Coreea de Sud și Italia, Germania, Lituania, Italia consolidându-și reputația pe scena mondială.